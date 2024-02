Pin reconoce una "reacción del equipo en energía y concentración" tras la derrota de Girona

A veces es necesario tocar fondo para volver a subir. Tras la derrota ante Bàsquet Girona del pasado fin de semana, el Covirán Granada afronta un partido crucial ante Baxi Manresa, un encuentro en el que, de conseguir una victoria, se podría mirar al futuro con claro optimismo. Pablo Pin ha destacado una reacción de sus jugadores tras la actuación en Fontajau, dando un paso adelante en "energía, concentración y contacto", un cambio que espera "llevar al partido". El técnico rojinegro ha detallado que el equipo necesita "jugar en equipo" dejar los "egos individuales" a un lado y "no fallar" en aspectos como el "hambre y la ambición" a la hora de pelear por el rebote. Pin pide contacto, energía y lucha para este domingo, al mismo tiempo que confía en que si sus jugadores comparten el balón tendrán tiros "más claros y más abiertos y no habrá esa ansiedad por tirar".

Valoración de la semana de entrenamientos: "Hemos orientado la semana a seguir mejorando, a corregir errores y centrados en un partido importante para nosotros. De sacar una victoria nos pondría en una buena posición de cara a conseguir nuestro objetivo. Rousselle ha tenido unas molestias al principio de semana, pero este jueves ya pudo hacer el entrenamiento completo. Cristiano tuvo ayer runa pequeña molestia en la rodilla, se ha descartado lesión y espero que pueda entrenar a ritmo normal y que esté para el domingo".

Velocidad y tiros en transición de Manresa, similar a Girona: "Son equipos similares en cuanto a algunos hábitos y para nosotros es un reto importante ser capaces de parar el ritmo y de parar el rebote ofensivo. El otro día en Girona, por momentos, fuimos capaces de parar el ritmo y de hacer buenas situaciones de balance, pero en el rebote no estuvimos nada bien, sobre todo en el segunod tiempo. Eso es algo que Manresa también hace muy bien. Hay que estar dispuestos a pegarnos en el rebote, a pelear, a ir al contacto físico porque sin eso el rebote lo vamos a perder seguro. Es un reto jugar contra un equipo que está en forma, que está jugando bien y que se ha clasificado para la Copa del Rey".

Cuánto ha dolido la derrota de Girona: La derrota duele, lógicamente. Más que la derrota son las sensaciones. El segundo tiempo fue bastante malo. La gente no vino aquí el martes de fiesta, ni dándose aplausos así mismos. Analizamos todo, lo que hicimos todos. He visto un equipo que ha dado un paso adelante en los entrenamientos a nivel de energía, concentración y de contacto. He visto una reacción que ahora hay que llevar al partido. No nos vale de nada entrenar bien si durante el partido cuando tenemos una o dos dificultades nos venimos abajo. Debemos trabajar los partidos al 100%. Espero un equipo con la mejor actitud, con ganas de trabajar, de pelear y con ganar de ir a luchar un partido contra un equipo que ya sabemos qué va a plantear.

Momento de transición del equipo: "Un cambio en tu cinco suplente, es difícil de esconderlo. Es un jugador que juega. En el 4 puedes poner a Pere Tomàs, en el base tenemos muchas opciones, pero en un cinco suplente es difícil rotar. Lógicamente se nota. Lo que necesitamos es seguir mejorando con los jugadores nuevos y cuando estemos todos, crear todos los mecanismos. Eso puede que afecte en cuanto a automatismos, en el conocimiento de las cosas. No creo que nuestro nivel de juego del otro día fuera por eso, fuera por los cambios de la plantilla. Nos superaron en cosas que no son automatismos tácticos. Que nos cojan diez rebotes en un cuarto no es cuestión de automatismos, es cuestión de hambre y de ambición. En eso no podemos fallar".

Compartir el balón: "Normalmente, casi todas las situaciones las vemos en vídeo y hablamos sobre ellas, también generando situaciones en los entrenamientos para compartir el balón. A nivel de comunicación tenemos que saber que jugando de forma individual no se va a conseguir nada. El momento de ese ego individual, ponerlo en la papelera. Tiene que salir la capacidad de jugar en equipo, sino nos estamos equivocando totalmente".

Tiro exterior, ¿Problema puntual?: "El tema del tiro suele ser rachas. Lo mismo que, en el caso de Kwan que empezó la temporada metiendo dos o tres triples por partido, los porcentajes se van colocando en su sitio. Tampoco es normal que haga 0 de 7 en triples. La mayoría fueron tiros abiertos y buenos. Si metes dos de esas, tu situación dentro del partido es diferente. Confío en que va a ser algo transitorio. Todo va, en el caso de David Kramer, con la toma de decisiones y con compartir el balón. Si lo compartimos los lanzamiento van a ser más claros, más abiertos y no habrá esa ansiedad por tirar. Tenemos que compartir el balón, jugar en equipo. Eso hará que volvamos a tener buenos porcentajes y volver a anotar 80-85 puntos".