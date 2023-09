Pablo Pin: "Podemos ser un equipo pequeño, pero pensando en grande"

La espera está llegando a su fin. El Covirán Granada empezará este sábado su segunda temporada como equipo de ACB y las ganas por arrancar la temporada ya no se pueden controlar más. Hay ilusión, hay nervios por saltar a la pista y mostrar el nuevo proyecto rojinegro. Hay ganas de cosechar la primera victoria de la temporada y, sobre todo, de hacerlo en casa.

El equipo está preparado, así lo ha explicado Pablo Pin en la mañana de este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante UCAM Murcia. El técnico rojinegro ha hablado sobre la composición de la plantilla universitaria, destacando la cantidad de manejadores que puede poner sobre la pista y el salto defensivo que han dado para esta campaña con la incorporación de hasta ocho caras nuevas. Pin, además, ha hablado sobre la adaptación de David Kramer, las claves del encuentro y las actuaciones de Artur Konontsuk y Germán Martínez.

Valoración de la semana: "Ha sido una semana bastante buena a nivel de trabajo, veo al equipo con ganas de empezar ya, de comenzar a competir. Las pretemporadas, aunque haya partidos, se les hacen largas a los jugadores. Necesitan esa adrenalina de la competición y los veo con mucha ilusión. Tuvimos un pequeño esguince de Evaldas Kairys, ayer pudo entrenar con cierta normalidad y estará toda la plantilla disponible para el partido".

UCAM Murcia: "Es un equipo que ha mejorado mucho, han dado un paso adelante y creo que están haciendo una apuesta para intentar entrar en Playoff y ser sólidos en competición europea. Han fichado a gente con experiencia. Este año tienen a Hakanson o Sant-Roos para no surfrir tanto en el puesto de base como el año pasado. Han fichado a varios manejadores, incluso han jugado mucho con Ennis de escolta y Sant-Roos de tres por lo que tienen tres manejadores en pista, algo que te da cierta tranquilidad. En el puesto de cinco tienen a Birgander, Sakho y Diagne, creo que se han hecho más sólidos en defensa. Han hecho una buena puesta a nivel de fichajes y seguro rendirá a muy buen nivel. La cuenta de que como le ganamos el año pasado este año les vamos a ganar para los entrenadores es una cuenta un poco rara".

Defensa especial para este encuentro: "En el caso del interior, a nivel defensivo sí son un equipo que va a estar bien. Son jugadores que tienen energía y ocupan espacio, son buenos en el rebote. A nivel ofensivo se complementan muy bien. Están completos y en el exterior tienen muchísima generación. Más que preparar cosas especiales para partidos puntuales se trata de que lo que hemos preparado durante la pretemporada salga bien y cumplir los detalles defensivos que nos hemos propuesto en la pista".

Felicio y Kramer: "Felicio cada vez está mejor, cuando llegó nuestra impresión fue mejor de lo que esperábamos, Desde que ha llegado no ha parado de trabajar, cada vez tiene más ritmo. No está al 100%, pero sí a un nivel correcto para competir. Lo veo con motivación de conseguir el objetivo que nos hemos puesto, de recuperar su mejor versión. Está haciendo un gran esfuerzo y lo vamos a conseguir entre todos. En el caso de Kramer,l esta preparado pero nosotros tenemos que aprender a jugar con él. David juega bien el bloqueo indirecto, es un buen botador y nosotros somos más de bloqueo directo, entonces tenemos que adaptarnos todos. Creo que tenemos que aprender a sacarle ventaja porque nos da equilibrio y nos da un juego más variado".

Ilusión por la nueva temporada: "Por un lado, a veces pienso que empieza ya la pelea, ya no se para, pero siempre tienes ese punto de ilusión por competir un año más en esta liga que te exige tanto, que es tan bonita y que te enseña todos los días. Con mucha motivación de seguir dando pasos con el club, conseguir la permanencia y que la gente siga identificándose con nosotros. Tengo ganas de empezar ya. Podemos ser un equipo pequeño pensando en grande.".

Estado del equipo ante el inicio de la temporada: "El equipo está, estoy bastante satisfecho con la pretemporada, hemos cumplido lo que habíamos planificado y hemos tenido ese punto de suerte que no hemos tenido lesiones".

Claves para el duelo ante UCAM: "Los partidos que inician las temporadas se deciden mucho en los hábitos diarios que queremos trabajar. En pretemporada, Murcia ha metido casi 12 puntos en rebote ofensivo y 30-40 en contraataque. El rebote y evitar pérdidas son factores claves para mañana, no dejarles jugar a ritmo alto. Hay que ser capaces de atacar bien".

Konontsuk y Germán: "Los dos han hecho buena pretemporada, pero hay que tener paciencia con ellos porque en los partidos oficiales la cosa cambia bastante. De Konontsuk nos esperábamos lo que hemos visto, muy trabajador, buen tirador y le estamos transmitiendo confianza para que no dude en tirar. Ha hecho una buena pretemporada y se tendrá que adaptar a la liga. El caso de Germán es curioso porque siempre tienes la sensación de que él empieza con una posición en el equipo y siempre consigue cambiar esa posición. Un día me dijo: sé lo que tengo que hacer para al menos ponerte en duda. Si no juego, voy a seguir trabajando para seguir poniendo la duda. Es muy inteligente. El nivel físico de la ACB le viene mejor porque puede defender con más dureza, utilizar más el contacto. En ataque lo está haciendo muy bien, aprovechar los espacios que le dan los compañeros.