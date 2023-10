Pablo Pin: "Hemos mejorado muchos de los registros que queríamos"

La victoria no llega para Covirán Granada. Cuarta jornada consecutiva que los rojinegros caen derrotados en este inicio de temporada. Una vez, las pequeñas desconexiones han frustrado el juego granadino, aunque se vuelven a sacar aspectos positivos. Pablo Pin destacó en su rueda de prensa la actuación de Evaldas Kairys, uno de los artífices de la casi remontada de Covirán Granada. Además, el técnico granadino valoró la mejora de su equipo en varios aspectos que han trabajado durante la semana como las pérdidas y el control del balón.

Valoración del encuentro: "Ha habido dos caras bastante diferentes. El primer tiempo, hemos salido con muy buena energía, poniéndonos arriba los primeros minutos. El resumen del primer tiempo se basa en un tiros fáciles, abiertos, completamente solos que hemos fallado. Ahí hemos fallado unos 15-20 puntos. Después, las pérdidas. Hoy no nos han castigado tanto tras esas pérdidas, pero pierdes la opción de anotar. En el descanso hemos hablado sobre esto, sobre seguir tirando con confianza. Hemos mejorado en el control de balón, compartido el balón mucho mejor en el segundo tiempo. El encontrar esas situaciones de ataque nos ha hecho subir nuestro ritmo defensivo. En el 70-71, hemos tenido algunos tiros para empatar, pero hemos tomado unas decisiones que no han sido las mejores. Nos hemos precipitado un poco. Cuando ya han cogido un poco de ventaja, hemos dejado de ser tan sólidos en defensa. Creo que hemos visto un equipo que ha hecho un esfuerzo muy grande, que le ha ganado la segunda parte a un equipo de Euroliga teniendo en cuenta que somos un equipo para salvarnos del descenso. Hemos mejorado muchos de los registros que queríamos. Tenemos que seguir trabajando".

Evaldas Kairys: "En seis minutos ha hecho dos faltas, en el segundo tiempo ha sumado diez minutos y once puntos. Esto es un rpoceso que vamos a sefuir trabajando con él. Él se ha dado cuenta de que hay faltas que tiene que controlar. Hay que reforzarle que ha sido capaz de controlarse y mejorar en la segunda parte. Ha mejorado respecto a la semana pasada. Nos merecemos llevar alguna victoria, sigo convencido de que el partido de Murcia debería ser nuestro. El arbitraje ha sido muy bueno hoy, perfecto. Hay que reforzar a los jugadores las cosas positivas. No ha cometido ninguna falta tonta, ha sido duro en defensa, solido en ataque".

Joe Thomasson y su excesivos tiros en los minutos finales: "En algún momento se ha precipitado un poco, pero todo lo hace por el bien del equipo. Lo da todo, no es un jugador egoísta. Antes no ayudaba mucho al rebote, hoy ha cogido siete y ha dado ohco asistencias. Si los hubiese metido los tiros finales estaríamos hablando de lo bueno que es. Mi papel es buscar las mejores decisiones para él. Hemos tomado mejores decisiones que otros días. En momentos de presión, saber qué tenemos que hacer en la pista. Hoy ha hecho una muy buena actuación, también en defensa contra Howard".

Balance de las primeras cuatro jornadas: "Por un lado, haciendo análisis frío, ese puntito de frustración por no tener ninguna victoria, pero por otro lado, viendo los minutos buenos, creo que hemos jugado más minutos buenos que malos. Hoy hemos conseguido que los momentos malos no sean tan malos. Mi sensación es que si seguimos esta línea de trabajo, en el que mi papel es ayudar a los jugadores, que no pierdan la confianza, estoy seguro que la victoria va a llegar ya. Un poco de frustración, pero contento por el equipo".

Cristiano Felicio: "En ataque creo que genera ventajas, pero donde más genera es en bloqueo directo y continuaciones. En la ACB actual es muy difícil postear por el nivel físico y de contacto con el que se juega. Tenemos que seguir trabajando en que reciba en buenas situaciones. En defensa, hoy lo he visto mejor, pero tiene que mejorar mucho".

Descolgar de la tabla: "No me preocupa especialmente. Hay que tener muy claro que quedan 30 jornadas. El calendario juega mucho. No me preocupa especialmente, lo que sí me preocuparía es que el equipo se venga abajo y no tenga seguridad en lo que está haciendo".