Pablo Pin: "Estamos en un punto de madurez que en otras temporadas nos habría costado más tiempo"

Con la victoria en Murcia ya en el olvido, el Covirán Granada comienza, como lo ha denominado Pablo Pin, una nueva liga de un partido. El técnico granadino ha repasado el triunfo del pasado fin de semana, así como la actuación de jugadores como Thomas Bropleh, Pere Tomás o Petit Niang, aunque ha hablado especialmente de Alex Renfroe. Del base estadounidense, el entrenador ha querido destacar su esfuerzo a nivel defensivo en el encuentro del pasado domingo y su aportación tanto al equipo como al cuerpo técnico a raíz de su experiencia en la competición. Además, Pin ha hecho hincapié en la conexión que muestra su plantilla y la capacidad de no salirse del partido cuando aparecen los malos momentos.

Visita del líder: "Ganar un partido fuera en esta liga refuerza el trabajo y la confianza de los jugadores. Ahora empieza otra semana, otra liga de un partido, debemos pensar en Bilbao ya que, aunque ganásemos el otro día, no empezamos 10-0, fue igualado y hay que seguir trabajando. Bilbao es un equipo muy sólido, con muy buen nivel físico y que viene de una racha excelente, invicto en ACB y habiendo ganado su primer partido en la Basketball Champions League. Es un reto para nosotros, volveremos a intentar competir en casa como lo hicimos ante Manresa y en los otros dos partidos. Seguir sumando minutos buenos será el objetivo".

Actuación del equipo en Murcia: "Todos estuvieron muy bien, incluso jugadores que a nivel numérico no destacaron tanto, entre Thomas y Pere cogieron 12 rebotes, ayudaron muchísimo en esa faceta. Si todos cumplen con su rol, habrá oportunidades para todos y nosotros creceremos muchísimo. Me alegro mucho por el partido que hicieron Christian Díaz y Lluís Costa, se lo merecen. Este es el camino a seguir. Estamos reaccionando muy bien a los malos momentos, que sabemos que vamos a vivirlos. No nos salimos de los partidos, estamos agarrándonos a la pista, en esos momentos seguimos jugando como equipo y pasándonos el balón. Estamos en un punto de madurez que en otras temporadas nos habría costado más tiempo, eso es de lo más positivo".

Cristiano Felicio y Alex Renfroe: "Renfroe es de esos jugadores que parece que no hace mucho, pero acaba el partido con 10 puntos, seis rebotes, faltas recibidas, control del juego, el otro día hizo un gran esfuerzo a nivel defensivo... También le he pedido que tire de su experiencia y nos ayude, que nos cuente sobre equipos y jugadores con los que ya se ha enfrentado y que conoce a la perfección. En ese aspecto nos está ayudando muchísimo a todos, no solo a sus compañeros, sino también al cuerpo técnico. Felicio venía de competir en verano, al igual que Petit que ha hecho muy buena pretemporada. Están muy bien los dos y es una noticia muy buena para el equipo que, cuando sientas a Felicio que es tu jugador referencia, salga Petit y haga unos grandes minutos".

Victoria en casa: "Se puede ver de muchas maneras, es cuestión de tiempo. Si seguimos haciendo las cosas como ahora, nos tenemos que quedar con la parte buena. Contra Manresa hicimos un gran partido, pero nos descontrolamos durante cinco o seis minutos. Tenemos que mejorar esas desconexiones, si seguimos jugando con esa solidez sacaremos victorias en casa, al igual que lo hemos hecho fuera. Me quedo con la conexión que tiene el equipo, cómo se han integrado los nuevos y ojalá que el sábado caiga la primera en casa".

Dejan Todorovic: "Está bastante mejor, si no a finales de esta semana, esperamos que a principios de la siguiente se incorpore a los entrenamientos grupales, va mejorando y encontrándose cada vez mejor".

Faceta anotadora del equipo: "En ataque estamos encontrando muy bien las situaciones, sobre todo por compartir muy bien el balón y por tener muy pocas situaciones de malos tiros, de malas decisiones. En defensa aun nos queda mucho por mejorar, ahí es donde estamos más verdes. Lo iremos mejorando poco a poco y también tenemos que tener en cuenta contra quien jugamos. Tenemos en frente a gente que se puede defender muy bien y aun así te las meten".

Enseñanza de la ACB: "Tienes que estar super preparado, no los 40 minutos, sino desde el primer día que entrenas, no puedes tener ni un día malo. Te exige un nivel de atención y concentración muy alto. Aquí un jugador tira solo y la mete, fallas en una rotación y te castigan. Lo estamos haciendo bien, pero aun hay que mejorar mucho".