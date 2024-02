Pablo Pin espera que su equipo repita en actitud contra Murcia

Punto y final a las lamentaciones, es el momento de dar un paso adelante. Tras la derrota ante Manresa, la salida de Joe Thomasson y el ruido exterior 'in crescendo' alrededor de Covirán Granada, Pablo Pin ha abogado por dejar a un lado la "mala suerte" y centrarse en los aspectos positivos que rodean al equipo de cara a la recta final de la temporada. El entrenador rojinegro ha vuelto a defender a Joe Thomasson, apuntando que se suelen "poner las expectativas por encima de la realidad"; ha señalado que los cambios en las plantillas son algo habitual en la ACB y ha recordado que "somos un equipo para salvarnos, quien no lo entienda lo siento mucho". Además, respecto al próximo duelo ante UCAM Murcia, Pin ha destacado que espera ver a su equipo con la misma "energía, carácter y ganas de ganar" que el fin de semana anterior contra Manresa.

Murcia, rival complicado y solvente en su pabellón: "Murcia en su campo juega muy duro, con mucho contacto, energía, construyendo desde la defensa. Un equipo que te exige dar el 100% para poder competir. Están en buena línea. Está claro que han tenido algunas bajas como Hakanson, pero la compensas con Artur Kurucs. Tienes la de Birgander y la compensas con Marco Todorovic. En equipos así es más fácil reemplazar jugadores. Siguen con ese equilibrio de juego interior-exterior con Ennis y Sant-Ross como jugadores muy agresivos y verticales. Nos van a exigir mucho en defensa"

Posibilidad de que Murcia esté pensando en la Copa e influencia de sus bajas: "Nosotros tenemos bajas más importantes que las suyas. Equipos como ellos que están acostumbrados a jugar doble competición, están acostumbrados a conectar con el partido, no creo que para ellos jugar la Copa el jueves sea un inconveniente. Una baja como Joe Thomasson es una más grande que la que tienen ellos. No creo que tengamos ninguna ventaja en eso. Tenemos la oportunidad de salir todos a pista. Le he pedido a los jugadores que den un paso adelante a nivel de energía, agresividad y concentración y de ir con la confianza de que van a jugar y es una oportunidad para reivindicarse y decir aquí estamos".

Excesivos cambios en la plantilla: "La entrada y salida de jugadores hay que normalizarla. Si vemos la liga en general, todos los equipos han hecho cambios. Baskonia, Valencia, todos los equipos, no solo los de abajo. Tal y como se presenta el mercado, donde tienes tanta competencia a nivel económico… es muy difícil. Hay muchas ligas donde se paga bien y la exigencia es menor que la ACB. Hacer cambios dentro de la plantilla hay que normalizarlo. En nuestro caso, creo que hemos ido a mejor. Hay jugadores que tratas de ficharlos al principio de la temporada y no puedes. Con Rousselle hemos salido ganando claramente. En el caso de Evaldas, pensamos que era una buena oportunidad de coger el dinero que nos daban por él y traer a un jugador de un perfil que no teníamos y tener un cierto ahorro. Sustituir el perfil de Joe va a ser más difícil".

¿Exceptivas demasiado altas para Thomasson?: "Estamos satisfechos con lo que Joe ha hecho. No podemos centrarnos en los últimos dos-tres partidos. Una gran parte de que estemos en ACB se debe a que un jugador que acabó su temporada en Grecia y podría haberse ido a su casa, decidió venir aquí a jugar cuatro partidos. Algunos nos dijeron que no porque no querían arriesgarse a una lesión por cuatro partidos. Ponemos las expectativas muy por encima de la realidad, eso pasa mucho en Granada. Pocos jugadores meten 28 puntos todos los días".

¿Cerca del sustituto de Thomasson?: "Tener el pasaporte abierto nos facilita, nos abre mucho el mercado, aun así es difícil. En sitios como Korea le pagan más a los jugadores. A un jugador que tiene que salir de su casa, va a ir a donde le paguen más, le da igual si es Korea o España. Vamos a intentar aprovechar el hecho de tener la posibilidad de fichar un extracomunitario. Tenemos varios jugadores vistos, pero no es fácil encontrar el jugador que queremos".

Mala suerte en ciertos partidos: "Sí es cierto que no hemos tenido ningún tipo de suerte. No la hemos tenido en ningún momento. El partido del otro día es el top de lo que te puede pasar. Que te sancionen dos faltas y le regalen cuatro tiros libres al rival. Que la última posesión acabo en el '5' rival y meta un triple a tablero desde nueve metros... Esas cosas a veces ocurren y nos están ocurriendo a nosotros. Tampoco podemos poner el foco en la mala suerte. Tenemos que tener la constancia de ser competitivos siempre. No podemos diluirnos. En Girona o Breogán no hubo mala suerte. Si somos constantes y seguimos trabajando llegarán esas victorias".

Claves del partido contra Murcia: "Una de las cosas que me gustó mucho, después de un mal partido como el de Girona fue el tema de la actitud, vi un equipo con energía, con carácter y con ganas de ganar. Con determinación, eso tenemos que seguir haciéndolo. Cuando nos pongamos seis-siete arriba, es momento de tomar buenas decisiones. Ser serios, ser constantes, pero seguir teniendo el carácter que tuvimos el otro día. Hicimos un buen trabajo de control del balón y de rebote y eso debemos mantenerlo contra Murcia sino ellos van a correr y van a jugar muy duro. No venirnos ahora hacia atrás. Se perdió sí, pero se jugó muy bien. Ahora lo que hay que seguir es la misma línea".

Presión de la clasificación en los cierres de partido: "Si llevaras dos victorias más trabajas más tranquilo. No creo que influya excesivamente si los jugadores tienen claro el tipo de equipo que somos. Que alguien en algún momento se ha venido muy arriba y hablado de Copa del Rey, de que nos vamos a salvar sobrados… Son cosas externas a nosotros que no nos sirven para nada. Me encanta el cariño de todo el mundo, pero hay que saber nuestra realidad. Somos un equipo para salvarnos, quien no lo entienda lo siento mucho. El problema es si no lo entendemos nosotros. Como creo que no somos tontos, somos un equipo para salvarnos y si tienes suerte, acabaremos con dos o tres victorias más de las que debemos. A Palencia le tenemos el avergae ganado de +24 de momento, a Obradoiro se lo tenemos ganado y Breogán tiene que venir aquí y perdimos de seis puntos. Somos los que mejor estamos en la clasificación".