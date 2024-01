Pablo Pin: "La cuenta pendiente es dar nuestro nivel real los 40 minutos"

Partido importantísimo el que ya otea en el horizonte de Covirán Granada. Los rojinegros reciben este domingo a Monbus Obradoiro en un encuentro que, de convertirse en victoria para los locales, los colocaría con seis victorias en la clasificación, empatados con los gallegos y con el basket average a su favor. Conocedor de la importancia de este duelo, Pablo Pin ha detallado que su equipo debe "estar bien en defensa" y tratar de mostrar su nivel real de juego para que no se repita el tropiezo de la pasada semana ante Breogán. El técnico granadino ha analizado a su próximo rival al que califica como un equipo "disciplinado, ordenado y que saben a lo que juegan", es por ello que destaca la necesidad de "ser constantes en nuestro juego". Además, Pin ha hablado sobre el estado físico de Lluís Costa, sobre la gran temporada de Artem Pustovyi y sobre el cambio de horario del Covirán-Manresa del 4 de febrero.

Valoración de la semana: "La semana ha sido bastante buena, a nivel de físico, David ya se ha incorporado a los entrenamientos por lo que hemos podido estar todos y espero que no haya ningún contratiempo y que el domingo podamos estar todos para jugar".

Obradoiro: "Es un equipo que sabe jugar fuera de casa, son disciplinados, ordenados y saben a lo que juegan. Ganaron en Tenerife, en Breogán, estuvieron a punto de ganar en el Palau. Fuera de casa saben jugar bien. Este es un partido importante para los dos. Para nosotros, si ganamos, nos ponemos con seis victorias, con el basket average ganado por lo que es un partido importante para los dos equipos. Obradoiro ha mejorado mucho respecto al partido que jugamos allí. Kovliar, por ejemplo, era su primer partido, Mendoza lo han recuperado, por lo que es un partido más hecho, como nosotros. Debemos estar bien en defensa si queremos ganar el partido".

¿Cuánto ha dolido la derrota de Lugo?: "La sensación del equipo, más que la victoria o la derrota, cuando ves el partido y lo analizas con los jugadores, es más la sensación de que en la primera parte no se jugó al ritmo que podemos jugar. No haber dado tu nivel real es lo que más puede doler. Haciendo autocrítica todos es lo que más nos duele. Si hubiésemos dado nuestro nivel real el partido hubiese sido otro. En el primer cuarto se decidió parte del partido. Nuestra cuenta pendiente es ser capaces de dar el nivel real los 40 minutos. Cuando hemos sido capaces de darlo hemos sacado partidos adelante".

Importancia de los encuentros: "A principio de semana siempre hablamos de la plantilla del rival, de cómo va la liga y cómo es la jornada. Intentaré encontrar otras estrategias para que entiendan la importancia del partido. Este domingo, el partido es muy importante, daríamos un gran paso adelante. A veces, hay que insistir en las cosas y buscaré otras técnicas para que me entiendan".

Complejidad del juego de Obradoiro: A parte de todas las situaciones tácticas que tiene Obradoiro, es sobre todo su ritmo de juego. Son capaces de jugar ataques muy elaborados, no toman malas decisiones, no se altera fácilmente. Contra Tenerife, es un ejemplo, Tenerife se fue y ellos siguieron ordenados, serios y tienen un ritmo de juego muy determinado que lo que necesitas es ser muy constante. Nosotros debemos ser constantes en nuestro juego. Somos capaces de anotar con facilidad, pero hay veces que perdemos el foco, sobre todo en defensa, y nos anotan fácil. Ahí tratamos e incidir de ser constantes en nuestro juego".

Lluís Costa: "A Lluís le queda un poco para recuperar su tono físico del principio de temporada. Estamos trabajando en eso, pero creo que está a un buen nivel para jugar el domingo".

Pustovyi: "Está jugando muy bien, al nivel de un gran jugador como él. Ha pasado un par de temporada complicadas, pero creo que está demostrando el nivel de jugador que es. Para mí es uno de los mejores pívots de la liga, además, Obradoiro es un equipo capaz de sacar partido a ese tipo de jugadores, lo hacen casi todos los años. Para nosotros, también es clave ser capaces de ser sólidos contra Pustovyi".

Cambio de horario del partido de Manresa: "No creo que nos perjudique. Si nos lo cambian a las doce de la noche o a las ocho de la mañana sí, pero de 17:00 a 18:30 horas no creo que nos perjudique. Para nosotros es positivo. A mí no me importa cambiar mi horario si se permite que el aficionado pueda ver a su equipo de baloncesto y de fútbol. Lo he comentado varias veces, si fuera nuestra decisión creo que tomaríamos la misma. No creo que sea el fútbol contra el baloncesto. Somos unos privilegiados por tener a ambos equipos en primera división y si podemos hacer que la afición pueda venir a ambos campos y que estén llenos no tengo ningún problema. Me parece positivo".