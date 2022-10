Pablo Pin: "El equipo no se ha relajado por haber ganado en Murcia"

Con la euforia de la victoria en Murcia ya más que calmada, llega el momento de recibir a uno de los colíderes de la Liga Endesa. El Covirán Granada buscará su primer triunfo ante su afición y cortar el buen arranque del Bilbao Basquet. Pablo Pin ha hablado sobre la alegría y motivación con la que ha trabajado la plantilla esta semana, ha analizado el gran inicio de temporada de los rojinegros y ha confirmado el interés del club en tratar de prorrogar la estancia de Prince Ali en el equipo, mientras que Dejan Todorovic progresa en su recuperación, ya haciendo ejercicios de mayor intensidad y con el pronóstico de incorporarse poco a poco a la dinámica del grupo a partir de la próxima semana.

Valoración de la semana: "Tras una victoria en Murcia, el equipo ha trabajado con mucha alegría y motivación. Veo a la plantilla con mucha concentración y físicamente se encuentran bien. Bilbao nos va a exigir el máximo para ganar y la verdad que el equipo ha trabajado muy duro esta semana sabiendo el partido que se viene este sábado".

Qué rival espera: "Bilbao viene con un nivel de confianza altísimo. El último encuentro contra Valencia no se van del partido en ningún momento, siguen luchando y reaccionan con un gran parcial. Nos esperamos a un rival con la mejor dinámica y con un gran nivel de juego. Todos los jugadores están con buenos porcentajes, se pasan bien el balón... Tienen mucha pólvora y pueden darse situaciones donde ellos anoten con facilidad. Tendremos que intentar que no cojan esa buena racha. Respecto a la plantilla, Adam Smith está jugando un gran baloncesto. La pareja de escoltas que hace con Francis Alonso, es muy complementaria, porque además Francis tiene mucha anotación. Tienen las piezas muy bien encajadas y se nota que tienen buena química".

Buen arranque de temporada del Covirán Granada: "El equipo está compartiendo muy bien el balón, no está habiendo egoísmo, no se toman malas decisiones y criterio. Además, mucha disciplina a la hora de aceptar el rol de cada uno. Esto habla muy bien de los jugadores y es algo que se lo estamos reforzando. Tenemos que seguir construyendo sobre esa capacidad de pasar bien el balón y de aceptar nuestro rol y no ser egoístas. Tengo jugadores muy maduros e inteligentes. Insisto mucho en que cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores. Ellos lo saben. No he visto ninguna relajación del equipo por haber ganado en Murcia".

Prince Ali: "Estamos esperando a jugar mañana, pero en principio la idea es hablar con él y su agente y tratar de prorrogar el contrato. Queremos que siga un poco más con nosotros, está entrenando muy bien, se ha integrado genial en el grupo y nos está ayudando muchísimo. Nuestras sensaciones con él son muy buenas. Su contrato no acaba este sábado, pero pensamos que no es necesario tenerlo con la incertidumbre de qué vamos a hacer con él. Trataremos de hablarlo lo antes posible, porque además el también tiene ofertas".

Pere Tomás: "Debemos estar fuertes en defensa y tratar de hacer nuestro juego, así tendremos opciones"

Bilbao Basquet: "En el inicio de temporada son la revelación, están jugando muy bien al baloncesto y va a ser un equipo peligroso. Cuando el rival viene en dinámica positiva son difíciles de parar, pero nosotros también hemos empezado fuertes. Además, jugamos en casa y tenemos ganas de conseguir la primera aquí. Todo pasa por hacer un partido muy serio, estar fuertes en defensa y poder hacer nuestro juego. Cuando hacemos esto competimos el partido y tenemos opciones".

Rol en el equipo: "Me siento muy bien físicamente, es verdad que este inicio he estado más fallón en ataque, pero tampoco he tirado tantos tiros. Somos una plantilla en la que todos sabemos el rol que tenemos y puede ser que haya un partido en el que tenga que tirar más. Me siento cómodo en mi rol. Si tengo que tirar menos, pero que el equipo vaya bien, yo lo firmo. Cuando sales, la intensidad siempre tiene que estar. Si a esto le sumas que un día estés más acertado, pues destacarás más, pero le trabajo sucio como se suele decir hay que cumplirlo siempre".

Dinámica del equipo: "La temporada es muy larga, la euforia tampoco es algo bueno, debemos ir al día a día y el equipo es consciente de ello. El equipo lo trabaja mucho en los entrenamientos. Puede sonar a tópico, pero cuando el equipo se centra en esto es cuando las cosas salen bien. Aún no hemos conseguido nada".