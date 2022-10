Pablo Pin: "En la ACB todos los equipos empiezan de cero cada semana"

Poco más de 24 horas han pasado desde que Covirán Granada selló su primer triunfo en la ACB y los rojinegros ya tienen un nuevo reto por delante. El conjunto granadino recibirá este sábado en el Palacio al Baxi Manresa, que viene de perder en la primera jornada ante Lenovo Tenerife. Pablo Pin repasó en la rueda de prensa previa al encuentro los aspectos a mejorar de cara a este segundo duelo de liga, la actuación de Prince Ali y habló sobre la euforia que se respira entre los aficionados.

Poco tiempo de preparación: "En cuanto acaba un partido empezamos a pensar en el siguiente. El jueves le insistí a los jugadores que tuviesen esa mentalidad, que la celebración se quedase en el vestuario. Ya estamos preparados para cambiar las cosas que podamos en el poco tiempo que tenemos.

Detalles a destacar del encuentro ante Fuenlabrada: "Por un lado hay que destacar la capacidad de seguir en los partidos. Ante Fuenlabrada seguimos teniendo esa capacidad, el agarrarnos en la pista. Conseguimos mantenernos en el partido y en los minutos finales, como equipo aun somos novatos, pero tenemos jugadores con mucha paciencia y eso se notó. En el otro lado, muchísimas cosas a mejorar. En el rebote, situaciones ofensivas..., pero lógicamente la victoria no va a borrar las cosas negativas y cuando se pierde a veces haces cosas bien y tampoco se borran. Hay que seguir insistiendo en lo que hay que mejorar".

Prince Ali: "Vamos a pensar en el partido de mañana y ya veremos. El jugador está muy feliz, este grupo es muy bueno y el tener a gente como Thomas hace la adaptación de los nuevos mucho más fácil. Con él la adaptación está siendo muy sencilla, comparte muchas cosas con nosotros. El conocerlo del año pasado hace que nosotros sepamos donde hay que colocarlo para poder aprovechar sus virtudes, eso es lo que necesitamos de él, lo que hizo en Fuenlabrada. Lo difícil es tener ese nivel todos los días y por ejemplo no solo destaco a Prince, también a Petit que hizo unos minutos increíbles. Si tuviese que destacar a alguien sería a Petit".

Manresa: "Hay que ver qué jugadores tienen para este partido. Independientemente de eso, la lucha importante será en el rebote, porque ellos juegan a un ritmo, a una velocidad increíble. Será vital el rebote tanto en nuestra canasta como a nivel ofensivo. Su punto fuerte es la velocidad. Manresa es un gran equipo, viene de jugar competiciones europeas por lo que este partido es un gran reto para nosotros".

Ramón Vilá: "El año pasado estuvimos muy poco tiempo con 12 jugadores, jugar con 11 ya es difícil y con doce lo es aun más. Ramón tiene que seguir haciendo su trabajo. Tiene que entender que hay jugadores en su puesto, como Felicio, que van a tener minutos. Jugar está muy caro. Nuestra idea es tener una rotación con 10/11 o incluso 9. Los jugadores profesionales deben saber que tienen que estar preparados para cuando llegue su momento. Debo pensar en lo mejor para el equipo. Ya veremos qué rotación pongo para Manresa, lo mismo es de ocho jugadores".

Manresa tras la derrota ante Tenerife: "La ACB es una competición en la que todos empiezan de cero cada semana. No se pueden arrastrar cosas negativas. Hay que estar preparados para enfrentarse a equipos con presupuestos muy altos. Manresa siempre juega a tope, no creo que vengan especialmente dolidos tras la derrota ante Tenerife".

Euforia: "Yo controlo la que hay dentro y no hay ninguna ni debe. Fuera, me gustaría que no la hubiese porque no hay razón ninguna. Ganamos y no nos vamos a la Fuente de las Batallas y si perdemos no vamos a cerrar el club. Ganar fuera es muy complicado, sí, pero hay que mantener los pies en el suelo. Humildad máxima. Lo que sí entiendo es que haya ilusión, la máxima posible y la que tenemos nosotros".