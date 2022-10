Proyecto Hombre organiza un Torneo de Pádel Solidario para visibilizar el problema social con las adicciones

Proyecto Hombre ha organizado un Torneo de Pádel Solidario en Granada con el que no solamente pretende obtener recursos para la ONG, sino que tiene como finalidad principal “visibilizar la entidad y el problema social que hay con las adicciones”. Así lo destaca el presidente de Proyecto Hombre en Granada, Manuel Mingorance, quien anima a los granadinos a participar en el torneo y a quienes tengan problemas de adicciones a que “sean valientes” para afrontarlos “con la ayuda de familiares y del equipo terapéutico” de Proyecto Hombre. “Cuando uno tiene un problema, hay que poner solución, hay que afrontarlo. Si hay un problema con una adicción, no pasa nada. Lo que sí pasa es cuando no se afronta. Hay esperanza, muchísima gente deja una adicción. Nosotros, que estamos 50 trabajadores remunerados y todo el equipo de voluntariado, no podríamos trabajar en un sitio donde no viésemos resultados. Vemos resultados, hay gente que deja la adicción. Por supuesto que se puede salir si uno quiere y se deja asesorar”, añade.

El Torneo de Pádel Solidario se celebrará del jueves 6 de octubre al domingo 9 de octubre en Pádel Sport Granada Indoor. Las inscripciones, que tienen un precio de 20 euros por persona, se pueden realizar a través de la App PadelManager hasta el 4 de octubre a las 16:00 horas. La inscripción incluye un pack con una bolsa-mochila del torneo, un polo, productos y un plato de paella gratis para el día del evento final, el 9 de octubre.

“Hay cuatro categorías masculinas y una primera un poco más especial. También hay dos femeninas y otra mixta, además de una categoría especial para colegios profesionales de Granada. Esperamos que haya 200 parejas”, detalla Manuel Mingorance.

Los premios para los ganadores son “muy atractivos”. “Nos hemos dejado asesorar por expertos sobre pádel y en categorías altas hay premios de 400, de 300 y de 200 euros”, apunta el presidente de Proyecto Hombre.

Esta entidad trabaja en dos campos fundamentales: la prevención y el tratamiento. “Tratamos con personas que tienen problemas de adicciones con sustancias como el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, los ansiolíticos, el cannabis, y las no sustancias como el juego patológico, los videojuegos, las apuestas online, las redes sociales, las compras compulsivas... Tratamos también la reinserción laboral, es decir, rehabilitamos a personas con problemas de adicciones, pero también intentamos insertarlas social y laboralmente”, explica Mingorance.

Proyecto Hombre atiende en Granada a unas mil personas cada año. “Las cifras suelen ser estables. Este año han sido 1.073. Cada año crecen un poquito, pero no es un aumento desmesurado”, asegura. En cuanto a los problemáticas que más atienden, Mingorance señala que son “el consumo de alcohol, de cocaína y el juego patológico”. “El año pasado, en nuestra memoria, la cocaína superó al alcohol como sustancia principal de adicción en las personas que venían a Proyecto Hombre. Este año, hemos vuelto al alcohol como principal adicción, que siempre es la sustancia más predominante de las personas que llegan a Proyecto Hombre”, apunta.

Durante la pandemia, además de los casos de adicción a la cocaína, aumentaron los de adicción a los videojuegos, redes sociales y apuestas online. “Los videojuegos todavía no son un problema muy relevante en Proyecto Hombre, pero, como suelo decir, dentro de diez o quince años sí que habrá muchísima gente con problema serios de adicción a las nuevas tecnologías”, asegura Mingorance.

Lo que más preocupa en el ámbito de las adicciones en Proyecto Hombre es “el no saber gestionar el consumo y que se pase del abuso a la dependencia”. “Las adicciones van a más. Lamentablemente, nosotros crecemos porque cada vez hay más gente que tiene problemas para gestionar su propia vida, sus problemas, sus retos... Gente que emocionalmente es muy inestable y por eso consume, para tapar y anestesiar todo ese malestar, sufrimiento y dolor que le acompaña. Queremos estar nosotros para tender la mano y para acompañarlos en el proceso de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social y laboral”, añade.

La duración del proceso depende de cada caso. Mingorance explica que hay “programas más ambulatorios y programas residenciales” y que “depende del deterioro que tenga la persona en diferentes dimensiones: la personal, la familiar, la social y la laboral”, aunque “un año suele ser la media de un proceso”. “Proyecto Hombre es un programa de alta exigencia y cuando damos un alta terapéutica es que todos los objetivos se han cubierto”, indica.

El apoyo de la familia es fundamental en Proyecto Hombre. “Hay personas que llegan sin familia, pero la gran mayoría vienen acompañados por la familia. Es clave”, destaca el presidente de la ONG, en la que prestan ayuda a las personas que necesitan superar su adicción con terapia psicológica, pero también con un enfoque social. “Son terapias humanistas, en las que acompañamos a la persona e intentamos que identifique cuáles son las causas y las razones que les han llevado al consumo. Porque todo tiene un porqué y, como decimos en Proyecto Hombre, el problema no es el consumo de la sustancia, el problema es la persona: ¿qué me ocurre a mí que me lleva a consumir? Esa causa es la que se intenta identificar, con un equipo multidisciplinar, para poner solución a ese problema”, explica el presidente de Proyecto Hombre en Granada.