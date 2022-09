Lo menos malo

Muchas veces, en nuestro día a día, nos conformamos con lo que tenemos por miedo a cambiarlo por algo peor, y tomamos una actitud un tanto defensiva en la vida. Una manera de proceder que no debería ser para nada reprochable, ¿o a alguien le gusta poner en riesgo algo que se tiene o conoce por algo que, supuestamente, debe ser mejor?

Este fin de semana lo pasé en Almería, algo que debería ser totalmente intrascendente para esta columna deportiva, de no ser por una conversación que tuve durante un cumpleaños infantil. Entre bocadillo y bocadillo me preguntaron si me gustaba Karanka y, sinceramente, no supe qué contestar. Me quedé un tanto pensativo… como el míster durante los partidos, enlacé unas cuantas frases inconexas… como el juego del equipo, y acabé desembocando en el partido del Espanyol. Porque pese a quien le pese, ese partido aún remolonea en el ambiente del granadinismo y señala al técnico vasco como presunto culpable principal.

Para algunos este texto quizá resulte un tanto oportunista y he de decir que en parte estoy de acuerdo, ya que, seguramente, el de anoche no fue el peor partido desde el punto de vista táctico. Es verdad que nos vimos obligados a jugar sin Uzuni y sin Ricard, por sus compromisos internacionales, y que varios cambios fueron forzados por lesiones y tarjetas. Pero también lo es que los elementos revulsivos -llámense delantero centro y extremo habilidoso, roles con el que este técnico parece no contar- no entraron hasta pasado el minuto 70 y que este equipo es reincidente en el acartonamiento.

Seguramente no sea del todo justo señalando inequívocamente a Karanka como único culpable de este irregular inicio liguero. Pero ya sabemos que el fútbol no es una ciencia exacta. Y es que los sentimientos se entrecruzan con los números, para crear una mezcla de sensaciones encontradas. Una bola que intentaba digerir cuando me topé con el vídeo viral de Tony Adams. Mientras veía al ex entrenador nazarí bailando "a ritmo del entrenamiento del Granada" en un programa de televisión británica, comprendí que aquel tipo desgarbado y desacompasado iba a ser nuestro entrenador más mediático en décadas y entonces lo vi claro: estamos tan acostumbrados a lo malo que lo común nos parece genial.

No sé qué pensará Nico de todo esto, que a fin de cuentas es el directo responsable del marchamo deportivo del equipo, pero creo que hablo por boca de todos los granadinistas, si digo que no me gusta demasiado Karanka, pero es que otros muchos me gustan menos aún.