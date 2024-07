El Sierra Nevada Cenes busca jugadoras para salvar su cadete femenino

El CF Sierra Nevada Cenes está buscando jugadoras para su cadete femenino, que disputará la Segunda Andaluza de Granada esta temporada. Es una liga de catorce equipos y el año pasado quedaron séptimas. Su entrenador, Juan Carlos González, a través de su cuenta de Tik Tok, ha publicado un vídeo donde dice que están buscando chicas que quieran jugar, divertirse o que quieran crecer y que sean del 2009, 2010,2011 y 2012 Cadetes e Infantiles. En el vídeo, Juan Carlos comentó que "no encontramos chicas para cerrar el equipo, tenemos una base, queremos competir, además, es un proyecto que ya lleva cuatro años, no podemos perder esto, ni como club ni como pueblo".

GranadaDigital se ha puesto en contacto con el entrenador, quien comenta que "en Granada solo hay una liga y que la siguiente sería Autonómico, eso dificulta más la cosa ya que si por ejemplo hay catorce equipos y tres de ellos tienen equipos dobles", comenta Juan Carlos. Asimismo, añade que "un equipo como el nuestro tiene doce niñas, tres de ellas se han incorporado nuevas gracias al anuncio que he hecho en Tik Tok, y hay otros equipos que dicen que han hecho las captaciones y en cada conjunto hay 26 niñas, entonces en uno hay 54 niñas y en otro como el nuestro no llegamos al mínimo, que son 18".

"Nos hacen falta cuatro o cinco jugadoras más, aunque con catorce jugadoras nosotros vamos a salir porque yo no estoy a favor de que este proyecto se vaya a perder, por las niñas que llevan cuatro años aquí, pero ver que nosotros estamos buscando jugadoras ya que tenemos doce en la plantilla y ver que otros tiene 26, de las cuales solo 18 pueden ir a competición, por lo que se están dejando ocho o nueve jugadoras fuera en cada jornada", asevera el entrenador del equipo.

Respecto a los recursos que reciben, Juan Carlos comenta que "se podría conseguir más recursos, ya que al no tener tanto boom el tema del fútbol femenino, hace de que muy poca gente se interese, de hecho un partido del Alevín B puede tener la grada repleta, y sin embargo en un partido del femenino te puedes encontrar los cuatro o cinco padres y madres de las jugadoras. "La gente no llama, no se interesa, y eso en ciertos clubes no mueve nada. Sin embargo, son niñas que quieren jugar y disfrutar del deporte que aman", asegura.

"Injusticia" en la competición

Juan Carlos comenta que "el problema viene de que hay falta de niñas, en estas épocas, cuando se juega la liga, es complicado por temas de estudio, cuando parece ser que el proyecto no lo pintan como si fuese un 'Palacio Real'. El técnico detalla que es muy costoso convencer a la gente porque hay otros equipos que han sido pioneros en la provincia hace muchos años y "ellos ya están asentados en las bases de autonómicos porque no había más equipos anteriormente, entonces pedir a alguien que se quede porque el año que viene puedes promocionar y a lo mejor no hay equipo el año que viene, eso llama más la atención de un equipo u otros conjuntos que no tiene ese problema". Por otro lado, resalta que la Federación Andaluza se permite que haya dos equipos, por ejemplo, que otros clubes "tengan dos equipos en la misma categoría, siendo uno el A y otro el B y eso hace que cada equipo tenga 20 niñas y haya 40 niñas en un mismo club, y sin embargo haya otros clubes como el nuestro, que no tenemos niñas porque se van a esos equipos". Por este motivo, desgrana que "está siendo complicado que proyectos que han empezado hace cuatro o cinco años que tienen más años de recorrido se puedan ver perjudicados por esta falta de niñas, de interés o de proyecto". La esperanza de Juan Carlos es que sus jugadoras puedan seguir disfrutando del fútbol, que es su pasión.