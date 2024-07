Personas ganadoras

Las personas con carácter ganador poseen una serie de rasgos que les dan la posibilidad de lograr sus objetivos o metas, porque siempre siguen adelante pese a las adversidades. Poseen un carácter fuerte y una mentalidad resistente, además de poseer un gran control sobre su vida.

Estas personas con carácter ganador poseen unas características, hábitos y creencias les ayudan a prosperar incluso en los momentos más delicados. No son personas pasivas sino de acción, son trabajadoras y constantes y sienten una gran pasión por lo que hacen. Son fieles a ellos mismos, y por eso no se dejan vencer fácilmente.

El éxito deja huella. Francisco Alcaide deja algunas de ellas:

1. PIENSAN EN GRANDE: Saben que no existen los límites, que lo único que existen son las limitaciones, y que esas limitaciones son simplemente limitaciones mentales. Todo lo que existe en el mundo es porque alguien lo deseó, alguien lo trabajó y alguien nunca desistió. Imposible es sólo una creación de la mente. El límite del negocio somos cada uno de nosotros; el límite de nuestro negocio son nuestras creencias.

2. PASIÓN: Decía Ferran Adrià en una ocasión: «Sin pasión no hay talento». ¿Es posible ser bueno en algo con lo que no se disfruta? Complicado. El éxito consiste en hacer del ocio un negocio; el éxito reside en profesionalizar nuestra pasión; el éxito se basa en llenar la nevera con aquello con lo que más disfrutamos. Si amamos lo que hacemos, siempre lo haremos mejor. Chirs Gardner, que inspiró la película En busca de la felicidad, lo tiene claro: «No hay plan B para la pasión. Haz lo que amas y el éxito llegará».

3. EXPERTISE: La pasión sin foco es insuficiente. No hay tiempo para ser bueno en muchas cosas. Si queremos triunfar, hagamos algo mejor que el resto. Una sola cosa. Decidamos en qué queremos ser un referente e invirtamos todas las energías ahí. En lo que ponemos la energía, florece. La explicación es sencilla: a las personas brillantes les ofrecen oportunidades brillantes; a la gente normal oportunidades normales; y a la gente mala ninguna oportunidad.

4. EXCELENCIA: Las chapuzas y el hacer las cosas para cumplir no forman parte de su filosofía de vida. Si hacen algo, buscan hacerlo de forma impecable. La calidad es la mejor garantía de fidelidad de los clientes, de barrera de entrada para la competencia y de beneficios sostenibles. Cuando eres excelente, la competencia se vuelve más irrelevante.

5. FLEXIBILIDAD Y APRENDIZAJE: Si dejamos de aprender, dejamos de crecer… y más hoy día en un entorno dominado por el cambio. La vida es un continuo reajuste al entorno. El mundo cambia y, o cambiamos con él, o nos quedamos atrás. El mundo no espera, y necesitamos ser flexibles para asegurarnos que nosotros también cambiamos: o cambiamos o nos extinguimos. El cambio ocurre aunque no nos demos cuenta. Hay que estar en alerta permanente.

6. EQUIPO: Robin Sharma dice: «Un sueño fantástico necesita un equipo brillante. O no se cumplirá». También John C. Maxwell señala: «Cuanto mayor es el desafío, mayor es la necesidad de trabajar en equipo». Detrás de cualquier logro importante lo que hay son equipos. Los éxitos son siempre colectivos. Todos tenemos carencias que necesitamos complementar con otras personas. O como apunta, Reid Hoffman, fundador de LinkedIN: «No importa lo brillante que sea tu mente o estrategia, si juegas en solitario, siempre perderás».

7. ACTITUD: Saben interpretar todo lo que les ocurre (fracasos, críticas, rechazos...) de manera positiva y favorable para utilizarlo en beneficio propio. Saben que detrás de cualquier experiencia hay sabiduría si uno sabe digerirla oportunamente. Todo suma cuando uno le da el enfoque adecuado. Lo único que tenemos bajo tu control es tu actitud: procura que sea buena. Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. Es algo que nos pertenece al 100%, ahí nadie puede interferir.

8. VALENTÍA: Sin valor nadie puede desarrollar su talento al máximo. Para todo lo importante de la vida hace falta coraje. En la vida sólo hay dos opciones: o elegimos valentía o elegimos seguridad. El miedo es siempre una señal que nos indica hacia dónde dirigirnos: hacia lo que tememos. Ante la duda, coraje; ante la incertidumbre, coraje; ante el miedo, coraje. Si no nos atreves por nosotros mismos, busquemos a alguien que nos empuje. Ya lo decía Bertrand Russell: «Conquistar el miedo es el inicio de la riqueza».

9. PRODUCTIVIDAD: Nunca ha sido tan fácil distraerse y perder el tiempo, y las distracciones son la lacra de la productividad. De ello habla largo y tendido Cal Newport en su libro Concéntrate: las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. El problema de la multitarea es que es adictiva, cuanto más se practica, más difícil resulta desprenderse de ella. Sólo cuando una concentración profunda es posible avanzar y hacer un trabajo de calidad.

10. RESILIENCIA: Todo es posible… pero nada es rápido, ni fácil, ni gratuito. Cualquier meta ambiciosa está plagada de obstáculos, inconvenientes y dificultades. Sólo al final de un largo camino hay una gran recompensa. El premio es para quien resiste: quien resiste, gana. La mayoría abandona en algún momento. La vida siempre nos pone a prueba para distinguir entre dos tipos de personas: los que dicen que quieren algo de los que realmente lo quieren. Los primeros ‘desisten’, los segundos ‘insisten’. El éxito es una mezcla de pasión y perseverancia a largo plazo.

11. AUTORRESPONSABILIDAD: Francisco Alcaide: «Quien quiere escuchar lo que no quiere escuchar, puede llegar muy lejos». Si nuestra vida no es como nos gustaría que fuese hay algo que no sabemos o no estamos haciendo bien. Las personas autorresponsables están orientadas a las soluciones; las no-autorresponsables están orientadas a las excusas. La mayoría de personas deja que su vida transcurra y sólo unos pocos deciden lo que les sucederá en la vida. Nunca asumamos que llevamos la vida que nos ha tocado vivir. Nuestra autorresponsabilidad es nuestro poder.

12. INDIFERENCIA [A LAS CRÍTICAS]: Deciden lo que quieren, van a por ello, y pasan olímpicamente de los espectadores. La vida cambia para bien cuando uno se vuelve indiferente a las opiniones ajenas. Triunfar es estar dispuesto a no gustarle a alguna gente. Como decía Neale Donald Walsch: «Mientras te preocupe lo que los demás piensen de ti, les perteneces».

13. VOCACIÓN DE SERVICIO: Para ganar mucho, sirve mucho. Cambia el chip de ‘cuánto gano’ al ‘cómo sirvo’: qué y cuánto damos determina qué y cuánto recibimos. Cuantas más vidas mejoremos, mejor nos irá en la vida. Cuando nos levantemos por la mañana hagámonos esta pregunta: ¿Cómo puedo hacer mejor o más fácil la vida de la gente? Sin valor no hay negocio. Busquemos siempre cómo dar más calidad, mejores precios, ofrecer algo que no se hace o hacerlo de otra manera o en un sitio sin cubrir.

14. PROPÓSITO: Las personalidades que dejan huella en el mundo son aquellas que les mueve una causa (propósito) que trasciende su persona. Cuando nuestro propósito guía nuestra vida: las capacidades se estiran al máximo, los miedos pierden fuerza y el compromiso surge de manera natural. Cuando estamos alineados con algo que nos importa de verdad es imposible no intentar hacerlo de manera excelente. El sentido de la vida es una vida con sentido, y un propósito estimulante hace que la vida merezca la pena. Descubrir nuestro propósito lo cambia todo.

15. CRECIMIENTO: Un emprendedor siempre está pensando en dos cosas: vender y crecer. Nuestro negocio puede crecer tanto como lo escalable que sea. Sin escalabilidad no puede haber grandes ganancias. Como señalaba Amancio Ortega en una ocasión: «Desde que no era nadie ni tenía apenas nada, soñaba con crecer. El crecimiento es un mecanismo de supervivencia; si no hay crecimiento, una compañía muere. A mi edad siento lo mismo: no se puede dejar de crecer».

Por tanto, ¿cómo son las personas con carácter ganador? ¿Qué les hace lograr el éxito en todo lo que se proponen?

Se automotivan Llevan el control de su vida y de sus emociones Tienen una autoconfianza alta No se rinden nunca Son proactivas Son optimistas Son pacientes No permanecen en la zona de confort Son resilientes

Características de una persona que puede conseguir el éxito en sus propósitos. También se aprende de los fracasos.