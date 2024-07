Les pido que hagan un poco de memoria y recuerden lo sucedido el 14 de este mes cuando el equipo español ganó la Eurocopa. Les pido que seleccionen la foto que refleja el palco presidencial cuando ya se ha ganado. Nuestro rey está de pie con los brazos en alto, el príncipe heredero inglés sentado con una mano en la cabeza y el presidente de la UEFA a su lado con la misma cara que se le queda a uno cuando se le muere el ser más querido. Recuerden la foto o búsquela en Internet porque es fundamental para entender lo que ocurre días después.

El grito, el comentario, la ilusión de muchos que se ha usado como reivindicación, protesta y hasta como humor en alguna historia e, incluso, en alguna reunión de políticos europeos, sin que, hasta ahora, hubiera pasado nada ni nunca se hablara de sancionar ni nada por el estilo, ha sido desde hace muchos años lo de 'Gibraltar es español'.

Pero ahora las cosas son distintas y los gritos de dos jugadores, Rodri y Morata, en la fiesta de celebración del recién conquistado título ha sentado mal a algo de enorme importancia que llaman Asociación de Fútbol de Gibraltar, que ha puesto el grito en el cielo y ha escrito a la UEFA expresando la ira y consternación que es lo que dicen que se sintió en el peñón cuando oyeron la frase. Y la cosa es muy grave porque lo dice un organismo que no representa a un país, norma UEFA, y sí a una colonia a la que llaman de forma más linda para ellos 'territorio británico de Gibraltar'.

Así la UEFA, rápidamente, por orden de su arribista presidente Ceferin, que con mucha habilidad aprovechó una crisis sin precedentes en la directiva de los amos del negocio del fútbol y sustituyó a Platini, hizo que actúe un inspector de Ética y Disciplina del organismo.

Y ya sabemos que les acusan de cuatro cargos entre los que se incluye por ejemplo “violación de las normas básicas de conducta decente” o “desprestigio del deporte del fútbol, y de la UEFA en particular”. Lo cual es muy fácil de entender porque no hay más que mirar la foto del palco y fijarse en las caras del príncipe inglés y la de Ceferin. Ahí, presidente, está la explicación. La cara del príncipe era lógicamente un poema, pero la suya…

Esto es gravísimo porque los directivos del peñón dicen que es un acto ilegal y entonces habrá que aclararles algo a los señores de la UEFA para que se vayan enterando. Mire señor Ceferin, y me dirijo a usted por si me lee y quiere aprender, Gibraltar es una pequeña península española ocupada, cedida de forma imbécil e increíble en 1713 con el Tratado de Utrecht, y nunca devuelta a pesar de peticiones y crisis más que importantes por los ingleses. Como ejemplo le diré que es una zona en la que ocurren ilegalidades todos los días y hay que soportar, los gobernantes, no el pueblo español, que ocupen unas aguas que no son suyas y aumenten el territorio, que tampoco es suyo porque es español. Y, es más, no son nadie para participar como elección en Europa y ustedes, repito, ustedes, se lo han permitido cometiendo una asombrosa ilegalidad porque entérense de una puñetera vez que no es un país.

Yo no he sido nunca pesimista, al contrario, pero en el fútbol ya todo es muy distinto. Era bonito cuando se trataba de un deporte y uno iba a los campos a disfrutar o a sufrir con los colores del club, pero desde que se convirtió en un gran negocio en el que la UEFA y FIFA se llevan el manso sin exponer nada y exigiendo todo lo creíble y mucho más… es un atraco continuo.

Si creen que miento, lean las declaraciones del presidente de honor del Bayern, Hoeness, cuando ha explicado el intento de alquiler de los palcos a su club, que tuvo que ceder su estadio, y a los que quisieron cobrarles 39.000 euros por 13 asientos. Lógicamente, los asientos se quedaron vacíos.

Y si no miren los precios de las entradas que comprobaran que estaban puestos pensando en la gran mayoría. Bueno, en la gran mayoría que tenga mucha pasta. También valoren algo importante porque es lógico castigar a alguien por algo indebido en el terreno de juego, pero fuera no, porque no es asunto deportivo. Y es por eso por lo que cuando hay alboroto o bronca fuera del campo, los directivos se quitan de en medio y proclaman aquello de que es cosa de la policía, que ellos no tienen nada que ver. Pero ahora si lo pide Gibraltar y ha perdido Inglaterra, hay que tragar. O sea, explíquenme también eso, señor Ceferin y pandilla.