'Voices of Spanish Poets': primer archivo vocal dinámico de la poesía española celebrado en la UGR

El próximo otoño se va publicar el primer archivo vocal dinámico de la poesía española realizado por el proyecto de investigación de la Universidad de Granada 'Voices of Spanish Poets', financiado por la Unión Europea, que graba, valora y estudia las voces de las y los mayores poetas contemporáneos.

Este proyecto se realiza en colaboración con el Centro Federico García Lorca y Granada Ciudad de la Literatura Unesco y será el primer archivo que permitirá una conciencia fonética a través de varios niveles de consulta y una herramienta para una nueva didáctica de la poesía y su lectura.

El grupo del proyecto 'Voices of Spanish Poets': Vocal Archive and Experimental Study on Poetry Reading (VSP) está integrado por Valentina Colonna, como investigadora principal y como supervisores Antonio Pamies Bertrán y Francisca Serrano.

El proyecto está financiado por la Unión Europea (MSCA-Marie Skłodowska-Curie Actions, Postdoctoral Fellowship) en la Universidad de Granada (UGR) y se desarrolla entre el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC).

Se tratará de la primera base de datos en línea dedicada a las voces de las y los autores de España que esté orientada no solo a la conservación, valoración y difusión de la lectura en voz alta, sino también a la conciencia y sensibilización fonética de la dimensión sonora de la poesía.

El archivo consta de valiosas colaboraciones que han permitido al grupo disponer de más de 800 grabaciones. Formará parte del archivo una sección dedicada a Voces de Granada -una selección de autores granadinos- realizada en asociación con el Centro Federico García Lorca y Granada Ciudad de la Literatura. Además, han sido cruciales colaboraciones con otros entes como el Principado de Asturias y festivales como Marpoética, según ha señalado la investigadora Valentina Colonna.

Además de las interpretaciones originales de composiciones de los poetas, con objeto de realizar un homenaje, se incluirán lecturas de Federico García Lorca, lo que permitirá suplir la ausencia de esta voz perdida de la generación del 27 y mostrar cómo diferentes enfoques de lectura desvelan diferentes aspectos del texto.

El archivo de 'Voices of Spanish Poets' ofrecerá múltiples niveles de consulta, proporcionando nuevas perspectivas en la investigación de la poesía y de la lingüística, sirviendo también como una herramienta educativa y didáctica.

Será posible por primera vez, de hecho, trazar una historia de la lectura de la poesía española y ver cómo la lectura de un texto presenta un mundo aparte y un desafío respecto al texto escrito.

Valentina Colonna ha explicado que “el estudio fonético experimental de la dimensión prosódica del texto literario es crucial para el análisis y la comprensión de la poesía, así como para los estudios del habla y del lenguaje. Desafortunadamente, esta rama de investigación sigue estando poco desarrollada a nivel internacional, aunque ha ido creciendo rápidamente a lo largo de los últimos años. El proyecto VSP llena este vacío en el área hispánica ofreciendo una nueva herramienta digital”.