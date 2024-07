Giorgi Tsitaishvili: "Uno de mis mayores sueños era jugar en España"

El Granada CF ha presentado en el caluroso mediodía de este viernes al cuarto fichaje veraniego del primer equipo: Giorgi Tsitaishvili. El georgiano, que viene a reforzar el ataque con su llegada, fue anunciado en los canales oficiales del club horas previas a su presentación oficial.

El futbolista, que llega cedido procedente del Dinamo de Kiev, ha estado acompañado en su primera aparición como rojiblanco por el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, que lo ha considerado un extremo "habilidoso, con una carrera contrastada, que ha jugado la Eurocopa recientemente contra España, zurdo, con un buen uno contra uno y asistente". Ha reconocido que lo tenían contrastado, tanto él como Javi Alonso, desde "las categorías juveniles" y que va a dar "mucho en nuestro juego".

Gio, como ha reconocido que le llaman sus compañeros en Georgia y le gustaría que le llamaran, ha admitido que se encuentra "muy feliz de estar aquí" y que va a dar "todo para demostrar que han hecho bien en ficharme" e intentar "conseguir los objetivos".

El futbolista, que no ha querido hablar de él, ha expresado que ya veremos sus cualidades "cuando empiece la liga". "Uno de mis mayores sueños era jugar en España. El proyecto del club me gusta. Mi mujer tiene una casa en España. Mi hija nació aquí. Cuando el Granada me comentó de venir no lo dudé. El Granada es un club histórico. Voy a darlo todo para defender estos colores", ha verbalizado el nuevo fichaje, que se veía muy ilusionado por esta nueva etapa.

Extremo poco clásico. Con gran movilidad y desmarque, su potencial ofensivo le hace poder jugar en ambas bandas, aunque el prefiere resaltar "en la derecha", pero le da igual donde desempeñe sus funciones: "haré lo que me pida el míster".

El fútbol nacional lo conoce. Le gusta LaLiga, y sabe que viene a una entidad con solera y que le va a exigir: "tengo varios compañeros que han jugado aquí. Sé que vengo a un club histórico". Sin conocer los motivos por los que ha tenido pocos minutos en Kiev, Gio solo está concentrado "en el día a día y lo que va a pasar esta temporada".

Matteo Tognozzi: "Estamos contentos por cómo ha venido Weissman"

Posteriormente, Matteo Tognozzi ha manifestado que duda mucho que durante la concentración haya más movimientos: "tenemos cinco extremos. Veremos a ver cómo se desarrollan los partidos amistosos y estudiaremos".

"En el mercado de salidas va a haber pocos jugadores que salgan. Estamos contentos por cómo ha venido Weissman. Su actitud mental y rendimiento es muy bueno. No lo vemos como un jugador de salida", ha dicho sobre el punta israelí, de las mayores sorpresas en esta pretemporada.

Diédhiou es cierto que tiene más complicado continuar: "la situación de Famara la conocen bien el jugador y el agente. Teniendo cuatro delanteros es normal la rotación. Ayer jugó Faye y él no tuvo minutos. Están teniendo buen espacio los chicos del filial. Son parte del grupo de la dinámica del primer equipo".