La Sanidad Pública en Andalucía en 2024: Realidad y retos más allá de la controversia

En los últimos años, la sanidad en Andalucía ha sido un tema de constante debate y controversia. Desde el Partido Socialista Andaluz en su postura de oposición al gobierno de Juanma Moreno, se ha tratado por todos los medios de trasladar una imagen casi apocalíptica de la sanidad pública andaluza. Acusaciones recurrentes cuestionan la eficacia y las verdaderas intenciones detrás de las medidas implementadas por la Consejería de Salud, sugiriendo una intención oculta de privatización del sistema de salud regional.

Para contrarrestar esta oposición, el Partido Popular se esfuerza en destacar las importantes inversiones y mejoras en el sistema de salud público que se han llevado a cabo desde que Juanma Moreno asumió la presidencia de la comunidad. Los logros presentados por el PP son impresionantes: una inversión adicional de 4.000 millones de euros que ha permitido la incorporación de 25.000 nuevos profesionales, un aumento salarial del 14% desde 2018 y la extensión de la carrera profesional a todas las categorías.

Además, se han destinado 400 euros más por habitante en sanidad desde el último gobierno del PSOE en 2018, lo que ha permitido añadir 2.000 camas más en los hospitales públicos. La inversión en sanidad ha pasado del 6% al 7,8% del presupuesto regional, lo que evidencia la importancia que tiene para el Partido Popular y para el gobierno de Juanma Moreno la sanidad pública andaluza. Hoy, las enfermeras andaluzas han pasado de ser las peor remuneradas a las terceras mejor pagadas de España, y se han construido 67 nuevas infraestructuras sanitarias en nuestra región que venían siendo demandadas durante décadas en algunos casos.

Detrás de estas cifras, encontramos una atención a problemas específicos que antes no se enfrentaban adecuadamente o no formaban parte de la cartera de servicios de nuestra sanidad pública en Andalucía, como los trastornos de conducta alimentaria. Actualmente, 725 pacientes son atendidos en unidades especializadas. La salud mental es una prioridad creciente, cuenta ahora con una inversión adicional de 14 millones de euros y más de 318 nuevos profesionales dedicados.

En términos de prevención, Andalucía ha dado pasos significativos. Antes, era la única comunidad en España sin cribado de cáncer de colon. La primera medida de Juanma Moreno destinó 10 millones de euros para implementar este cribado, así como el cribado de cáncer de mama y de cérvix. La prevención salva vidas, y estas medidas son una prueba de ello.

Otro avance crucial ha sido la inclusión universal de vacunas esenciales, como Prevenar, Rotateq y Bexsero, en la cobertura pública. Anteriormente, estas vacunas costaban 832 euros, un gasto considerable para muchas familias , que no todas se podía permitir, que ahora está cubierto por la sanidad pública.

La incorporación de nuevas tecnologías a la salud pública también ha sido notable. Los vecinos de Almería, Huelva o Jaén ahora cuentan con equipos avanzados como PET TAC y robots Da Vinci de los que antes no disponían y estaban obligados a desplazarse a otras provincias andaluzas para recibir sus tratamientos o pruebas diagnóstica. En Granada, se ha inaugurado un 'Gamma Knife', un equipo innovador para tratar tumores con máxima precisión, el primero de este tipo en la sanidad pública española.

El PSOE andaluz, no obstante no solo no acepta la evidencia sino que constantemente levanta bulos y falsedades, especialmente en relación con las listas de espera. Aunque Andalucía es la comunidad con más población y, por ende, más personas en listas de espera, no es la que tiene más listas de espera proporcionalmente. Comunidades como Asturias, Extremadura, La Rioja o Cantabria superan a Andalucía en este aspecto. Además, se han tenido que incorporar a las listas a muchos pacientes que el anterior gobierno socialista tenía ocultos.

Es indudable que existe un problema con la falta de profesionales, especialmente médicos de familia y de algunas especialidades. Sin embargo, este es un problema nacional que requiere la implicación del gobierno central pero el Partido Socialista no deja de manipular a la opinión pública con este problema sin exigirle a su gobierno que tome cartas en el asunto y ataje un problema nacional, de todas las comunidades sobre el que tiene competencias.

El Gobierno de Andalucía ha manifestado su compromiso de seguir financiando y mejorando el sistema público de salud, a los profesionales y la atención sanitaria que reciben todos los andaluces. Aún quedan muchos retos por resolver, y solo a través del trabajo, el compromiso y la unidad se puede mejorar la sanidad en nuestra tierra.