Los 'influencers' granadinos discrepan respecto a la posible prohibición de anunciar comida para niños

Deportistas, actores, cantantes o simplemente influencers. Todos tienen en común que son personas de renombre, conocidos y con un impacto social muy elevado. Su alcance cruza fronteras y llega a todas las partes del globo, convirtiéndose así en modelos a seguir. Con todo esto, las marcas, que son muy listas, vieron una oportunidad única de promocionarse y ahora es inusual un anuncio en el que no salga un personaje famoso.

Es cierto que cada persona publica un servicio o producto relacionado con la actividad profesional del protagonista. Así, son los youtubers los que más optan por anunciar alimentos en sus vídeos o directos. La complicidad e incluso la semejanza de las marcas con ellos y la capacidad de introducir el anuncio hace que sean los encargados de visualizar sus elaboraciones. Sin embargo, esto puede sufrir un cambio significativo más pronto que tarde.

El Ministerio de Consumo ha preparado un decreto en el que impide a los famosos o influencers anunciar alimentos y bebidas dirigidas a niños o adolescentes. De llevarse finalmente a cabo, pues está pendiente de aprobación, significaría que las galletas, bollería, helados, zumos o refrescos no podrían salir en programas infantiles, páginas web y redes sociales que sean accesibles a menores de 16 años.

"Esta ley es tan solo una fase de la prohibición de estos alimentos", asegura el 'influencer' granadino Anikilogamer

GranadaDigital ha hablado con dos conocidos de las redes granadinas para ver qué opinan al respecto. Así, Anikilogamer comenta que esta proposición "es tan solo una fase de la prohibición de estos elementos". El creador de contenido cree que una primera etapa fue la subida de los impuestos a los azúcares y, "como no pueden prohibirlo, lo que están intentando es que la gente no lo publicite".

Manuel Romero, más conocido como El Señor de las Gafas Amarillas, se moja y lo considera un movimiento "lógico y razonable", similar a lo que pasó con el alcohol, el tabaco y las casas de apuestas. "Cada vez tenemos más cuidado con lo que se comunica y se vende. Es lo que debe pasar", asegura.

Sin embargo, hay ciertas dudas de cómo el Ministerio de Consumo va a regular la aparición de estos productos. "¿Cancelamos ese vídeo solo en España?", se pregunta Anikilo mientras que su homólogo hace referencia a las redes sociales. El Señor de las Gafas Amarillas explica que el influencer "tiene que ser consciente de la realidad que está trasmitiendo en su perfil, que puede ser perjudicial". Aun así, considera que no supone un veto a la vida privada de los famosos, sino a realizar anuncios: "Tú puedes mostrarte comiéndote una hamburguesa, pero de compartir eso a hacer una campaña publicitaria hay un paso". Anikilogamer no tiene patrocinio con ninguna empresa del sector, mientras que Manuel Romero cuenta con un público en torno a los 35 años más especializado en la moda.

"No creo que el todo valga por la pasta", opina El Señor de las Gafas Amarillas

Con todo lo que hay, es el llamado Manuel Romero quien hace una reflexión sobre la parte más importante de su trabajo, sus seguidores. "No creo que el todo valga por la pasta. Si algún influencer valora su comunidad, valorará también seguir la ley y comunicar las cosas que debe de una manera o de otra". Con todo, ambos consideran que se van a seguir restringiendo anuncios en un futuro, aunque Anikilo se centra más en los alimentos.

Por otra parte, Romero lo compara con la publicidad en los medios de comunicación, poniendo como ejemplo que "en el inicio de la televisión se podían anunciar unas cosas que ahora no se puede". "Va a ocurrir lo mismo con los influencers. No lo veo como una manera de restringir o un castigo, sino una manera de regular, que nos viene bien, porque está poniendo más actuación dentro de los contenidos que hagamos", desarrolla.

No resulta ninguna sorpresa asegurar que la industria publicitaria utiliza la imagen de los famosos para promocionar sus productos o servicios. Ya sean deportistas, actores o creadores de contenido, las marcas pretenden llegar al público al que llegan estas personas. Asimismo, los influencers granadinos comentan que muchas son las empresas que se ponen en contacto con ellos, redactando luego los contratos pertinentes. Parece que en los alimentos para niños y adolescentes no van a tener un futuro, pues no es un riesgo afirmar que, pase lo que pase, la gente conocida va a seguir anunciando, sea lo que sea.