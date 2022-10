La creatividad en fuera de juego

Hace 5 años que fui cesado como director de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y alrededor de mi cese hubo un movimiento muy importante de defensa de mi papel en la institución académica que tiene sede en Granada. Hubo diversos artículos que hablaron de mi cese y entre ellos, en los recursos de facebook he encontrado el artículo de Juan Irigoyen, brillante sociólogo cántabro, que pasó por Granada muchos años y que estuvimos juntos un pequeño tiempo en la EASP. En el artículo, dice una frase que me gustó mucho: Los creativos se encuentran en fuera de juego.

Y sobre la creatividad, descrita como la capacidad para pensar fuera de lo establecido, encontrar nuevas soluciones y generar ideas, me gustaría reflexionar. En la mente es maravillosa leo que: La creatividad es un músculo excepcional que todos tenemos a nuestro alcance. Gracias a ella, tomamos mejores decisiones, innovamos en nuestra realidad, hallamos más respuestas a los problemas cotidianos y alineamos sueños con logros. Ser creativo no es un arte, es un ejercicio que aprender a practicar a diario y que mucha gente prefiere que no forme parte de las capacidades profesionales.

Y es evidente que la creatividad nos permite salir de la rutina. Alrededor de eso, en Psicología y mente encuentro que: No hace falta ser una persona con un nombre conocido para participar en la explosión de algo nuevo, solo necesitamos cerrar los ojos y dejarnos llevar, para convertirnos en nuestro propio genio.

Por tanto hablar de creatividad es hablar de fluidez, de flexibilidad, de originalidad, de elaboración o de resistencia al cierre. Primero, fluidez que es la capacidad de producir una gran variedad de ideas a gran velocidad. En segundo lugar, la flexibilidad que es la capacidad de contemplar un problema desde todos los ángulos y aplicar diferentes estrategias para resolverlo. La originalidad, en tercer lugar, es la capacidad de generar ideas no convencionales o inesperadas y salirse de lo convencional, además de ser capaz de resolver con éxito situaciones inusuales. En cuarto lugar, la elaboración es la capacidad no sólo de generar ideas, sino también de profundizarlas y desarrollarlas. Y por último, la resistencia al cierre es la capacidad de absorber constantemente nueva información sin limitarse a un aspecto o vertiente de la misma, aunque parezca la más adecuada.