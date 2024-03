Me preocupa la situación y el futuro del Parque de las Ciencias. Ese centro de divulgación científica, orgullo de nuestra ciudad y de Andalucía, pieza esencial de la Granada del conocimiento, y uno de los museos más visitados de Andalucía, comienza a acusar las consecuencias de una mala decisión de la Junta de Andalucía, el traslado de su gestión económica a Sevilla. Por no hablar de los recortes que padece. Decían mis mayores que lejos de vista, lejos de corazón. Y algo de eso le está pasando a nuestro Parque.

Lo visité hace un par de semanas y, a pesar de la alegría de volver a disfrutar de ese espacio, me invadió un sentimiento de tristeza por el deterioro que comienza a apreciarse. Hay módulos que no funcionan en algunos pabellones, piezas en desuso o perdidas, jardines en mal estado. Ya dijimos que esto podía ocurrir. Un centro como el Parque de las Ciencias necesita intervenir rápidamente cuando un módulo comienza a fallar, o reponer piezas cuando estas se deterioran. Y eso no es posible sin una gestión cercana y ágil que se ocupe de los pequeños problemas antes de que se hagan grandes y sean difíciles de resolver. Ni es posible sin un presupuesto adecuado no solo para su mantenimiento, sino para nuevos programas, actividades y exposiciones que mantengan el pulso y la vida que han caracterizado hasta ahora a nuestro Parque. ¡Cuánto tiempo sin una gran exposición propia¡ Y en ciencia, como en la vida, si te paras te quedas atrás.

En lugar de reforzar el Parque y aprovechar el enorme potencial que atesora, la Junta de Andalucía prepara ahora la creación de un Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia, eso si en Málaga. Entre sus objetivos, según el borrador del decreto, figuran promover la divulgación de la ciencia entre el alumnado, fomentar la cultura científica y ambiental o desarrollar iniciativas que permitan acercar el conocimiento de los fundamentos científicos y tecnológicos. Es decir, aquello en lo que el Parque tiene experiencia acreditada.¡Cuantos miles de alumnos han pasado por sus actividades¡ ¡Cuántos profesores y profesoras han sido partícipes de las mismas¡ ¡Cuántos experimentos científicos, charlas y materiales didácticos¡ Pero el Instituto andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia no estará en Granada.

Tuve el honor de ser presidenta del Parque de las Ciencias durante ocho años como consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. En esos años se hizo su gran ampliación, la llamada cuarta fase, y se diseñaron y produjeron los contenidos de muchos de sus pabellones y de otras exposiciones. Conozco bien, pues, su funcionamiento, y sobre todo la capacidad de trabajo, la iniciativa, el rigor y el mimo que su director de entonces, Ernesto Páramo, su equipo y todo el personal pusieron para hacerlo posible. Pero también hubo un compromiso institucional, y económico, de la Junta de Andalucía de entonces, gobernada por el Partido Socialista, por hacer del Parque de las Ciencias el gran referente de Andalucía y del sur de Europa. No dudo de que el actual equipo y todo el personal que allí trabaja tengan similar dedicación y entrega. Mi queja es para con la principal responsable del Consorcio del Parque, dado que está adscrito a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Es probable que alguien me diga que el Parque está lleno de gente y que sigue encantando a quienes lo visitan. Eso es cierto y me llena de alegría. Pero hay señales de alarma evidentes, y es preferible poner remedio antes de quejarnos dentro de unos años. Granada no puede aspirar a ser capitalidad cultural si no se tiene la valentía y el coraje de defender lo que tenemos y de proyectar su futuro a partir de ello.

No sé que pensarán la alcaldesa, el presidente de la Diputación o los delegados provinciales, pero yo quiero unir mi voz a la de otros granadinos y granadinas que están denunciando la situación que padece Granada. Espero que ellos también lo hagan por mera responsabilidad, aunque los que ahora ocupan el sevillano edificio de San Telmo puedan molestarse.