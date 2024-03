Granada camina hacia la eficiencia energética con varios proyectos de renovables

La tecnología está muy presente en nuestro día a día y la demanda de electricidad va en aumento. Esto tiene consecuencias para el medioambiente ya que se produce una sobreexplotación de los recursos naturales y emisiones de gases invernadero. Es importante para evitar todo esto apostar por la eficiencia energética. Este 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una efeméride que trata de concienciar sobre el uso racional de la energía y reflexionar sobre el uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de explotar fuentes de energía renovables para no provocar daños irreparables para el planeta. La provincia de Granada camina hacia la eficiencia energética y cuenta ya con varios proyectos de renovables. En 2022, fue la provincia andaluza donde más creció la potencia renovable, con 400 nuevos MW, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía. El aumento continuó en 2023. La provincia granadina se caracteriza por tener un parque de producción de energía eléctrica basada en las energías renovables y la cogeneración. La potencia renovable a finales de 2023 es de 1.267,7 MW. La energía solar fotovoltaica, con 612,3 MW, y la eólica, con 407,2 MW, representan el 48,3% y 32,1%, respectivamente de la potencia total renovable de la provincia. “De cara al futuro son unos buenos datos, porque en este primer momento no hay toda la demanda que quisiéramos para todos los parques que se quieren construir en la provincia, pero en el futuro sería un polo de atracción para la industria que sea intensiva en uso de energía eléctrica”, comenta José Antonio Moreno, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada.

La provincia de Granada cuenta con 23 parques eólicos conectados a red en funcionamiento que suman una potencia de 407,2 MW, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía. Además, es la provincia que cuenta con un mayor número de centrales hidroeléctricas en funcionamiento, 28 en total, con una potencia de 96,3 MW. Por otro lado, Granada fue la primera provincia andaluza que puso en marcha una central termosolar de tipo cilindro parabólico a nivel comercial, con almacenamiento térmico que le permite operar durante la noche. Actualmente cuenta con tres centrales termosolares.

También dispone la provincia granadina de tres plantas de producción de biogás, dos a partir de gas de vertedero y la otra con lodos de depuradora. Y dos fábricas de pélets, que destacan por el uso de biomasa para producir energía térmica.

En la provincia de Granada hay instaladas varias plantas fotovoltaicas, que suman una potencia de 612,3 MW en funcionamiento, un dato que incluye las instalaciones en régimen de autoconsumo, que son aquellas placas solares de consumidores de la red eléctrica que generan su propia electricidad a partir de energía solar para autoconsumirla y reducir su factura eléctrica. Se estima que en Granada hay más de 17.300 instalaciones de este tipo con una potencia instalada de 136,7 MW. “Tienen un potencial enorme en Granada, y en España en general, porque su factor de crecimiento todavía es muy alto. Si bien hay bastantes instalaciones de autoconsumo, hay potencial para hacer muchísimas más. De hecho, en general, se estima que en España se pueda llegar a los 12 GW. En principio, tenemos una gran cantidad de industria en la que sus cubiertas están huérfanas de aprovechamiento y el autoconsumo ahí sería un tema muy positivo”, apunta José Antonio Moreno, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada.

Además de todos estos proyectos de energías renovables, la provincia granadina cuenta también con un pionero prototipo de bombeos solares. “Hoy en día se están expandiendo mucho. Es la aplicación agrícola ideal para utilizar energía solar fotovoltaica porque el almacenamiento energético son las balsas de riego, que almacenan la energía en forma de energía potencial. Y ahí también hay un sector de crecimiento bastante amplio”, explica José Antonio Moreno. Andalucía es pionera en la instalación de bombeos solares, que no se realizan en ninguna otra parte del mundo “por tamaño, complejidad técnica y por las patentes”. “La Universidad de Granada las ha sacado para el bombeo solar, ha hecho prototipos y los está aplicando”, indica Moreno.

Actualmente, en la UGR están “inmersos en la redacción de la ingeniería de un proyecto importantísimo de renovables para bombeo solar”. “Somos punteros porque huertos solares se hacen, pero bombeos solares con las características que se están haciendo en Andalucía por técnica e innovación, no”, asegura Moreno, quien detalla en qué consisten los bombeos solares: “Se trata de sustituir el suministro eléctrico a los equipos de bombeo por huertos solares, que normalmente están en autoconsumo, que son aislados, no dependen de una red eléctrica y almacenan la energía en forma de energía potencial en las balsas. Hoy en día, el problema con las renovables es que no se puede almacenar energía en grandes cantidades. Es inviable hoy por hoy por el coste que tiene. Pero el bombeo solar sí, porque el agua que voy sacando poco a poco, aunque sea de forma irregular a lo largo del día, la almaceno a cierta altura, por así decirlo, en una balsa y al día siguiente, esa balsa en teoría está llena y la pueden usar los regantes a demanda, como quieran y a la presión que quieran. Y vuelve a comenzar el ciclo. Aunque vaya sacando agua, como la tengo almacenada, la puedo utilizar al día siguiente. Es una forma de almacenar la energía y para el regadío es ideal. En Granada, tanto el diseño de equipos como el dimensionado de los motores, etc. han sido patentes de la UGR”, desgrana.

Ese prototipo de bombeo solar desarrollado para demostrar esos nuevos diseños en la Comunidad de Regantes de la Loma de las Vacas, en Castril, se va a hacer “a gran escala para la consolidación de los bombeos del pantano del Negratín”, señala Moreno. “Este proyecto va a tener casi 15 MW de potencia. Va a regar 6.500 hectáreas y va a mantener la viabilidad de los cultivos de 2.500 familias. Se van utilizar todas las técnicas desarrolladas”, comenta. Actualmente, el proyecto está en fase de ingeniería y la intención es que “en un par de meses, la Confederación ya tenga el proyecto para comenzar a sacar las expropiaciones, licitaciones, etc”. “En un año creo que estará en funcionamiento”, señala Moreno.

Mejorar la eficiencia energética en casa

Una de las principales medidas que pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética en casa es la revisión de ventanas y puertas para que no haya ningún escape de energía y contar con un buen aislamiento. También disponer de un sistema de calefacción eficiente y usarlo adecuadamente. Aprovechar la luz natural y utilizar bombillas de bajo consumo.

Tener un control sobre los horarios más eficientes para consumir energía eléctrica y utilizar de forma eficiente los electrodomésticos son otros consejos para mejorar la eficiencia energética en el hogar.