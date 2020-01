“Que no montemos declaraciones altisonantes no significa que estemos contentos”

Antonio Fernández Monterrubio también ha tenido lugar de responder a las preguntas sobre las últimas actuaciones arbitrales con el Granada CF. Preguntado por las quejas expuestas por los dirigentes de Sevilla y Betis, el mandatario rojiblanco ha dicho que el Granada “no se queja, porque no nos gusta quejarnos, pero eso no quiere decir que, en algunos partidos, como en Bilbao o Barcelona, no nos hayamos sentido perjudicados en alguna jugada puntual”.

Lógicamente, Fernández Monterrubio se refiere a la jugada de marras con el penalti de Domingos Duarte sobre Raúl García, que este tuvo que repetir porque Rui Silva se había adelantado mínimamente de la línea, y a la expulsión por doble amarilla de Germán en el Camp Nou, que terminó declinando el encuentro hacia los azulgranas.

No obstante, el director general ha indicado que el club nazarí “se queja donde tiene que hacerlo” y que “esto es fútbol y se cometen errores”. “Que no montemos declaraciones altisonantes en prensa no quiere decir que estemos contentos”, añadió.