Los niños soldado en cómic, el crimen en provincias y la Banda Municipal, en el Festival Granada Noir

Granada Noir, el festival cultural patrocinado por Cervezas Alhambra, continúa el viernes 10 de noviembre con una jornada vespertina que arranca a 16:30 horas, en la Escuela de Hostelería La Inmaculada, con la presentación de la novela ‘Hontoria’, el deslumbrante debut literario del periodista cultural Juan Carlos Galindo.

En conversación con la periodista María Martín Sánchez, el autor de ‘Hontoria’ presenta una novela en la que un joven periodista investiga un brutal crimen en el que los tres miembros de una misma familia son apuñalados.

Juan Carlos Galindo nació en Segovia en 1979. Actualmente trabaja como redactor en El País, donde es director de la sección de Pantallas, cubre el ámbito literario para Cultura y realiza entrevistas y críticas para el suplemento Babelia.

Además de su trabajo periodístico, Galindo también escribe y coordina un blog de novela negra llamado Elemental. A partir de 2022, se unió como tertuliano cultural al programa de Onda Cero, La Brújula. En el mundo de la literatura, Galindo ha participado como colaborador en eventos como BCNegra, Hay Festival y Quais du Polar de Lyon.

A las 17:30 horas llegará uno de los momentos más esperados del festival: la presentación y firma en Granada de ‘El cielo en la cabeza’, el cómic de Sergio García, Lola Moral y Antonio Altarriba que acaba de publicar Norma Editorial.

Los tres autores, ganadores del IX Premio Granada Noir por el conjunto de su obra, mantendrán un diálogo abierto con el público sobre el proceso creativo del cómic y los mensajes que contiene.

Sergio García Sánchez (Guadix, España. 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente imparte clase como Profesor titular de Universidad.

Es artista, historietista e ilustrador. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Glénat, Dibbuks, Actes Sud; The New Yorker, The New York Times, El País Semanal, El País Babelia, Grupo Correo; Ediciones SM, Ediciones Santillana, Edebé, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ilustración de España en el año 2022 y por The Society of Illustrators (2023-2022-2021-2016), American Illustration (AI37), Premios ÑH (2019-2020), FESPA (2020), APIM (2019), School Library Journal (2016), Kirkus (2016), Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre (2001) o CBBD-Centre Belge de la Bande Déssinne.

Asimismo, ha participado en proyectos expositivos en París (Musée National Picasso), Nueva York (Society of Illustrators), Angoulême (Musée de la Bande Dessinée), Bruxelles (CBBD), Frankfurt (Feria Internacional del Libro), Madrid (Biblioteca Nacional de España), Granada (Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero y Crucero del Hospital Real) y muchas otras.

Antonio Altarriba es novelista, ensayista y, ante todo, guionista reputado, este catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco obtuvo junto al dibujante Kim el Premio Nacional del Cómic de 2010 por El arte de volar, la obra que junto a El ala rota compone el díptico basado en la vida de sus padres que recorre un siglo de la historia de España.

Antonio Altarriba es una de las primeras espadas del cómic español desde hace treinta años. Sus obras han sido publicadas en multitud de países cosechando algunas de las máximas distinciones como el Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo, asesino, primera entrega de una trilogía que sigue con Yo, loco y se cierra ahora con Yo, mentiroso.

Galardonado con el Gran Premio de la 37ª edición de Cómic Barcelona, recientemente ha creado la fundación El Arte de Volar en apoyo a los dibujantes jóvenes.

Lola Moral (Montalbán de Córdoba, España. 1964) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada y es Técnica superior de Artes Plásticas y Cerámica Artística por la Escuela de Arte Val del Omar de Granada. Es artista multidisciplinar, colorista y guionista. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Actes Sud; The New Yorker, El País Semanal, El País Babelia, EME21, Diario Ideal, Grupo Correo; Ediciones Santillana, entre otros.

Ha participado en numerosos proyectos expositivos en Washington (Sala de exposiciones de la Embajada española) Frankfurt (Feria Internacional del Libro), Granada (Crucero del Hospital Real, Sala Gran Capitán, Biblioteca de Andalucía, Galería Arrabal, Cuarto Real de santo Domingo, Carmen de la Victoria), Jaén (Museo Provincial), Cádiz (Museo de Cádiz - Casa Pinillos) y Valdepeñas (Museo Municipal).

Concierto de la Banda Municipal de Música de Granada

A las 20:00 horas, en el Auditorio de La Chumbera, la Banda Municipal de Música, dirigida por Ángel López Carreño, ofrecerá un concierto con canciones de bandas sonoras de películas en las que el cerebro y sus perturbaciones tienen todo el protagonismo, dado que es el 'leit motiv' del festival.

‘De mentes y dementes’ se titula un concierto en el que sonará la música de Bernard Hermann para ‘Psicosis’, temas de ‘El Resplandor’ y ‘La Naranja Mecánica’, como homenaje a Stanley Kubrick; y también de ‘Una mente maravillosa’, entre otros varios.

El Festival Granada Noir

Granada Noir es un festival multidisciplinar de carácter popular dedicado al género negro y policíaco, puesto en marcha en 2015 por Gustavo Gómez y Jesús Lens y que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta de Andalucía, Metro y UGR, además de otras empresas, comercios y particulares como Librerías Picasso y Hyundai.

GRN es un festival que promueve un variado maridaje de propuestas culturales de calidad contrastada; una cita de carácter abierto, creador, innovador, participativo y gratuito, que saca la cultura a la calle, a los barrios y a los pueblos y que, además, la lleva a bares, librerías, bibliotecas, cines y cafés.

Un festival cuyo programa está abierto a todas las artes y que permite maridar las disciplinas más diferentes, posibilitando el contacto y la relación directa entre autores, creadores, público y aficionados.