El Niño del Albayzín busca trabajo: “Sin conciertos, los músicos no tenemos de qué vivir”

Camarero, diseñador gráfico, DJ, animador sociocultural… a David García, más conocido como ‘El Niño del Albayzín’, no se le caen los anillos por trabajar “de lo que sea”. Desde muy pequeño, su familia le inculcó que había que buscarse una forma honrada de vivir y así lo ha hecho hasta que le llegó el momento de fama gracias a su música.

Por eso, ante la cancelación de los conciertos para evitar aglomeraciones que puedan provocar contagios masivos por Covid-19, el músico granadino ha optado por buscar una alternativa a la música para poder vivir. Y, como cualquier joven de su generación, utilizó las herramientas que mejor conoce: las redes sociales. “Son muchos años currando por algo que ahora se ve truncado, pero seguro que volvemos. Eso lo tengo claro!! Mientras tanto y como siempre, a compaginar y dar el callo… Sin más, busco curro de lo que sea!!”, dice parte de su publicación en Facebook.

“Podía haber ido echando currículums por ahí, pero pensé que a través de las redes sociales me conocía mucha más gente y que me saldría algo más rápido”, explica a GranadaDigital.

Y así ha sido. Sus casi 2.500 seguidores enseguida se pusieron manos a la obra para echarle un cable y movieron sus contactos para ofrecerle alguna oferta laboral que se adecuara con su experiencia. “Hasta cargando sacos de cemento”, dice el anuncio. Tanto es así que ahora tiene “varias ofertas sobre la mesa y está pendiente de algunas entrevistas”. “Este sábado 5 de septiembre estaré pinchando en Balerma, por ejemplo, que al menos está relacionado con la música y me gusta”, indica.

“Claro que me gustaría vivir de mi música, pero de algo tenemos que comer. El sector cultural es el último que va a volver a retomar su actividad y sin conciertos, ya me dirás de qué vamos a vivir los músicos, porque la venta de discos no da para mucho”, lamenta ‘El Niño del Albayzín”, que, de hecho, acababa de sacar un nuevo disco -‘Las flores que crecen en el campo de batalla’- cuando se decretó el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus.

Una situación que él se toma con humor. aunque reconoce que el día a día es difícil. “Somos muchas familias las que nos vemos afectadas por esta situación. Músicos, técnicos de sonido, iluminación… Los cantantes somos solo la cara visible de todo lo que hay detrás. De hecho, hay salas de conciertos que ya han anunciado que no van a volver a abrir. Necesitamos algún tipo de ayuda con la que poder salir adelante mientras se encuentra una vacuna que salve la vida de las personas contagiadas”, recuerda y hace un llamamiento a la manifestación convocada para el 17 de septiembre por los trabajadores del mundo del espectáculo con el objetivo de conseguir esas ayudas tan necesarias para un sector que aglutina a profesionales y empresas con un impacto directo estimado en el tejido económico del 3,8% del PIB español y es creador de 700.000 puestos de trabajo relacionados.