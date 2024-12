El Granada ha confirmado las lesiones de Lucas Boyé y Miguel Rubio, que han sido sometidos a sendas pruebas diagnósticas para determinar el alcance de sus respectivas dolencias. El delantero sufre una rotura fibrilar en el isquiosural derecho, mientras que el central padece un esguince "leve" en la rodilla izquierda. En ambos casos, el pronóstico de recuperación queda pendiente de su evolución, aunque su participación en los encuentros contra Cartagena y Eibar queda en duda.

🩺 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼: Lucas Boyé y Miguel Rubio. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 15, 2024

La dolencia del delantero ya había sido sugerida por Fran Escribá en su comparecencia previa al encuentro frente al Oviedo. El ariete no compite desde la visita del Granada a Gijón, en la que fue titular. Se quedó fuera de la lista para recibir al Cádiz y, aunque pudo regresar al trabajo grupal durante la semana posterior, el dolor volvió a aparecer en el entrenamiento previo al desplazamiento a Almería. Desde entonces, no ha vuelto a vestirse de corto.

"Arrastraba unas molestias musculares. No queremos correr ningún riesgo. Vamos a ver cómo está. Si no le vemos en condiciones la semana que viene, pensaremos en que trabaje bien en este parón de Navidad y vuelva bien", sugirió Escribá antes de viajar al Carlos Tartiere. Entonces, restó hierro a la dolencia. "Tiene un problema muscular que no es importante, pero le limita. Lo que sí que no voy a hacer con un jugador como Lucas es correr ningún riesgo. Queremos tenerle a tope y que no tenga una recaída", abundó.

Inmediatamente después de aquella rueda de prensa, el Granada realizó el último ensayo antes de enfrentarse al Oviedo, en el que cayó Miguel Rubio. Estaba previsto que el central entrara en la convocatoria, pero las molestias en su rodilla le impidieron finalizar el entrenamiento, por lo que quedó fuera de la lista. La levedad del esguince mantiene la duda sobre su incorporación, aunque desde el club rojiblanco trasladan que no desean "correr riesgos", en especial por lo delicado de la articulación.