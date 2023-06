Nell Leyshon y Yuliana Ortiz Ruano, ganadoras del Programa Internacional de Escritores en Residencia de Granada

un jurado compuesto por representantes de la Universidad de Granada y el programa Granada Ciudad de Literatura Unesco (Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada) y la escritora Paula Puigmartí ha elegido a Nell Leyshon (Reino Unido) y Yuliana Ortiz Ruano (Ecuador) como nuevos Residentes en el Programa Internacional de Escritores en Residencia de Granada 2023

Tras las ediciones de 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, el Programa Internacional de Escritores en Residencia de Granada, organizado por el programa Granada Ciudad de Literatura Unesco (Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada) y la Universidad de Granada, a través de sus Vicerrectorados de Extensión Universitaria, de Internacionalización y de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, ha lanzado en 2023 su sexta convocatoria mundial a través de la red de Ciudades de Literatura Unesco, suscitando un número muy significativo de solicitudes y con una altísima calidad general. En total, se han presentado 123 solicitudes provenientes de 48 países.

Trayectorias

Nell Leyshon (Reino Unido, 1962) es novelista y dramaturga. Su primera novela, 'Black Dirt', fue nominada para el Premio Orange. 'The Colour of Milk' (Del color de la leche, Sexto Piso, 2012) ha sido publicada en todo el mundo, y fue Libro del año en España, ganó el Prix de l’Union Interalliee y fue nominada al Prix Femina en Francia. Ganó el premio Evening Standard al mejor nuevo dramaturgo y fue la primera mujer en escribir para Shakespeare’s Globe. Su obra 'Folk', sobre el coleccionismo de canciones folclóricas y el nacionalismo, fue nominada al premio Olivier en 2022. También escribe extensamente para radio y su primera obra radiofónica ganó el premio Richard Imison. En 2019 realizó su espectáculo unipersonal, 'Three Letters', en la Royal Shakespeare Company. Su adaptación teatral de 'Del color de la leche' se estrenará en Bilbao en castellano y euskera, y luego realizará una gira por España.

Yuliana Ortiz Ruano (Esmeraldas, Ecuador, en 1992) es licenciada en Literatura con mención en Artes y Escritura. Ha publicado en poesía 'Canciones desde el fin del mundo' (Libero Editorial, Madrid, 2021) y 'Cuaderno del imposible retorno a Pangea' (Ediciones Libros del Cardo, Valparaíso, 2021 – Recodo Press, Quito, 2021 – Amauta & Yaguar, Buenos Aires, 2022). Ha sido seleccionada en el Translator Choice II del Festival de Literatura Latinoamericana LATINALE, organizado por el Instituto Cervantes de Berlín. 'Fiebre de carnaval' (La Navaja Suiza, Madrid), su primera novela, ha ganado el premio IESS Primo Romanzo Latinoamericano en Italia este 2023.