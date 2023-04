Uzuni, a cuatro goles de 'dar caza' a Rafa Delgado

Myrto Uzuni ya apunta a Rafa Delgado. El internacional albanés se quedó sin anotar en las derrotas en El Molinón y La Romareda y ello propició que se le viera especialmente motivado en una vuelta a casa que, como para su equipo, es siempre la mejor medicina. Desde el principio, se vio al '11' rojiblanco asumir galones y suya fue la última arenga en el corrillo de los titulares previo al pitido inicial. Como tiburón herido, Uzuni olió la sangre para interceptar un pase hacia atrás sin dueño por parte del conjunto canario para batir a Álvaro Vallés, apuntándose su tanto número 21 en LaLiga SmartBank, y estar a tan sólo cuatro goles de igualar las 25 dianas como rojiblanco que anotó Rafa en la 55/56, cuando se proclamó pichichi de Segunda División.

El Granada CF recibía la visita de Las Palmas en un enfrentamiento con 'medio' ascenso directo en juego y Uzuni no faltó a su cita con el gol. El encuentro pronto se puso de cara para el conjunto rojiblanco después de que Melendo enviara a la red un balón que había quedado suelto en el área después de que el meta canario no lograra atajarlo por alto. Sin embargo, el máximo goleador de la categoría de plata del fútbol español no estaba dispuesto a marcharse un encuentro más de vacío, sobre todo, en su Edén particular que es Los Cármenes. Por eso, Uzuni no desesperó y aguardó su oportunidad con el colmillo afilado dispuesto a penalizar cualquier mínima concesión del rival.

En esas llegó la ocasión que estaba esperando. Allí, al filo de enfilar el camino hacia los vestuarios, el conjunto Pío-Pío cometió una de esas imprecisiones que cuestan muy caras si tienes delante a un 'depredador' del gol como Myrto Uzuni. Lo hizo enviando un balón atrás sin claro destinatario que leyó a la perfección el '11' para interceptar, poner la directa hacia la portería y enviar el balón dentro de las mallas. No había otro final posible para un Uzuni que rara vez perdona. Se encontró un 'regalo' y no lo desaprovechó para establecer en 21 tantos su cuenta particular, a sólo cuatro de los 25 que lograra Rafa Delgado en la 55/56 para convertirse en el pichichi histórico de los rojiblancos en una sola temporada. A punto estuvo de recortar aún más esa distancia, a tres tantos cuando, a poco de la reanudación, contó con otra de esas ocasiones que no suele fallar tras fabricarse un hueco entre el defensor y el guardameta. Su disparo se marchó algo desviado cuando Los Cármenes ya se preparaba para celebrar un nuevo tanto de su ídolo.

Sea como fuere, a Uzuni le restan seis jornadas -tres de ellas en casa- en el que lo más lógico, si continúa a este ritmo, iguale o supere esa marca que todavía sigue en manos de 'Rafa'. Los registros de aquel delantero que rebasó la barrera de los 100 goles como rojiblanco -firmó 101 en 157 partidos-. Otro jugador al que tiene más cerca es a César Rodríguez que logró anotar 23 goles en una misma temporada. Grandes números que Uzuni está ahora a punto de dejar atrás. A esa exclusiva lista de aquellos que han igualado o superado la cifra de 20 goles en un mismo ejercicio se une también el nombre de Enrique Porta que hizo lo propio en la temporada de la 71/72 y que le valió para terminar como el pichichi de Primera. Si el conjunto rojiblanco finalmente militara el próximo curso en la máxima categoría ante sí aparecería el reto de convertirse en el mejor goleador por excelencia del club, condición que ostenta hasta el momento el marroquí El Arabi con 44 dianas. Mientras tanto, Uzuni ya tiene a tiro a Rafa Delgado para colocarse como el máximo artillero rojiblanco en Segunda, que no es poco.