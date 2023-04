La Noche en Blanco de Granada volverá con más de 300 actividades para vestir de cultura la ciudad

Granada recuperará su Noche en Blanco después de tres años de ausencia por la pandemia del Covid-19. Este sábado 22 de abril, la capital granadina se vestirá de cultura por todos los rincones para que tanto los granadinos como los visitantes puedan volver a disfrutar con las más de 300 actividades que convertirán a la ciudad en un gran escenario al aire libre. La Noche en Blanco de Granada celebrará su décimo aniversario bajo el lema ‘Granada, Ciudad de la Literatura’ y se espera superar los más de 220.000 participantes.

La noche más larga volverá a la ciudad de Granada cargada de actividades culturales. El Ayuntamiento de Granada ha organizado casi una treintena en espacios públicos, entre las que destacan los conciertos de Xoel López, Niños Mutantes, Las Dianas y Virginia Díaz DJ en el Paseo del Salón, dentro del ciclo 'Granada Distrito Sonoro'. También las actuaciones de flamenco, teatrales y una batucada en la plaza de las Pasiegas. En Plaza Nueva habrá actuaciones de coros y danzas. Además, la Unidad Canina de la Policía Local realizará una demostración del trabajo que realizan los perros policía en el Paseo del Salón. También habrá rutas turísticas como ‘Los lugares de Federico García Lorca en Granada' y una lectura poética en homenaje a Andrés Manjón en el Ayuntamiento de Granada, entre otras actividades organizadas por el consistorio.

En la Noche en Blanco también se abrirán gratis 30 monumentos y museos de la ciudad, como, por ejemplo, la Casa de los Tiros. Este espacio tendrá jornada de puertas abiertas el sábado hasta las 22:00 horas y acogerá también el escape room ‘El misterio del Generalife’, que permitirá recorrer el museo descubriendo los misterios que se ocultan mientras se tratan de resolver los distintos enigmas que permitirán desentrañar el secreto final, y un concierto a cargo del violinista Pablo Martos, a partir de las 20:30 horas. También podrán verse las dos exposiciones temporales que alberga actualmente: ‘La huella de Manolo Prieto. Grafista, andaluz, contemporáneo, pionero’, que reúne más de 70 piezas del diseñador gaditano entre carteles, portadas, bocetos, etc, y ‘Recién llegadas’.

El Palacio de Carlos V también abrirá durante la Noche en Blanco y se podrá visitar la exposición de Henry Clarke y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra. Otros de los espacios que abrirán sus puertas para acceder gratis con motivo de la Noche en Blanco son, entre otros, la Casa Museo Manuel de Falla, la Casa Museo Huerta de San Vicente, la Casa de Zafra, el Cuarto Real de Santo Domingo, los Jardines del Carmen de los Mártires, los Jardines del Palacio de Quinta Alegre, los Jardines del Palacio de los Córdova, el Corral del Carbón, el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico y Etnológico, el Museo de La Alhambra, el Centro José Guerrero, el Hospital Real, El Bañuelo, El Maristán, la Casa Morisca de Horno de Oro, el Palacio de Dar Al Horra, la Madraza, el Centro Lorca y la Catedral.

También habrá actividades en 20 plazas de la ciudad granadina y en otros espacios públicos. Además, muchos comercios locales también participarán en la Noche en Blanco. Ampliarán su horario de apertura y algunos de ellos se convertirán en pequeños espacios de disfrute cultural.

Granada se abrirá de par en par a la cultura este sábado para celebrar una Noche en Blanco que volverá con fuerza, cargada de actividades y que promete ser inolvidable.

Programación de actividades completa de la Noche en Blanco de Granada 2023

PLAZA DE LAS PASIEGAS

20:00: Inauguración Institucional.

20:30: Batukada Sambiosis inicio recorrido. Ayuntamiento de Granada.

20:30: Concierto Banda Municipal. Ayuntamiento de Granada.

21:45: Escuela Municipal de Flamenco. Ayuntamiento de Granada.

23:00: Representación de Mariana Pineda. Compañía Teatro para un instante. GEGSA. Ayuntamiento de Granada.

00:15: Actuación Freedom Band. GEGSA. Ayuntamiento de Granada.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

19:00-20:30: Lectura poética. La satisfacción del deber cumplido. 100 años sin Andrés Manjón. Fundación Patronato Avemariano de Granada. Ayuntamiento de Granada.

PLAZA BIBRRAMBLA

18:00: Recital Arde la Memoria. Asociación Granada Abierta y FLG.

19:00: Títeres. La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón de Federico García Lorca. Compañía Bambino Teatro. Ayuntamiento de Granada.

19:00-22:00: Actividades de baloncesto C.B. Covirán Granada. Fundación CB Granada.

20:00: Títeres. La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón de Federico García Lorca. Compañía Bambino Teatro. Ayuntamiento de Granada.

21:00: Exhibición de danza urbana. Escuela de danza urbana BASMOVE.

23:00: Baile Social Swing. Asociación Baila Swing Fin

PLAZA NUEVA

17:00: Coros de Participación Activa: Casería de Montijo, Joaquina Eguaras, Beiro, Norte y Ronda La Ilusión. Ayuntamiento de Granada.

18:00: Coro Rondalla del Centro Participación Activa Chana. Ayuntamiento de Granada. Ayuntamiento de Granada.

19:00: Coros Rondalla de Genil y Rondalla del Centro de Participación Activa Fígares – Ronda. Ayuntamiento de Granada.

20:00: Presentación selección de trabajos de danza. Conservatorio Profesional de Danza de Granada Reina Sofía.

21:00: Coro Mariana Pineda. Federación de Coros. Ayuntamiento de Granada.

21:20: Coro Nuevas Voces. Federación de Coros. Ayuntamiento de Granada.

21:35: Coral Lauda. Federación de Coros. Ayuntamiento de Granada.

21:55: Coro Facultad de Ciencias. Federación de Coros. Ayuntamiento de Granada.

20:20: Coro Ciudad de Granada. Federación de Coros. Ayuntamiento de Granada.

22:45: Baile urbano: Transmutación. Contradanza Granada.

22:55: Baile Medieval. Asociación de Baile Medieval Capitulaciones de Santa Fe. Ayuntamiento de Santa Fe.

23:25: Baile social de tango. Milonga de la Glorieta Granada.

PLAZA DEL CARMEN

18:00-00:00: Badminton. C. Bádminton Granada. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Esgrima. Sala de Armas Granada. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Patines en línea. Club Patinamos. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Retos deportivos. Gimnasio MoveIt Center. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Gimnasia Acrobática. Club Acróbatos Granada. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Demostración de Sloc. Asociación Deportiva de Sloc. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Conoce el Waterpolo. Club de Natación Alhambra Granada. Ayuntamiento de Granada.

18:00-00:00: Conoce el Fútbol Americano. Granada Phoenix American Football Team. Ayuntamiento de Granada.

PLAZA DEL LINO

21:00: Concierto Dúo Toni Jiménez y Andrés Galán. Plaza del Lino. Ayuntamiento de Granada.

PLAZA DE LA ROMANILLA

11:00-00:00: Muestra de artesanía y diseño Made in Granada. Asociación Entretanto Creando.

17:00: Coro Mixto Cantores del Zaidín. Ayuntamiento de Granada

18:00: Coro Centro de Día Polígono de Cartuja, Coros de Participación Activa Zaidín, Manuel Benítez Carrasco y La Paz.

PLAZA ISABEL LA CATÓLICA

11:00-00:00: Mercado de mujeres artesanas. Asociación ARACNE.

19:00-22:00: La Oca de las Emociones y Pasapalabra de las Emociones. Cruz Roja.

19:00: Folclore para la Noche en Blanco. Grupo Municipal de Bailes Regionales. Ayuntamiento de Granada.

21:30: Baile Social Swing. Asociación Baila Swing Fin

PLAZA DE LA TRINIDAD

11:00-00:00: Flealejo Market + Taller vida sostenible y taller de plantas urbanas. Asociación Urbanita Verde. Ayuntamiento de Granada.

19:30: Folclore para la Noche en Blanco. Grupo Municipal de Bailes Regionales. Ayuntamiento de Granada.

22:15: Baile Social Swing. Asociación Baila Swing Fin

PASEO DEL VIOLÓN

11:00-00:00: Feria de Arte. Centro Artístico y Literario. Ayuntamiento de Granada.

PASEO DE LOS TRISTES

11:00-00:00: We Love Granada Market, Mercado de Artesanía y Diseño de Granada. Ayuntamiento de Granada.

11:00-00:00: Zoco de Artesanía. Asociación por Amor al Arte. Ayuntamiento de Granada.

PLAZA MARIANA PINEDA

11:00-00:00: Mercado de Arte y Exposición artística. Granada Pinta Bien. Ayuntamiento de Granada.

18:00-19:30: Acción Coral Participativa. Coro de Rock de Granada.

PLAZA DE CAMPO VERDE

20:00: Folclore para la Noche en Blanco. Grupo Municipal de Bailes Regionales. Ayuntamiento de Granada.

20:30: Baile Social Swing. Asociación Baila Swing Fin.

PLAZA CAPILLA REAL (CALLE OFICIOS)

21:00: Concierto Polifónico Canciones Populares. Coral Puerta Elvira.

21:30: Concierto Coral. Asociación Coral Mariana Pineda.

FUENTE DE LAS GRANADA JUNTO PASEO DEL SALÓN

17:00-20:00: Exhibición de la Unidad Canina de la policía local de Granada en diferentes pases. Policía Local Granada. Ayuntamiento de Granada.

PASEO DEL SALÓN

19:30: MOMENTOS ALHAMBRA. Concierto de Xoel Lópex, Niños Luchando y DJ Virginia Díaz. Cervezas Alhambra.

LATERAL PASEO DEL SALÓN – JUNTO A BLIOTECA MUNICIPAL

18:00-22:00: Exhibición de vehículos policiales, Z y moto de UPR, el robot TEDAX y otros medios de interés del cuerpo. Policía Nacional.

FUENTE DE LAS GRANADAS – ZONA AL AIRE LIBRO

11:00-23:00: Granada Ilustra. Estación Diseño, Escuela de Arte José Val Del Omar y FLG.

12:00-14:00: Cámara oscura: la óptica. Actividad escénica. Escuela de Arte José Val Del Omar y FLG.

18:00-22:00: Cámara oscura: la óptica. Actividad escénica. Escuela de Arte José Val Del Omar y FLG.

FUENTE DE LAS BATALLAS

11:00-13:00: La vuelta al mundo con la imprenta. Aforo regulado por orden de llegada. Oficina tipográfica. Diputación de Granada, imprenta artesanal Marvel y FLG.

11:00: El Dibujante Neuromante: Pintando Células con Ramón y Cajal. Taller familiar. Aforo regulado por orden de llegada. Aforo regulado por orden de llegada Mimedia y FLG.

12:00: Ilustrando con grabados calcográficos, exhibición. Aforo regulado por orden de llegada. Oficina tipográfica. Diputación de Granada, CFGS de Grabado y Técnicas de Estampación, Escuela de Arte José Val Del Omar y FLG.

17:30: Taller de lettering impartido por Julieta Guerra. Aforo regulado por orden de llegada. Pabellón de las Granadas. Estación Diseño y FLG.

17:30: Taller infantil verde que te quiero rojo: experimentos de fotosíntesis y bioluminiscencia. Aforo regulado por orden de llegada. Área de la Ciencia. Mimedia y FLG.

18:00: Ilustrando con grabados calcográficos, exhibición. Aforo regulado por orden de llegada. Oficina tipográfica. Diputación de Granada, CFGS de Grabado y Técnicas de Estampación, Escuela de Arte José Val Del Omar y FLG.

18:30: Peques leen a peques. Aforo regulado por orden de llegada. Pabellón de las Granadas. Peques leen a peques y FLG.

19:00: Imprimiendo La Alhambra de Doré. Aforo regulado por orden de llegada. Oficina tipográfica. Diputación de Granada y FLG.

22:00: Imprimiendo los mosaicos de La Alhambra. Aforo regulado por orden de llegada. Oficina tipográfica. Diputación de Granada y FLG.

22:00: Homenaje: Rafael Guillén 90 años, recital. Aforo regulado por orden de llegada. Pabellón Fundación Caja Rural Granada. Centro Andaluz de las Letras y FLG.

CATEDRAL DE GRANADA

21:00-23:00: Visita libre. Última entrada a las 22:30. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Archidiócesis de Granada.

21:00-23:00: Visitas guiadas. Última entrada a las 22:30. Grupos regulados según aforo por orden de llegada. Archidiócesis de Granada.

CASA MUSEO MANUEL DE FALLA

9:00-15:00: Casa Museo Manuel de Falla. GEGSA. Ayuntamiento de Granada.

CASA MUSEO GARCÍA LORCA

9:00-17:00: Casa Museo Huerta de San Vicente. GEGSA. Ayuntamiento de Granada.

CENTRO LORCA

18:00-22:00: Exposición los títeres de Federico, Lanz y Falla. Ayuntamiento de Granada.

CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO

21:00-00:00: Visita libre. Ayuntamiento de Granada.

CASA DE ZAFRA

20:00-23:00: Visita libre. Ayuntamiento de Granada.

TEATRO ISABEL LA CATÓLICA – HALL

13:30: Lectura interactiva y colectiva de textos teatrales y clásicos literarios. Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo y FLG.

CORRAL DEL CARBÓN

10:00-23:00: Visita libre (excepto horario de concierto). Patronato de la Alhambra y Generalife.

21:00: Concierto especial Noche en Blanco Big Band Atarfe. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Patronato de la Alhambra y Generalife.

El BAÑUELO

17:00-22:00: Visita libre. Patronato de la Alhambra y Generalife.

El MARISTÁN

17:00-22:00: Visita libre. Patronato de la Alhambra y Generalife.

CASA MORISCA DE HORNO DE ORO

17:00-22:00: Visita libre. Patronato de la Alhambra y Generalife.

PALACIO DE DAR AL HORRA

17:00-22:00: Visita libre. Patronato de la Alhambra y Generalife.

MUSEO DE LA ALHAMBRA

10:00-20:00: Visita libre. Patronato de la Alhambra y Generalife.

PALACIO DE CARLOS V

10:00-22:00: Exposición temporal Henry Clarke y la Moda de España bajo el influjo de La Alhambra. Patronato de la Alhambra y Generalife.

MUSEO CASA DE LOS TIROS

09:00-22:00: Visita libre. Junta de Andalucía.

09:00-22:00: Exposición Recién llegadas. El Museo Casa de los Tiros y el incremento de sus colecciones. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Junta de Andalucía.

19:00: El misterio del Generalife, un juego de escapismo para jóvenes y familias (a partir de 8 años). Inscripción en grupos de 2 a 5 personas en los que al menos debe de haber 1 adulto acompañando. Inscripción previa obligatoria en: [email protected] Junta de Andalucía.

20:30: Concierto del violinista Pablo Martos. Violín en Blanco. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Junta de Andalucía.

11:00-14:00: Exposición la huella de Manolo Prieto. Grafista, andaluz, contemporáneo, pionero… Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Junta de Andalucía.

18:30-22:00: Exposición la huella de Manolo Prieto. Grafista, andaluz, contemporáneo, pionero… Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Junta de Andalucía.

MUSEO DE BELLAS ARTES

10:00-22:00: Visita libre. Junta de Andalucía

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO

10:00-22:00: Visita libre. Junta de Andalucía

CENTRO JOSÉ GUERRERO

10:30-14:00 / 16:30-00:00: Exposición Hipnotizar a hipnotizadores puede ser engañoso. Diputación de Granada.

10:30-14:00 / 16:30-00:00: Elena Almagro. SET. Conjunto de piezas. Diputación de Granada.

PALACIO DE LA MADRAZA

17:00-20:30: Exposición Variables invariables. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Universidad de Granada.

17:00-20:30: Universidad Investiga: El Agua. Acceso regulado según aforo y por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:30: Concierto Ensemble Viento en Balcones. Quinteto metales UGR. Universidad de Granada.

HOSPITAL REAL

12:30: Gincana en el Hospital Real para niñas y niños de 8 a 12 años. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

17:30: Visita guiada en el Hospital Real. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

18:00: Actuación musical Dúo canto piano. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

18:30: Visita guiada en el Hospital Real. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:00: Actuación musical Dúo canto piano. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:30: Visita guiada en el Hospital Real. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

20:00: Actuación musical Dúo canto piano. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

FACULTAD DE DERECHO

18:00: Visita guiada a la Facultad de Derecho. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

18:30: Recital de poesía musicada. Juan Trova. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:00: Visita guiada a la Facultad de Derecho. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:30: Recital de poesía musicada. Juan Trova. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

20:00: Visita guiada a la Facultad de Derecho. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

20:30: Recital de poesía musicada. Juan Trova. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

JARDÍN BOTÁNICO (FACULTAD DE DERECHO)

17:45: Recital de poesía. Carmen Solo y Daniel López. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

18:45: Recital de poesía. Carmen Solo y Daniel López. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:45: Recital de poesía. Carmen Solo y Daniel López. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

ESPACIO QUINTO CENTENARIO (ANTIGUA FACULTAD DE MEDICINA)

10:00: Ciencia y literatura para niñas y niños de 8 a 12 años. Literatura infantil y juvenil: Y a ti, ¿qué te gusta leer? Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

10:30: Conversaciones científicas para familias sobre literatura. Educación literaria y valores: aprender a través de la literatura. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

11:00: Ciencia y literatura para niños y niñas de 12 a 16 años. Personajes femeninos en la literatura infantil y juvenil: los estereotipos de género. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

18:30: Visita guiada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

19:15: Visita guiada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

20:00: Visita guiada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

CASA DE PORRAS

17:30: Aula de literatura para adultos: recital de poesía y música. Juan Mata y Andrea Villarrubia. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

18:30: Aula de literatura para adultos: recital de poesía y música. Juan Mata y Andrea Villarrubia. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

CORRALA DE SANTIAGO

20:00: Lectura musicada. Pepa Jiménez y Elena Córdoba. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

20:30: Lectura musicada. Pepa Jiménez y Elena Córdoba. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

21:00: Lectura musicada. Pepa Jiménez y Elena Córdoba. Aforo regulado por orden de llegada. Universidad de Granada.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL SALÓN

11:30: Cuentacuentos con Fran Perea. Aforo regulado por orden de llegada. Biblioteca Municipal del Salón y FLG.

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE GRANADA

12:00: Taller poesía del S. XXI, con Pepe Ramos. Aforo regulado por orden de llegada. Biblioteca Provincial de Granada y FLG.

ESCUELA DE ARTE VAL DE OMAR

19:00: Apertura jornada de puertas abiertas. Escuela de arte Val de Omar.

19:15: Escultura con Láser. Taller dirigido por D. Esteban Fernández Navarro. Aforo regulado por orden de llegada. Escuela de arte Val de Omar.

20:30: Presentación del artista Rubén Garrido, narrador visual. Salón de Actos. Aforo regulado por orden de llegada. Escuela de arte Val de Omar.

21:30: Inauguración instalación lumínica Cobijo. Facha Escuela. Escuela de arte Val de Omar.

21:40: Teatro: La celebración. Pieza en constante evolución. Pieza teatral del Colectivo Escénico la Verraka. Salón de Actos. Aforo regulado por orden de llegada. Escuela de arte Val de Omar.

23:00: Cierre.

TIENDA GRANADA CF EN PUERTA REAL

21:30-22:00: DJ session exterior tienda. C/ Puerta Real 1. Granada CF.

22:30-23:00: DJ sessión exterior tienda. C/ Puerta Real 1. Granada CF.

ESPACIO PEATONAL INICIO CALLE SAN ANTÓN

18:00-00:00: Mesa informativa de hábitos de vida saludable y punto de inscripción para la carrera contra el cáncer de Granada de 18 de junio de 2023. Asociación Española contra el Cáncer.

18:00-00:00: Mesa informativa de la Asociación Maratón de Granada. Asociación Maratón de Granada.

HOTEL NH COLLECTION VICTORIA

18:00-22:00: Creadores a Sueldo 4. Actividad solidaria con más de 40 ilustradores realizan dibujos en directo que venden a 5€. La recaudación será destinada íntegramente a la Fundación Agua de Coco. C/ Puerta Real 3. Un periodista en el Bolsilla y La Madriguera.

DISCOS MARCAPASOS

13:15: Sorteos sorpresa. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

13:30: Elemento Deserto, microconcierto. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

14:00: Martínez Suárez, microconcierto. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

14:30: Bendita Tú, microconcierto. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

18:00: Nievla, microconcierto. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

20:00: Carmencita Calavera, microconcierto. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Duquesa 6. Discos Marcapasos.

VIPSUAL OPTICAL CENTER

20:30: Concierto el Rock de la Escalera. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Mesones 2. Vipsual Optical Center.

21:00: Concierto el Rock de la Escalera. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Mesones 2. Vipsual Optical Center.

BLANCO PURO

19:00-22:00: Talleres Danza del vientre con Sherezade. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Zacatín 11. Blanco Puro y Sherezade Danza Oriental.

19:30: Danza del vientre con Sherezade. C/ Zacatín 11. Blanco Puro y Sherezade Danza Oriental.

21:15: Danza del vientre con Sherezade. C/ Zacatín 11. Blanco Puro y Sherezade Danza Oriental.

EL BAR DE ERIC

16:00-20:00: Selección de la mejor música alternativa bailable de los años 80, 90 y 2000 con DJ Joaquín, del mítico pub granaino Segunda Edición. C/ Escuelas 8. El Bar de Eric.

NOTARÍA GERARDO MOREU SERRANO

19:00-21:30: Granada vive: los siete grados de la cultura granadina. Coloquios de entre 10-15 minutos sobre cada una de las artes: Cine, música, danza, escultura, pintura, literatura y arquitectura. Formato mesa redonda dirigidos por Pepe Cantero, con participantes como Jorge Onieva, Luis Mariano Renedo, Mariquilla la Bailaora y Tatiana la Bailaora. C/ Gran Capitán 25. Aforo regulado por orden de llegada. Sinestesia Producciones.

20:30: Música y luces con la cultura granadina a pie de calle, en calle Gran Capitán 25. Sinestesia Producciones.

TABLAO FLAMENCO LA ALBOREÁ

22:00: Muestra de espectáculo flamenco con cante, toque y baile. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Pan 3. Tablao Flamenco La Alboreá

22:30: Muestra de espectáculo flamenco con cante, toque y baile. Aforo regulado por orden de llegada. C/ Pan 3. Tablao Flamenco La Alboreá

RUTAS GUIADAS

11:00: Ruta literaria para niñas y niños de 8 a 12 años: un paseo literario sobre personajes históricos de Granada. Punto de encuentro Monumento de Eugenia de Montijo en Avd. de la Constitución. Duración 45 minutos. Grupos regulados según aforo por orden de llegada. Universidad de Granada.

17:00: Los lugares de Federico García Lorca en Granada. Duración 2 horas. Punto de encuentro Puerta Teatro Isabel la Católica. Aforo 30 personas. Reserva: [email protected]

17:00: Cadena de recuerdos. Duración 2.5 horas. Punto de encuentro Plaza Nueva. Finalización Plaza de la Trinidad. Aforo 30 personas. Reserva: [email protected]

19:00: Los lugares de Federico García Lorca en Granada. Duración 2 horas. Punto de encuentro Puerta Teatro Isabel la Católica. Aforo 30 personas. Reserva: [email protected]

19:00: Ruta Granada Desaparecida. Duración 3h. Punto de encuentro Plaza Nueva (Junto a fuente). Inscripciones por orden den entrada en la web eventbrite.com (buscar evento: ruta cultural Granada Desaparecida Noche en Blanco). Ayuntamiento de Granada.

19:00: Paseo matemático por el albaicín. Punto de encuentro Plaza Nueva frente a la Iglesia de Santa Ana. Grupos regulados según aforo por orden de llegada. Universidad de Granada.

00: El último amor del Gran Capitán. Duración 2,5 horas. Punto de encuentro Monumento Isabel La católica. Finalización Monasterio de San Jerónimo. Aforo 30 personas. Reserva: [email protected]

21:00: Los lugares de Federico García Lorca en Granada. Duración 2 horas. Punto de encuentro Puerta Teatro Isabel la Católica. Aforo 30 personas. Reserva: [email protected]

ACCESO LIBRE A MONUMENTOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES

ACTUACIONES ITINERANTES EN PLAZAS Y CALLES

19:00: Folclore para la Noche en Blanco. Grupo Municipal de Bailes Regionales. Ubicaciones: 19:00: Plaza Isabel la Católica. 19:30: Plaza de la Trinidad. 20:00: Plaza de Campo Verde. 20:30: Puerta Teatro Isabel la Católica.

20:30: Baile Social Swing. Asociación Baila Swing Fin. Ubicaciones: 20:30: Plaza de Campo Verde. 21:30: Plaza Isabel la Católica. 22:15: Plaza de la Trinidad. 23:00: Plaza Bibrrambla.

20:30: Batukada Sambiosis. Salida desde Plaza Pasiegas. Recorrido por el centro de la ciudad.