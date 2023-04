La música urbana se apodera de Las Gabias con la celebración del 'Infierno Festival'

El sello discográfico La Vendición Records organiza la segunda edición del Infierno Festival, una cita obligada para el público amante de la música urbana, y que tendrá lugar este sábado 22 de abril en el Complejo Embrujo de Las Gabias, en Granada.

El festival reúne a 35 artistas de diferentes países, con músicos españoles, chilenos, argentinos, dominicanos o colombianos, entre otros, que harán vibrar a sus seguidores. Nombres como Yung Beef, Soto Asa, Pablo Chill-E, Lennis Rodríguez, Canelita, La Zowi, Albany, Cris MJ, Omar Montes, Khaled y un largo etcétera de artistas repasarán sus éxitos ante los más de 8.000 espectadores que ya tienen su entrada.

Infierno Festival se presenta como un evento vibrante y lleno de diversidad, con la intención de ofrecer un espacio seguro y sin prejuicios. Desde las tres de la tarde y hasta la madrugada, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo en dos escenarios distintos, en un recinto con capacidad para hasta 10.000 personas, así como de una variedad de opciones de entretenimiento, tales como atracciones, food trucks, stands o merchandising.

El escenario principal, denominado ‘Lujuria’, con una capacidad de 7.000 personas, acogerá las actuaciones de los artistas principales y de los DJ’s y productores de La Vendición Records. El segundo escenario, ‘Limbo’, será el punto de encuentro para numerosos DJ Sets. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma de venta Dice.fm y van desde los 50 hasta los 65 euros en la puerta el mismo día del evento. Toda la información del festival en sus redes sociales y en www.infiernofestival.com.

Sobre los artistas

Yung Beef, pionero de la música urbana en España con casi 2 millones de oyentes en Spotify y con una trayectoria de 10 años consagrándose como el artista más influyente de su generación, ha marcado ya un antes y un después en la escena del trap hispano. Son innumerables los hits que forman parte del repertorio de este artista y que, sin duda, aseguran un show completamente inolvidable para sus seguidores.

En el universo de Soto Asa convergen planetas inesperados: la cultura tibetana, los videojuegos, las drogas y la vida en la calle. Todo ello decorado con una estética retro-futurista, alumbrada con luces de neón, con modulares que deforman su voz y con ritmos que invitan a un baile marciano. ‘Ayúdame a imaginar’, con Pablo Chill-E, es su reivindicación como uno de los grandes talentos del circuito.

La Zowi es uno de los primeros nombres que salen a flote en la nueva era de la escena urbana. Se ha convertido en un icono de la cultura actual convirtiendo el sonido trap en un mensaje de empoderamiento femenino a través de letras crudas y reales. Sus últimas colaboraciones internacionales (Harry Nach, Chimbala…) la han colocado en un lugar privilegiado dentro de la escena.

Albany, alter ego de Alba Casas, es una de las reinas del trap en España. Nacida en Girona y criada en Granada, en 2015 pudo llevar a cabo sus primeras grabaciones con el ordenador y el micrófono de su hermano. Sus letras melancólicas, nacidas "en el baño o fregando el suelo", la han convertido en todo un referente del sad trap, un subgénero desde el que ha tratado de escapar de una realidad complicada.

Lennis Rodríguez es una cantante, compositora y productora dominicana. Hija de padres dominicanos, vive en España desde muy pequeña, lo que le ha dado esa cultura mixta de la que ella misma presume. Es una chica de barrio, tal como a ella le gusta definirse, y de las calles es donde se inspira para crear sus canciones. Acumula ya en su camino cuatro discos de platino por los hits ‘Te Sale’, ‘Cucu’ y ‘Diablita Remix’ que han tocado el top de España en los últimos veranos, además de un disco de oro por ‘Trukitos’.

Lo de Canelita es un caso especial que ocurre en algunas ocasiones. Un niño cuando empezó con la sabiduría de un flamenco y derrochando arte por los cuatro costados que, sin apenas promoción ni marketing, consigue, gracias al boca a boca, llegar a una cantidad de público que otros artistas con grandes campañas no consiguen. Sus discos ya están en Francia o Alemania y pronto conseguirán estar en Japón. Y a todo esto se le llama talento innato. Sabemos que tiene un futuro inmenso, pero ahora dejemos que su voz exprese todo lo que siente.

El fenómeno Omar Montes es digno de estudio en el mundillo musical, ha pasado de editar canciones junto a sus amigos en el madrileño barrio de Pan Bendito, a llegar a ser el artista español más escuchado en 2020. Su fusión de trap urbano con flamenco hace que sea un artista mainstream. Colaboraciones con artistas nacionales e internacionales avalan su exitosa carrera.

Cristopher Andrés Álvarez García, más conocido por Cris MJ, es un rapero chileno que alcanzó gran popularidad internacional en 2022 por el éxito de su canción ‘Una noche en Medellín’. Ha realizado colaboraciones y participaciones con otros raperos y cantantes chilenos como Pablo Chill-E, Pailita, entre otros. Su debut musical fue en 2019. Ha ganado popularidad desde entonces, al conseguir el lanzamiento de varias canciones con gran éxito, lo que le ha permitido alcanzar un nivel superior.

Zaramay es un rapero, cantante y compositor argentino. Es uno de los primeros artistas argentinos de trap. Comenzó a ser reconocido en 2018, cuando lanzó sus primeras sesiones de freestyle. En 2020 saltó a la fama tras su colaboración con Bizarrap, ‘BZRP Music Session #31’, la cual logró posicionarse en el puesto número uno en el Argentina Hot 100 de Billboard.1​

Pablo Chill-E es uno de los más callejeros y relevantes nombres del trap chileno. A los 15 años comenzó a grabar canciones que llegaron a oídos del sello español La Vendición Records y, en menos de tres años, ya había lanzado decenas de singles, mixtapes y videoclips que fueron difundidos por internet y a través de su intensa actividad en los escenarios. Sus canciones hablan de lo distintivo del trap ya desde sus orígenes en la estadounidense Atlanta de los años 90: delincuencia, sexo, drogas y lujos.

Ms Nina define su música como Neoperreo, música para divertirse y mover el culo libremente sin ningún estigma. Siendo 2016 el año en el que su trabajo despunta, ella se declara entre otras cosas una mujer feminista: “Me considero feminista, no porque me considere más que un tío, sino porqué puedo decir lo mismo que dice un hombre”. Ha lanzado varias colaboraciones con exponentes como Khaled, Bad Gyal, Tomasa del Real, La Zowi, Bea Pelea, etc. Su empoderamiento se hace obvio al escuchar sus canciones. Entre otras, su canción ‘Reinas’ con la artista Jedet fue un himno moderno contra los prejuicios.

Leo RD productor dominicano de música urbana catalogado como uno de los mejores productores de dembow haciendo su propio estilo dembow seco con más de 200 éxitos en Latinoamérica.

La música de Khaled se caracteriza por la mezcla de idiomas en sus canciones donde siempre mezcla el español con el árabe y el francés, el mismo se define con humor como un “flamenco frustrado” dado que no tiene voz para cantar, define sus letras, aparte de como trap y gangsta rap, como muy flamenco definiendo el flamenco como música de la calle y de la pena. Su inspiración es la pena, Es un destacado compositor, ha escrito letras para gente como Los Planetas o Soleá Morente.