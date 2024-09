Muere Maggie Smith, actriz de Harry Potter y Downton Abbey, a los 89 años

La actriz británica Maggie Smith, ganadora de dos premios Oscar, ha fallecido en el hospital a los 89 años. Sus hijos Chris Larkin y Toby Stephens anunciaron que la intérprete, conocida para el gran público por papeles como Violet Crawley en Downton Abbey o Minerva McGonagall en la saga Harry Potter murió en el hospital el viernes por la mañana.

"Era una persona muy reservada y al final estaba con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", señala el texto de la familia.

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por sus cuidados y su amabilidad sin límites durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos", señala el comunicado.

Margaret Smith nació en Ilford, Essex en 28 de diciembre de 1934 y asistió a la Universidad femenina de Oxford antes de estudiar teatro también en la misma universidad. En 1952 comenzó a aparecer en diversas en producciones teatrales de la universidad de Oxford, donde destacó con On the Fringe. Cuando el montaje llegó al West End, el productor estadounidense Leonard Sillman y le pidió que se uniera al espectáculo de variedades de Broadway 'New Faces of 1956'.

Desde allí, y a pesar de su gran éxito como actriz de teatro, tardaría algunos años en dar el salto de las tablas a la gran pantalla con pequeños papeles en cintas como la comedia Go to Blazes (1962) o la cinta protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton Hotel Internacional (1963).

Alternando el teatro con el cine, la primera de sus seis nominaciones al Oscar llegaría en 1966 como mejor actriz de reparto por su trabajo en Otelo, pero no sería hasta 1970 cuando se haría con su primera estatuilla, que ganó como mejor actriz principal por su trabajo en el Los mejores años de Miss Brodie. Smith volvería a ganar el premio de la Academia de Hollywood de nuevo en 1979 como mejor actriz de reparto por California Suite.

La interprete británica estuvo nominada en otras tres ocasiones, la más reciente en 2002 como mejor actriz de reparto por Gosford Park y anteriormente en 1987 también como mejor actriz de reparto Una habitación con vistas y en 1973 como mejor actriz principal por su trabajo en Viajes con mi tía de George Cukor.