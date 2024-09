Pablo Pin: "Intentaremos crear una oportunidad de victoria"

En el Covirán Granada son conscientes de que arrancar la competición ante el Barcelona no es el mejor plato a saborear, pero como bien ha expresado Pablo Pin, "tenemos que jugar contra todos". El técnico rojinegro ha atendido en la mañana de este viernes a los medios de comunicación antes del encuentro ante los blaugranas del próximo domingo en una rueda de prensa en la que ha asegurado que su equipo tratará de "crear una oportunidad de victoria".

Los granadinos afrontan un primer reto sumamente complicado, pero las opciones siempre están abiertas en una liga tan competitiva como la ACB. "Jugar contra un grande nunca pasa en buen momento. Lo vemos como una oportunidad de salir sin ningún tipo de complejo y de poner en la pista todo lo que hemos hecho en la pretemporada".

El Covirán Granada viajará a Barcelona con algunas dudas en su plantilla. Los rojinegros, según ha comentado Pablo Pin, han trabajado con un Scott Bamforth que presentaba algunas molestias físicas, pero que "jugará seguro" y con un Elías Valtonen que "será duda hasta última hora". Respecto al alero finlandés, Pin ha explicado que "tuvo un mal gesto durante un entrenamiento y a nivel muscular sufrió un pinchazo en la espalda. Ha descansado durante la primera parte de la semana y en la segunda ha probado a hacer algunas cosas. Ha podido hacerlas y ahora lo seguimos probando. No ha entrenado con el grupo esta semana, veremos como está el sábado y el domingo y en función del dolor veremos si juega o no".

Respecto al Barcelona, el técnico granadino ha descartado que Peñarroya "haga muchos experimentos" ya que "en esta liga cualquiera te puede dar la sorpresa". Pin ha destacado el ritmo de juego que imprime este nuevo conjunto blaugrana sobre la pista, así como el nivel físico que han ganado con jugadores como Yousupha Fall y Kevin Punter.

Para tener opciones, el entrenador ha señalado la importancia de "trabajar bien el balance y que no puedan correr. No se si están al 50% como dice Abrines, pero son un gran equipo y no tienen el desgaste de la Euroliga aun. El Barcelona llega a un muy buen nivel al primer partido de la liga".