¡Hola! , mi nombre es Fernando y hace ya unos cuantos años que un buen día decidí comprarme una bicicleta (la más barata por si no me gustaba que no doliese mucho al bolsillo) y comenzar a rodar y rodar para ver que había más allá. Mi afán de saber, conocer y descubrir me llevó a donde estoy hoy, que es el mismo sitio pero con unas cuantas rutas en mi mochila, esa misma que casi nunca llevo porque todo lo guardan los bolsillos traseros del maillot.

Durante todos estos años he visitado (y puedo decirlo a boca abierta) miles de sitios, y no me ha hecho falta irme a Noruega ni Australia ya que hay veces que para descubrir lugares nuevos no hace falta recorrer miles de kilómetros. Por suerte para mí (y para ti que me lees), Granada es un vergel de lugares recónditos por conocer, tanto fuera de la capital como en la misma capital.

Entre estos lugares existen lugares de fácil acceso y lugares y poco más complicados de acceder, pero si eres una persona inquieta al final accederás a los lugares más recónditos y disfrutarás del momento que te ha brindado tu valentía. También existen los lugares de iniciación para cada deporte; si tu caso es montar en bicicleta seguramente conocerás el llamado “Camino del Colesterol”, un paseo agradable que diariamente frecuentan cientos de personas en Granada que discurre desde Puente Verde hasta llegar a Pinos Genil. El caso es que hoy no os voy a explicar una ruta sencilla pero sí os voy a describir una de las rutas más bonitas de Granada que yo llamo La Mítica. Hazla una vez y entenderás el porqué de su nombre.

La Mítica de Granada

Antes de Iniciar la Ruta

Es una ruta que se puede realizar en cualquier época del año. En invierno hay que tener en cuenta que subes a cotas de 1.788 msnm. y que si ha nevado te puedes encontrar una sorpresa. En verano también has de ser precavido, ya que, aunque hay hasta tres fuentes hasta llegar a la Cortijuela, a partir de ahí ya no tienes ninguna hasta la vuelta a Granada. Así mismo un chubasquero o cortavientos tampoco te vendrían mal, tanto en verano como en invierno. Llévate un par de barritas porque la ruta hay que disfrutarla y no sufrirla y como último consejo, come siempre antes de sentirte fatigado.

Comenzando:

Se puede comenzar a pedalear desde Granada en dirección a Huétor Vega, lugar desde donde la comienzo yo. La ruta pronto comienza a ascender justo cuando entras en la localidad de Cájar. Las rampas no son muy duras hasta que te encuentras el paredón de Cuesta Blanca, que aunque no es mucha distancia se nota ese picorcillo en las piernas. Si tu esperanza es creer que las cuestas van a bajar de desnivel, olvídate, ya que una vez que pasas el Parque de Monte Cábula, comienza el Camino de los Leñeros, 1,6 Kms con una pendiente media del 9% y nada de sombra hasta que llegamos al cruce de caminos donde tomaremos el camino de la izquierda, el Camino de Cájar, porque va en sombra del Pinar de Cumbres Verdes y porque es más fácil que el camino que sigue de frente, el camino de las Satajardas, mucho más técnico.

Fuente del Hervidero

Acabado el camino de Cájar ya nos quedan 1,8 Kms. de leve ascenso para llegar a La Fuente del Hervidero, paraje singular donde podremos rellenar el bote de agua y descansar unos minutos antes de seguir nuestro camino. La ruta continua ahora hasta nuestra segunda parada; La Cortijuela.

Collado Sevilla

Desde la Fuente del Hervidero hasta La Cortijuela hay aproximadamente unos 7 Kms de rica cuesta. Este tramo no tiene pérdida ya que no hay ninguna bifurcación que nos pueda apartar de la pista, aunque tiene algunas paradas obligatorias, como la parada del Collado Sevilla o Canal de la Espartera como le dice mucha gente. Desde el Collado Sevilla hay unas vistas de Los Alayos, Boca de la Pescá, Trevenque y Cerro de Huenes que son realmente espectaculares y dignas de realizar una parada técnica. Desde aquí, retomamos nuestros pasos para volver al carril e introducirnos en una cerrada en toda regla, a la izquierda Tajo Colorao y a la derecha La Cuerda del Trevenque.



Por aquí discurriremos para llegar al Puente de los Siete Ojos, pasando metros antes por su “Rampa” de los 7 Ojos con su 19% de desnivel que te hará calentar motores, por si no los llevabas calientes antes. Tranquilo, que ahora sólo nos quedarán unos 3 Kms para llegar a la Cortijuela, ¡Ánimo!.

La Cortijuela

Una vez llegados a la Cortijuela, puedes visitar (si está abierto) la caseta forestal o el jardín Botánico (abierto en fines de semana y con aviso previo) lugar de extremo valor ecológico dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. También puedes rellenar agua y seguir con la excursión.

Collado del Álamo

Continuamos nuestra excursión con unos metros más de ascenso hasta coronar la cima del día, exactamente en “El Collado”, lugar más alto de la ruta (1.788 msnm) desde donde cambia la vertiente y pasamos a ver paisajes completamente diferentes a todo lo visto anteriormente, el pinar de Cumbres, la Cerrada de los Siete ojos, etc.

De aquí comenzamos bajada de 1,35 Kms para llegar al Collado del Álamo, con sus imponentes vistas a Sierra Nevada, Pradollano y el Radiotelescopio, vistas que casi puedes tocar.

Las Zetas

Ahora toca abrigarse si eres friolero, ya que vienen “Las Zetas”, llamadas así por sus 2 curvas en un tramo de bajada formando una “Z”. En esta bajada cuidado cuando bajes, atento a todo lo que rodea. Vacas, cabras montesas y algún que otro zorro puede ser que se te crucen como a mí ya me ha ocurrido en anteriores ocasiones y te puedes llevar un gran susto.

Río Monachil

Una vez descendidas Las Zetas, pasaremos por lugares en los que merece la pena parar y tomar algunas fotos. El Cortijo de la Dehesilla tiene un enclave privilegiado de alto valor paisajístico y su paso hasta la central de Diechar por las Agüillas es francamente impresionante.

Tras esta bajada rápida nos queda que cruzar el puente del Río Monachil y prepararnos para una larga subida hasta el Purche, además, en esta subida hay una rampa bastante temida por su moderada elevación y que a estas alturas de ruta se puede hacer algo pesada: La subida al Cortijo Tornero.

El Purche

A estas alturas el cuerpo va pidiendo descanso y cierto es que ya nos queda poco, pero hay que acabar. Después de la subida al Cortijo Tornero, tenemos un tramo de asfalto que nos llevará al Purche, no sin antes subir el último susto (pequeña rampa antes de llegar) desde donde divisamos ya Granada casi en el infinito. Tranquilos, ya todo es bajada aunque la vamos a hacer, para no perder el polvo, por pista, para no pisar mucho Asfalto.

Camino de los Neveros

Antiguo camino que se utilizaba como su nombre indica, para ir a recoger neveros a sierra nevada, ahora nos toca que bajarlo. Muy rápido en sus comienzos hay que andarse con mucho ojo, las rodaderas que se forman tras las lluvias te pueden hacer morder el polvo. Es muy recomendable no bajarla muy rápido porque a veces, y aunque el tráfico está prohibido, te puedes encontrar algún coche o moto de frente, o tal vez algún ciclista valiente que se atreve a hacerla a la inversa.

Una mañana nos ha costado realizar la ruta y ya casi estamos para finalizarla. Si venías de Granada, sólo tendrás que seguir el camino de los neveros a su paso por Huétor Vega Hasta Los Rebites y de ahí seguir el camino hasta donde iniciaste la ruta.

Como digo yo, una ruta de 10 que si has finalizado entenderás porqué. Ahora es tiempo de ir pensando que hacemos la semana que viene.

¡Otra más!

Datos Técnicos de la Ruta:

Distancia: 46 Kms. (Saliendo desde Granada)

Ascenso: 1423 m. Aprox.

Tiempo: De 3:30 a 4:00 h.

Perfil: Pista 100%

Exigencia Física: Medio – Alto

Enlace a la Ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-mitica-ibp-97-09-03-18-la-mejor-ruta-mtb-de-granada-23127025

Enlace a la misma ruta hecha con nieve: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-mitica-blanca-ibp-105-07-02-18-nevazo-total-en-el-collado-22506490