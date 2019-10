Las plataformas contra la Violencia de Género 8 de Marzo y 25 de Noviembre han expresado su «más rotundo rechazo» ante la reducción de 15 a 8 de policías para atender casos de urgencia que ordena el Ayuntamiento de Granada. En realidad, aseguran, se trata de un traspaso de agentes a otras unidades mejor dotadas de personal. Esta reducción afecta principalmente a la Unidad de la Mujer y Menor, «con las graves consecuencias que eso conlleva». La reducción «decidida por el nuevo equipo de gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, apoyados por Vox, va a afectar con seguridad a las 136 mujeres víctimas de violencia de género que disponen en la actualidad de seguimiento policial», destacan en un comunicado.

Los colectivos resaltan que el pasado año la Policía Local de Granada realizó unas 300 intervenciones por violencia de género. «A día de hoy se dispone de más medios para la formación y atención especializada gracias a los fondos que el gobierno de la nación transfiere a los Ayuntamientos como parte de los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este pacto fue firmado en su día por Ciudadanos y el Partido Popular, que ahora quieren trasladar a otras áreas a parte del personal, perdiendo esta la inversión realizada en su formación», subrayan.

Las plataformas 8M y 25N consideran que esta decisión «es contraria al espíritu del propio pacto», además de provocar «una situación de riesgo y desprotección» que puede «disparar las cifras de violencia machista en la ciudad, mandando un mensaje específico a los maltratadores y a la sociedad granadina». Recuerdan que, aunque ninguno fue en la capital, Granada fue en 2018, junto a Barcelona, una de las dos provincias con más feminicidios íntimos, concretamente cinco. Además, la violencia sexual «reaparece en las calles de Granada». Ponen como ejemplo que hace unos días se supo de la agresión sexual y robo del móvil con violencia que sufría una joven a las 7 de la mañana en una calle del centro.

Al día de la fecha, en este año 2019 en España han sido asesinadas 45 mujeres según los datos oficiales, con otro caso en investigación. La cifra llega a 48 víctimas de feminicidio íntimo (en el marco de la relación de pareja o expareja), y sube a 70 si se incluyen todos los feminicidios (asesinatos de mujeres y niñas por razón de género), además de otros cinco casos sin datos suficientes, según los datos publicados en prensa que recopila la web Feminicidio.net.

El pasado 20 de septiembre las plataformas 8M y 25N recorrieron las calles granadinas durante una manifestación nocturna tras declarar el Estado de Emergencia Feminista. Hoy, 2 de octubre, manifiestan que no van a consentir que se normalice la situación de tortura que sufren muchas granadinas al vivir sometidas al terrorismo machista. También proclaman que «detrayendo recursos, se restringen derechos y libertades. Derechos a la vida, a la integridad, la libertad, la libertad sexual, la intimidad, derecho a la libre circulación, al libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, derecho a vivir en paz, a una vida libre de violencia».

Por todo ello, reivindican que se hagan públicas las actividades financiadas con el presupuesto ingresado al Ayuntamiento de Granada con cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Piden también que se restituya y garantice la dotación presupuestaria dedicada a mantener y, en su caso, mejorar, la dotación de la plantilla de policía local con destino en la Unidad de Mujer y Menor.

Finaliza el comunicado afirmando que «nos siguen faltando todas, las más de 1000 mujeres asesinadas según datos oficiales desde 2003 y todas las que no han sido contabilizadas, y faltan las sometidas. Luchamos por todas, las que no están y las que no son libres, por nosotras y por las mujeres de mañana».