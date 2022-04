Abril se despide y suben las pulsaciones en el deporte granadino. Los clubes más representativos de la provincia se lo juegan todo durante el próximo mes. Encaran la recta final del curso, cuando en los músculos ya pesa la carga acumulada y la adrenalina impera, inmersos en la consecución de sus respectivos objetivos. Entre las metas, grandes logros a la vista, como la posibilidad de ascenso que tienen Raca, Covirán o el Universidad de Granada de rugby masculino. También arde la lucha por la supervivencia del Granada CF y su filial. Del balón al aire de este sábado en Murcia al pitido final del fin de semana del 29 de mayo, todo por decidir en un último sprint.

El fútbol abarca buena parte de la atención. El Granada ocupa en este momento una de las tres plazas de descenso a Segunda división, tras malograr un cómodo colchón de puntos y navegar a la deriva mientras el capitán de la nave cambiaba hasta en dos ocasiones. El tercero en esta temporada, Aitor Karanka, ha rearmado a la plantilla rojiblanca para tratar de alejar las llamas de la cola de la clasificación y asegurar la permanencia. Al conjunto nazarí le quedan cinco partidos para salvarse, especialmente cruciales los que le enfrentarán al Celta de Vigo este domingo y al Mallorca el próximo sábado. Sus cuentas son complejas, pero, con 30 puntos en su casillero, depende de sí mismo para permanecer en la élite balompédica nacional. Athletic, Betis y Espanyol completan el calendario granadinista, que clausurará el curso el penúltimo fin de semana de mayo, al que tal vez llegue con el desenlace abierto.

Sin cambiar de disciplina, ni de club, el Granada Femenino se mueve de forma antagónica. El conjunto dirigido por Roger Lamesa se encuentra en plena disputa de la única plaza de ascenso a la Liga Iberdrola, la Primera división, si bien abordarla se le antoja complejo. El conjunto rojiblanco es tercero, con 47 puntos, a cinco jornadas del final de la campaña. El líder, el Alhama, aventaja a sus dos perseguidores inmediatos en seis unidades. Sin duelos directos con el primer clasificado, pero sí con el segundo, el Cacereño -se enfrentan este sábado-, depende de que el conjunto murciano pinche, además de lograr rebasar su puntuación. Granadilla Tenerife B, Elche, Madrid B y Albacete Fundación son los rivales que el calendario depara para el cuadro nazarí, que cierra su temporada el fin de semana del 29 de mayo.

Para entonces, cabe esperar que el Recreativo Granada lleve casi dos semanas sin competir, aunque las matemáticas aún le otorgan posibilidades tanto de entrar en descenso como de jugar playout o, incluso, playoff de ascenso. Los de Juan Antonio Milla suman 43 puntos que les ubican en la octava posición del grupo V de la Segunda RFEF a falta de tres jornadas para el final del ejercicio. El corte con el farolillo rojo, que también marca la clasificación para las eliminatorias por salvar la categoría, está en 37 unidades, mientras que la promoción de ascenso le queda a cinco. Este domingo, en casa de El Ejido 2012, podría certificar su permanencia.

El baloncesto mira a la élite

El baloncesto granadino, por su parte, mira hacia la élite. Por un lado, el Raca comienza este fin de semana el playoff de ascenso a LF Endesa. Tras terminar la fase regular del campeonato en cuarta posición, con 21 victorias y solo nueve derrotas, el plantel de Maribel Piñar sueña con dar el salto a la máxima categoría del basket femenino nacional. Lo buscará en una final four a partido único, una muerte súbita que no permitirá tropiezos. El cuadro granadino, que dejó en los cuartos al Osés Construcción Ardoi al hacerle hincar rodilla tanto en la ida como en la vuelta, se enfrenta a Recoletas Zamora, este sábado a las 19.00 horas, en el Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, que será la sede neutral de lo que resta de promoción. De vencer, jugaría este mismo domingo con el ganador de la otra semifinal, entre Hozono Global Jairis y Vantage Towers Alcobendas. Si pierde, le sonará el despertador.

Algo más de margen tiene el Covirán Granada. Los de Pablo Pin, aún en plena Liga Regular, son líderes de la LEB Oro, lo que, de conservar esta plaza, le otorgaría el ascenso directo a la ACB. Pero, en el camino, continuará la pelea encarnizada que viene protagonizando con Movistar Estudiantes, segundo clasificado pero con los mismos 23 triunfos que el conjunto rojinegro y también campeón de la Copa Princesa. Las cuentas nazaríes pasan, principalmente, por no pinchar en las cuatro fechas que restan del campeonato, que le pondrán delante a Prat, Castellón, Almansa y Cáceres. No obstante, en caso de no concluir esta primera fase del curso en lo más alto de la tabla -la última jornada será el 20 de mayo-, dispone aún de la vía de ascenso por playoff.

En busca de la categoría de plata

A la División de Honor B de rugby pretende llegar el Universidad de Granada, que en las próximas dos semanas inicia la fase de ascenso directo. El combinado arlequinado fue emparejado con el San Roque para disputar lo que será la semifinal de esta promoción. La ida se jugará entre el 7 y el 8 de mayo en casa del cuadro gaditano, mientras que la vuelta, en Fuentenueva, será el día 15 del mismo mes. De vencer en este cruce, los de Juan Alfredo Cerván, 'Goofy', se enfrentarían en una final, también a doble encuentro, del equipo que pase en la otra eliminatoria, entre el Atlético Portuense y Cáceres. De este último compromiso saldría el conjunto que asciende directamente a la categoría de plata, mientras que el finalista restante caería repescado en una segunda vía eliminatoria que le otorga otra posibilidad de subir.

El fútbol sala, el SIMA Granada acaricia la Copa del Rey y su correspondiente clasificación para la disputa del playoff de ascenso a Segunda división. A dos jornadas para el final, el cuadro rojiblanco es cuarto, con 47 puntos, pero sin margen con respecto a El Pozo Ciudad Murcia, que se instaló en la quinta plaza. Depende de sí mismo para mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla, lo que le valdría para jugar la fase de promoción. Bujalance, este fin de semana, y Victoria Kent-Comerco serán los obstáculos que ha de evitar para mantener viva la ilusión.

Las calculadoras echan humo y los dedos se cruzan ante muecas que combinan la ilusión con los nervios. Granada mira a sus disciplinas con expectación: la posibilidad de sumar clubes en las más altas categorías de sus respectivos deportes es jugosa y otorga un estatus relevante. En treinta días, siete proyectos se debaten entre las sonrisas y las lágrimas en el sprint final. Difícil controlar el pulsómetro.