Los cines de Kinépolis se preparan para celebrar martes, miércoles y jueves la Fiesta del Cine

Olor a palomitas, un buen asiento y una película que despierte emociones. Acudir al cine es algo que siempre apetece, y más si sale un poco más barato. Los cines de Kinépolis acogen durante martes, miércoles y jueves de la próxima semana la Fiesta del Cine, en la que se podrán adquirir entradas por solo 3,50 euros. El destino ha querido que la cartelera brille con fuerza para una de las citas más esperadas por los amantes del cine. Se espera que el público responda con fuerza en las salas de Kinépolis Granada y Kinépolis Nevada. En el vídeo que acompaña esta noticia, disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital, se puede apreciar que los granadinos tienen ya en mente que películas quieren disfrutar la próxima semana.

Pedro Cano, local manager de Kinépolis en Granada, declara que desde este lunes por la mañana se podrán comprar las entradas. Ser previsor es un valor seguro en estas ocasiones para no correr el riesgo de quedarse sin butaca. Los tickets físicos estarán disponibles a partir del martes a mediodía. "Ya no hay excusa para no venir al cine", señala Pedro, quien cree que 'El Hombre del Norte' va a ser la gran triunfadora de la Fiesta del Cine. Su opinión no va desencaminada, pues algunas de las personas que atendieron el micrófono de GranadaDigital mostraron sus ganas de disfrutar de una película que ha generado notables expectativas tras recibir buenas críticas.

El evento también dará oportunidades a los rezagados, pues habrá pases de películas como Spiderman o Uncharted. Batman o Morbious, películas que han cosechado un gran éxito entre el público, continuarán en taquilla. "Estamos deseando que llegue la fecha. Estamos muy contentos de que vuelva la Fiesta del Cine", manifiesta Pedro Cano. El Local Manager asegura que se ha confeccionado la cartelera "de manera muy estudiada para que haya películas para todos los públicos". La oferta es amplia, pues hay terror para sufrir, acción para vibrar o cortometrajes para toda la familia. Un joven espectador afirmó con ilusión que cuenta los días para disfrutar de la Fiesta del Cine después de ver este viernes 'Sonic 2'.

Los títulos favoritos

'El Juego de las Llaves', 'Morbious', o 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', son otros de los títulos que la gente tiene ya anotados en su agenda para acudir martes, miércoles y jueves. 'X', una pieza de terror ambientada en la zona rural de Texas, está también entre las preferencias, aunque para estas películas siempre hace falta un puntito de valor o tener gusto por el sufrimiento. También habrá lugar para el drama con el estreno de 'Downton Abbey: Una nueva era'. El regreso de la Fiesta del Cine después de dos años es un paso más para recuperar citas tan queridas como esta.

Más alternativas con 'Kinépolis Live'

Las instalaciones de Kinépolis ofrecen más planes para la ciudadanía, que puede disfrutar de eventos como 'Hipnosis y Mentalismo de Toni Pons'. Esta experiencia, que se podrá vivir en Kinépolis Nevada el 6 de mayo a las 20:30 horas, combina el asombro de los espectadores con un toque de humor. Este mismos viernes, se celebró un monólogo de la mano de los humoristas Paco y Maite. 'Hasta que la muerte nos separe' hizo las delicias del público. Esta popular pareja triunfa en redes sociales gracias a sus representaciones del día a día de un matrimonio.

En estos espacios también están previstos en mayo los monólogos de Raúl Antón y Miguel Ángel Martín. En junio llegarán las risas de la mano del actor Luis Zahera, acostumbrado a hacer de macarra en sus papeles. Para el 13 de mayo hay previsto un concierto de Tributo a los The Beatles de mano de la banda Magical Mystery Tour.