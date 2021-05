Marín advierte de que “no podemos permitir que sobre ninguna vacuna” e insiste en que todas son “seguras”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha insistido este viernes en relación con la vacunación contra el coronavirus y las marcas de las inoculaciones que “lo que no podemos permitir es que sobre ninguna vacuna” y ha dejado claro que todas son seguras.

Además, tras recordar que las vacunas son voluntarias, ha lamentado, por otro lado, que si Sanidad, a nivel nacional, “hubiera sido más accesible, hubiera atendido más las peticiones de las comunidades autónomas, a lo mejor no hubiéramos llegado a situaciones como las que, desgraciadamente, estamos viviendo”.

Así lo ha señalado Marín, que ha participado en el foro ‘El Turismo del Futuro’, organizado por el periódico La Opinión de Málaga, y ha sido cuestionado por los periodistas sobre la segunda dosis con Pfizer a los menores de 60 vacunados primero con AstraZeneca, incidiendo en que “nuestra posición ha sido muy clara desde el principio”.

“Le pedíamos al Gobierno de España que autorizara la segunda dosis a todos los que estaban inoculados de una primera dosis de AstraZeneca y seguimos en esa posición, no hemos cambiado de esa posición”, ha sostenido. Es más, ha señalado que el Gobierno central “tuvo que rectificar y así lo autorizó”.

Ha recordado, en este punto, que “la vacuna es voluntaria, parece que se nos ha olvidado”. “Cualquier ciudadano puede, en un momento determinado, renunciar a vacunarse o renunciar a vacunarse con alguna vacuna”, ha precisado, reiterado que “eso es una decisión personal, pero nosotros vamos a seguir los criterios de Salud Pública en nuestra Comunidad Autónoma, que hasta ahora creo que están siendo muy positivos”.

“El objetivo es llegar prácticamente a un 70 por ciento de inmunidad colectiva a finales de junio, primeros de julio”, ha recordado y ha subrayado que en Andalucía, esta semana, “hemos sido capaces en un solo día de vacunar a 100.000 andaluces y creo que eso es lo importante”.

“Hay vacunas para poder seguir atendiendo a la demanda”

Así, el vicepresidente ha agregado que “ahora mismo hay vacunas para poder seguir atendiendo a la demanda que tenemos, todos está funcionado, yo creo, que con mucha normalidad y, de hecho, hasta yo me voy a vacunar el lunes, aunque me tenía haber vacunado antes, pero me han llamado ahora”.

En este sentido, ha agregado que “esa es la noticia positiva. Si después te vacunas con AstraZéneca, con Moderna, Pfizer o Jannssen, da igual, todas son seguras”. “La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento han garantizado que son vacunas seguras y no hay que tener ningún reparo en vacunarse con ninguna vacuna”, ha dicho, aclarando también que “me podrán el lunes la que me tengan que poner, como cualquier ciudadano”.

“Esas cuestiones -ha reiterado- que ponen en duda la eficacia de vacunas como AstraZéneca hay que dejarlas a un lado y, sencillamente, seguir las atenciones de lo que los profesionales de la salud pública andaluza nos recomiendan a cada uno de nosotros en cada momento”.

Cuestionado, en concreto, por lo que dice Sanidad en cuanto al incumplimiento del acuerdo entre las comunidades en relación con la segunda vacuna, Marín ha dejado “lo que no podemos permitir es que sobre ninguna vacuna y si un ciudadano, en este caso, el profesional que lo atiende y Salud Pública entiende que se le tiene que suministrar cualquier vacuna yo no veo cuál es el problema, no lo entiendo”.

“El que no quiera vacunarse, repito, es muy sencillo, ‘mire usted, yo no me quiero poner esta vacuna y se ha acabado'”, ha dicho, añadiendo que “no hay más debate, más allá de lo que se quiera establecer”.

En este punto, Marín ha advertido de que “si a lo mejor Sanidad, a nivel nacional, hubiera sido más accesible, hubiera atendido más las peticiones de las comunidades autónomas a lo mejor no hubiéramos llegado a situaciones como las que, desgraciadamente, estamos viviendo porque han tardado más de un mes en contestarnos si podíamos o no suministrar la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya tenían la primera”.

“Han hecho algunos ensayos clínicos que no tiene significación ninguna con 400 o 500 personas es imposible. Reino Unido ha vacunado a 20 millones de personas con AstraZeneca primera y segunda dosis, eso sí es un ensayo clínico. Creo que en este caso Sanidad tendría que haberse dejado aconsejar también por los servicios sanitarios de las comunidades autónomas que han demostrado la eficacia, capacidad y los resultados están encima de la mesa”.

A juicio de Marín, “no podemos, a día de hoy, dudar de los profesionales de la sanidad pública andaluza; son los que están más cercanos a la realidad de Andalucía”.