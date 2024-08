Manu Trigueros: "Estoy viendo muy pocas diferencias entre lo que es Villarreal y Granada"

El Granada CF ha presentado en la tarde de este martes al sexto fichaje veraniego del primer equipo: Manu Trigueros. El talaverano, que debutó la semana pasada en el encuentro de presentación ante Al Wehda, refuerza un centro del campo que aumenta en calidad y experiencia con su llegada.

El futbolista, que se desvinculó del Villarreal tras haber estado catorce temporadas en dicha entidad, estuvo acompañado por el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, quién ha dicho que, para el panorama español e internacional, "Manu se presenta solo". "Eleva el nivel técnico, de experiencia y personalidad. Ha querido estar aquí. Cree en este proyecto. Nos sorprendió el legado que tiene con este club y escudo. Quedamos muy sorprendidos por cuánto ha querido estar aquí. Su decisión fue rápida", ha recalcado.

Con 330 choques en Primera y una Europa League, Trigueros ha afirmado que sus primeros días "han sido muy buenos". "La ciudad, los compañeros... Todo perfecto. Seguro que sale un año bueno para todos", ha continuado.

"Llevaba muchos años en Villarreal. Me apetecía buscar un nuevo reto. El Granada me atrajo. Uno va a donde le quieren. A partir de ahí hubo más factores, como lo de mi padre. La primera opción siempre fue venir al Granada. La gente va donde se quiere, y el Granada era el que más me quería", ha argumentado el mediocentro sobre la decisión de salir de la que ha sido su casa tanto años y enrolarse en esta nueva experiencia.

La decisión parece que fue rápida: "la primera llamada fue con Matteo. Me comentaros las ideas y me gustó lo que transmitió. Después hablé con Guille Abascal sobre lo que quería plasmar. Fue un momento bueno. Me apetecía mucho venir a Granada por el proyecto".

Cuestionado por el peso que lleva el ser uno de los fichajes más trascendentales en esta categoría, el centrocampista ha confirmado que sabe que tiene mucho peso a sus espaldas. "Llevo muchos años en Primera. Al venir a este proyecto, siendo un equipo muy importante en España, tiene que haber mucha ilusión. Me apetecía una ilusión nueva, el salir de allí, ver otras experiencias y lugares. Muchos compañeros me han hablado muy bien de aquí. Son solo cosas positivas. Estoy viendo muy pocas diferencias entre lo que es el Villarreal y el Granada", ha mantenido.

También habló sobre el nuevo míster. Pese a no atesorar mucha experiencia dada su juventud, el nuevo fichaje ha razonado que es un entrenador "con muchas ganas". "He tenido muchos entrenadores, pero a Guille lo veo preparado. Tiene un equipo técnico muy competente. Está preparado para llevar este proyecto", ha comentado.

Matteo Tognozzi: "Hemos trabajado para que la plantilla esté completa o casi completa a dos días de empezar la temporada"

El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, también ha hablado sobre la situación del mercado en la actualidad. Ha razonado que hace un balance "satisfactorio" sobre la ventana de fichajes a esta altura. "Hemos trabajado para que la plantilla esté completa o casi completa a dos días de empezar la temporada. La plantilla es competitiva", ha subrayado.

Fue preguntado por posibles intereses en figuras como las de Myrto Uzuni o Lucas Boyé, entre otros. Ha asegurado que saben que tienen "muchos jugadores buenos que crean interés", aunque ha afirmado que "no hemos tenido ninguna oferta".

A priori, la plantilla parece lista para el arranque liguero. Eso sí, Guille Abascal reconoció el pasado fin de semana que tenía como tarea el trabajar la falta de gol. "Hay que evaluar el esfuerzo físico que hacen los atacantes. Son delanteros que trabajan mucho. Sinceramente, viendo la trayectoria de nuestros delanteros, no estoy preocupado por la falta de acierto porque sé que son delanteros que siempre han tenido gol", ha manifestado sobre ese tema el italiano.

Tampoco ha querido cerrar el mercado. De hecho ha asegurado que están abiertos "hasta el último día", por lo que no se pueden descartar más llegadas y salidas. Uno de los que parece que está en esta rampa es Famara Diédhiou, que no fue convocado en el último encuentro de preparación. "La situación está muy clara con él. Estamos en una ventana abierta y vamos a ver qué pasa de aquí al cierre del mercado", ha opinado.