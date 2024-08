Caos en el concierto de Omar Montes en Motril: Así lo vivió una persona con movilidad reducida

El concierto de Omar Montes de este lunes en la feria de Motril se ha saldado con más de 20 personas atendidas por golpes de calor o magulladuras por los apelotonamientos.

Una "mala organización" que no solo se ha saldado con ese elevado número de asistencias sanitarias, sino que ha impedido a muchas personas disfrutar del concierto con plenas garantías.

Es el caso de Mónica y Melisa, que han contado a GranadaDigital su experiencia en la noche del lunes. Ambas llegaron a la explanada del concierto horas antes para poder tener sitio en la zona de movilidad reducida, debido a que Melisa padece una enfermedad degenerativa que le impide caminar con normalidad.

A pesar de que llegaron con mucho tiempo de antelación solo había un hueco en la primera fila y, aunque lo consiguieron, un trabajador de la empresa encargada de la seguridad del evento les avisó que solo podía subir una persona, a pesar de que siempre dicha persona ha de ir con un acompañante.

Mónica le explicó la situación al guarda de seguridad, aunque inmediatamente llegó otro que alegó que era "imposible" que estuvieran ahí, pues "solo se puede estar con silla de ruedas"; a lo que la pareja responde que Melisa "apenas puede estar un rato de pie". A pesar de ello, el guarda les animó a marcharse y a "usar una silla de los puestos de la feria y que den gracias que deja meter la silla", cuentan a este medio.

Una vez de vuelta con la silla, el mismo guarda decide que "no se puede estar en la zona elevada" y "nos tuvimos que ir a la parte de abajo. Para la silla no hubo problema porque en el sitio que cenamos se lo expliqué y me la prestó", asegura Mónica.

Al bajar encontraron un sitio en un lateral. Melisa se sentó, "pero empezó a entrar cada vez más gente". La pareja se encontró con que ya no tenía ningún espacio. "Cada vez que alguien pasaba, o pisaban o daban algún golpe a Melisa. Al estar más baja por estar sentada hacía muchísimo calor", señala Mónica.

"El concierto lo escuchamos, pero no lo vimos", lamenta Mónica, que volvió a intentar hablar con algún encargado de la empresa del evento. Sin suerte, pues simplemente quería una explicación que finalmente no consiguió.

Motril anuncia "nuevas medidas para grandes eventos"

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha anunciado nuevas medidas para grandes eventos a celebrar en la Feria después de que el PSOE haya criticado la "mala" organización del Ayuntamiento en el concierto gratuito de Omar Montes en la caseta municipal, en la noche de este pasado lunes, la cual esta formación ha indicado que se ha saldado "con más de 20 personas atendidas por golpes de calor o magulladuras por los apelotonamientos".

En una nota de prensa, Belén Blánquez, de la ejecutiva local del PSOE de Motril, ha indicado que los hechos han evidenciado "la imprevisión" de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y del concejal de Fiestas, Gerardo Romano, ante un evento al que se "preveía una gran afluencia de público, como finalmente ocurrió, y que dio lugar a enormes colas para acceder al ferial y a la caseta municipal, avalanchas y escenas de pánico".

Ante las críticas, la alcaldesa de Motril ha asegurado que "hoy mismo nos ponemos en marcha para buscar soluciones" y que motrileños y visitantes puedan "disfrutar de los grandes conciertos con seguridad y tranquilidad", ha explicado García Chamorro, que ha detallado, entre otras medidas para solucionar este tipo de problemas, "habilitar una zona de baños dentro de la caseta municipal".