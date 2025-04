El PSOE critica el nombramiento de un investigado por presunto maltrato para dirigir la Escuela de Policía Local

La viceportavoz del grupo municipal socialista en Granada Ana Muñoz ha denunciado en el pleno del Ayuntamiento, reunido este viernes en sesión ordinaria, el nombramiento como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local de esta ciudad andaluza a un subinspector investigado por presunta violencia machista.

Ha sido durante su intervención para formular una pregunta del PSOE sobre las medidas tomadas en el Ayuntamiento, que gobierna el PP, por la investigación judicial sobre el acceso de otros agentes de este cuerpo de seguridad municipal a datos disponibles en el sistema Viogen sobre el caso en el que se investiga al ahora destinado a dirigir la Escuela de la Policía Local.

La orden de la Policía Local, consultada por Europa Press y que ha exhibido Muñoz en el pleno, da cuenta de la sustitución del subinspector que ha venido desempeñando hasta ahora el cargo, una decisión contra la que cabe recurso de alzada ante la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, en el plazo de un mes.

En un comunicado tras el pleno sobre este asunto, el Ayuntamiento ha explicado que el agente ha solicitado "un cambio de destino por motivos personales" y que dicho traslado "se ha realizado al único puesto disponible de su categoría de subinspector".

"Siguiendo instrucciones de la autoridad judicial correspondiente, continuará desarrollando labores administrativas e internas a la Policía Local, sin suponer en ningún caso privilegio alguno ni ascenso", han añadido desde el consistorio granadino.

En el pleno, tras criticar Muñoz al equipo de gobierno local la respuesta que ha dado al conocido como caso Viogen, y afear que la concejal de Igualdad, Encarnación González, haya dado en su opinión en su primera respuesta "milongas y escritos que lee muy bien", la edil socialista ha desvelado la orden de nombramiento del nuevo jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local, firmada con fecha de este pasado jueves, preguntando si que el cargo lo asuma el "presunto maltratador" le parece "poco grave".

A las mujeres les piden "si son víctimas de violencia" que "vayan a denunciar, pero resulta que tenemos un subinspector de Policía" sobre el que no "están tomando ninguna medida" y "ahora resulta que lo nombran" jefe de estudios de la escuela del cuerpo de seguridad, ha expuesto Muñoz.

Para la viceportavoz socialista, en el equipo de gobierno no han apoyado a la víctima y "han tomado partido por los maltratadores y no por las mujeres víctimas, porque si no esto no hubiera pasado".

"Nuestra obligación es atender siempre las instrucciones y las peticiones que nos solicitan" desde sede judicial y "ahora mismo no existe ninguna condena y ninguna resolución que nos permita tomar unas medidas disciplinarias extraordinarias contra los funcionarios implicados" porque ello podría suponer incurrir en prevaricación, ha defendido por su parte la concejal de Igualdad, Encarnación González, sobre el caso Viogen.

"Se actúa con una gran responsabilidad" y consultando "en todo momento con el área competente", el de Protección Ciudadana que dirige la edil Ana Agudo, y "trabajando codo con codo", ha añadido la edil de Igualdad.

Una vez desvelada la orden en el segundo turno de Muñoz, lo que ha causado revuelo en el pleno, González ha incidido en que a las víctimas se las atiende de "manera escrupulosa" en el Ayuntamiento desde un punto de vista social, psicológico y jurídico con personal que trabaja "día a día" con los "cinco sentidos".

Igualmente, la edil de Igualdad ha lamentado que acusaciones como las que ha señalado que ha lanzado desde la bancada socialista en ese momento la edil Raquel Ruz "causan inseguridad" en las víctimas.

Afección en la seguridad

Precisamente con anterioridad Ruz ha defendido en el pleno de este viernes una moción del grupo municipal socialista para llamar la atención de la alcaldesa "tras los numerosos conflictos generados con el cuerpo de Policía Local que están afectando de manera directa la seguridad en la ciudad".

Ruz ha lamentado que la alcaldesa "siga enfrascada en una confrontación extrema, echando mano de decretazos continuados para cubrir los eventos de la ciudad, en vez de apostar por la pacificación de un servicio que pide volver a la organización de hace dos años, cuando los servicios costaban dos millones de euros menos a los bolsillos de los granadinos".