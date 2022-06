Manifestación del Orgullo este martes en Granada: "Estamos en un período de retrocesos"

Granada acoge este martes una manifestación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI+. La protesta, convocada por las asociaciones Granada Visible, Red Maricones del Sur, Asamblea Feminista Unitaria de Granada y El Faro Taller, parte a las 19:30 horas desde los Jardines del Triunfo bajo el lema ‘Frente a su odio, nuestro Orgullo. ¡Ni un paso atrás!’. Estas organizaciones reclaman a las instituciones “menos fotos y más medidas" para poner en marcha “políticas y mecanismos reales”.

Los convocantes dejaron claro hace semanas que “la elección del día no puede quedar sujeta a intereses económicos, partidistas o institucionales". Las asociaciones hacen hincapié en la importancia de la cita de esta jornada porque "estamos viviendo un contexto complicado, en el que pueden vivirse grandes retrocesos que frenen toda posibilidad de avances y conquistas de derechos". Por ello, esperan que la ciudadanía responda a su llamada. Al final del recorrido de la manifestación se procederá a la lectura del manifiesto y se ha habilitado un espacio para la recogida de firmas de las distintas iniciativas legislativas ciudadanas en marcha en este momento.

“No cabe moderación mientras las discriminaciones y violencias a las personas LGBTI+ aumentan”, denuncian los grupos en un comunicado. Granada Visible ha manifestado públicamente que lamenta que "ninguna de las medidas trasladadas en el último año al equipo de Gobierno han sido tomadas en cuenta".

“Granada Visible, formando parte de la Mesa LGBTI+ institucional, ha asistido a cada reunión convocada por el Ayuntamiento con el actual gobierno, porque se ha entendido como un espacio de interlocución con el equipo de Gobierno municipal para el traslado de medidas y propuestas reales. Sin embargo, se les niega en todo momento establecer mecanismos y estructuras municipales para garantizar nuestras vidas y derechos en un contexto con enormes urgencias”, aseveró la asociación este lunes en un comunicado colgado en sus redes sociales.

“El ejercicio de manifestación no es un desfile ni una marcha sin compromiso político. Es un espacio democrático de protesta en donde se articulan demandas y exigencias desatendidas por las instituciones y administraciones”, reza parte del texto emitido, en el que la organización se desmarca de la hoja de ruta del Consistorio. La manifestación de este martes reclama cosas como "una Oficina LGBTI+ específica que vertebre políticas públicas propias y transversales"

"El consenso social se ha roto"

Chema del Águila, portavoz de Granada Visible, asegura en declaraciones a GranadaDigital que "estamos en un período de retrocesos", pues sostiene que el sentido común no impera porque "el consenso social se ha roto". "La extrema derecha ha ido introduciendo su discurso en el espacio público" denuncia el representante, quien dice abiertamente que el argumentario de Vox "no puede ser normalizado en una democracia plena y sana". Además, asegura que en este proceso "ha habido culpables" como "medios e instituciones".

Chema del Águila espera que ahora no se pierdan derechos "por los que se ha peleado durante décadas". El portavoz afirma que Granada Visible continuará en la mesa institucional pese a no compartir su dinámica actual. Por otro lado, muestra su respeto al Consistorio y al acto previsto para este viernes, ya que la disconformidad y el respeto no son incompatibles.