La voz de Luis Suárez (Santa Marta, Colombia, 1997) al otro lado del teléfono no desprende el más mínimo titubeo. Habla con firmeza, sin esquivar ninguna pregunta, a pesar de que su móvil echa humo. El delantero del Almería, ex del Granada, conversa con este periódico apenas un par de días después de firmar su undécima diana en lo que va de curso, que le consolida como rey del gol de Segunda División. Su boca dispara con la misma precisión con la que perfora la portería rival, sincero y sin ánimo de ocultar lo que piensa, ni siquiera que guarda buenos recuerdos de su paso más reciente por Los Cármenes, aunque rompiera con el granadinismo. "La mayor parte de la afición me va a recordar como un mercenario", aprieta el gatillo. "Si marco el sábado, lo celebraré", remata.

Pregunta: Jugó este martes con el Córdoba y ya tiene encima el partido del Granada. ¿Ha tenido tiempo de cambiar el chip?

R.: Sí, bueno. Apenas acaba el partido, tenemos unas horas de relajación y para estar contentos con la victoria contra el Córdoba, pero con la cabeza ya puesta en el Granada, en recuperar al máximo y llegar a tope para el sábado.

P.: Marcó otro gol, y ya van once. Llega al encuentro con la flechita para arriba y va camino de superar su mejor registro goleador.

R.: Estoy contento porque estoy aportando al equipo y se está jugando bien. Me estoy encontrando bien físicamente, que es algo que hace mucho tiempo que no me ocurría. La verdad es que estoy muy contento porque ahora, aparte del trabajo, se está abriendo la portería.

P.: El sábado se enfrenta al Granada, su antiguo equipo, en un partido que, además, puede ser especialmente relevante en la lucha por el ascenso directo.

R.: Más allá de lo personal, lo relevante es la lucha por el ascenso. Queremos seguir con la racha de victorias que llevamos hasta el momento. Espero que podamos hacerlo para mantenernos en lo alto de la tabla.

P.: La última vez que se enfrentó al Granada, marcó tres goles, pero sufrió una grave lesión.

R.: Tuve sentimientos encontrados, porque estaba contento por marcar mis primeros tres goles en Primera División, pero terminas una tarde complicada. No ganas el partido y acabas en el hospital con una fractura en el peroné. Son recuerdos, buenos y malos, que nos quedan. De todo sacamos el lado positivo.

P.: La cosa ha cambiado desde entonces. De duelo clave por la salvación a un encuentro determinante para volver a Primera. ¿Cómo lo ve?

R.: Tuvimos un inicio muy complicado ambos equipos. Ahora, le hemos dado la vuelta. Ellos han cambiado entrenador y muchas cosas, lo que les hace estar hoy en día en puestos buenos. Igual nosotros, hemos cambiado muchas cosas a nivel interno para poder estar donde hoy estamos.

P.: En aquel partido, celebró los tres goles.

R.: La gente habló lo que quiso hablar. En Granada, la mayor parte de la afición me va a recordar como un mercenario porque me fui y por ser el fichaje más caro de la historia del club. Para ellos, no hice nada. Yo tengo mi conciencia tranquila porque di el máximo que podía en cada momento de las temporadas que estuve allí. Pude estar mejor o peor, pero bueno. Cada uno tiene su punto de vista. Es verdad que una minoría me respeta y sabe del trabajo que hice, siempre al 100%, para el equipo.

P.: En Granada vivió su primera experiencia en el fútbol europeo y, años después, una segunda etapa con dos temporadas muy distintas. Llegó en Europa League y se marchó tras un descenso. ¿Qué sensación le dejó?

R.: Fue una sensación rara, la verdad. Incluso el día del descenso fue como un shock porque no esperábamos descender, y menos de esa forma. Al final, tanto el club como yo llegamos a un acuerdo. Decidimos que era el momento de salir, más que todo, por el tema económico. Al final, se sale de un club al que le tienes cariño, pero buscando siempre algo positivo por sacar. Disfruté los dos años, a pesar del último tramo, cuando se descendió.

P.: ¿Cómo se gestó su regreso al club?

R.: Fue un proceso, echarle muchas horas con dirigentes, entrenador y todos, queriendo que yo fuese allí. Tomé la decisión de ir y, a partir de ahí, todo fue muy rápido. En ese momento, estaba muy contento de llegar ahí.

P.: 5 de noviembre de 2020. Chipre. Marca su primer gol con el Granada y lo hace en Europa League. ¿Qué sintió?

R.: Uff, una emoción muy grande. Era competición europea, el máximo nivel. Estaba muy contento. Además, en un día que se ganó también. Teníamos muchas bajas, pero se hizo un trabajo muy bueno allí y se ganó.

P.: 15 de abril de 2021. Old Trafford. Está a punto de saltar al campo para medirse al Manchester United. ¿Qué le pasa por la cabeza?

R.: Pff, estaba muy contento, porque, aparte, venía de dos lesiones al mismo tiempo, de una operación en el pie izquierdo y de una rotura de isquio muy grande. Al final, estuve casi dos meses de baja cuando mejor estaba a nivel individual, metiendo goles y dando asistencias. Volver a jugar en ese momento, en el 'Teatro de los Sueños'... Es un sueño de niño, inimaginable cuando estaba en Colombia. Disfruté esos 45 minutos del segundo tiempo a pesar del resultado, de que quedamos eliminados. A nivel individual, lo disfruté mucho porque es un trabajo de mucho tiempo en ese momento.

P.: ¿Cómo pasa un equipo de acariciar el cielo europeo a descender la temporada siguiente?

R.: Ese descenso fue crónica de una muerte anunciada porque en verano y durante la temporada fuimos un equipo agonizante. Al final, fue muchísimo que llegáramos con vida a la última jornada. Incluso teníamos las mejores opciones, pero en el último momento descendemos. Fue la crónica de una muerte anunciada.

P.: Coincidió con Uzuni, su perseguidor en la tabla de goleadores, con quien pelea ahí arriba.

R.: Bueno, más que pelear, tanto él como yo estamos disfrutando de que nuestros equipos estén en la parte alta. En realidad, buscamos los mismos objetivos grupales, más allá del individual.

P.: ¿Diría, por lo vivido en esas dos temporadas llenas de cambios, que el Granada es un club inestable?

R.: Todos lo ven. Hace falta darle al Granada una estabilidad para que se pueda quedar en Primera. No lo digo yo porque salí de allí ni porque descendiéramos. Lo dice todo el mundo y lo decía yo antes de llegar. Parecía que en ese momento, cuando estaba Diego Martínez, era un club fiable, que se mantuvo en Primera y estuvo en Europa League. A la vista está que no era así y volvió a caer a los infiernos. Volvió a subir a Primera y, otra vez, a Segunda División. Es algo que se ve a leguas.

P.: ¿Pidió al club salir tras el descenso?

R.: Sí. Creo que como la mayoría de jugadores, quería seguir en Primera División. No voy a ser como otros futbolistas que dicen 'me voy a quedar, me voy a quedar' y, al final, en el último momento, salen. Yo fui muy claro con el club. Después de unos días de descanso, hablé con ellos y les dije que lo mejor tanto para ellos como para nosotros era salir. Así llegamos a un acuerdo, porque ellos también lo pensaban. Y ya está, se hizo.

P.: En Marsella, la cosa no fue bien del todo pese a un comienzo muy prometedor. ¿Qué pasó?

R.: Fue una temporada complicada que me queda de experiencia. Jugué en Champions, que es muy difícil. Son travesías de la vida que tenemos que pasar. Estoy contento por ir allí.

P.: Recaló en el Almería y ha vivido también de todo en poco tiempo. Ahora mismo, es una pieza indispensable.

R.: Bueno, creo que ningún jugador es indispensable para ningún equipo. Hay mucha plantilla, muchos jugadores capacitados para jugar o comenzar desde el banquillo. Estamos contentos porque tenemos una plantilla muy buena y así lo estamos demostrando.

P.: ¿Celebrará de nuevo si marca?

R.: Sí, si marco este sábado, lo celebraré. Si ya lo he hecho.