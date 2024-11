El hombre gol de la Segunda División amenaza a 'su' Granada. El colombiano Luis Suárez, que vistió la elástica rojiblanca horizontal en dos etapas, se reencuentra con el cuadro nazarí convertido en el máximo anotador de la categoría. Suma diez tantos, dos más que Myrto Uzuni, su perseguidor inmediato en la tabla de artilleros, si bien el cafetero ha disputado un par de encuentros más que el albanés. Encabeza la nómina de ex del conjunto granadinista en el Almería, próximo rival de los de Fran Escribá, que completan Luís Maximiano y Álex Pozo. Tres futbolistas que tuvieron un rol importante en Los Cármenes recientemente.

Tras pasar por las categorías inferiores del Granada, Luis Suárez regresó al conjunto rojiblanco en 2021 como uno de los grandes fichajes para afrontar la aventura europea. En su currículum, un crecimiento espumoso en distintos préstamos desde el Watford que concluyó en una excelente campaña en Segunda con el Zaragoza, en la que hizo 19 dianas y repartió cuatro asistencias. El club acordó la adquisición de la mayor parte de sus derechos mediante un pago fraccionado que, de haber llegado a la compra del 100%, se habría ido en torno a los 15 millones de euros. Con Diego Martínez alternó tramos de continuidad en el once con otros en los que fue refresco tras los intermedios, relevante en cualquier caso, y cerró el curso con 7 muescas y un pase de gol. Al curso siguiente, titular en el equipo que perdió la categoría, mantuvo registros similares, con ocho tantos y otros cuatro servicios definitivos, lo que le sirvió para, a pesar del descenso, tener buen cartel en el mercado de fichajes.

Le echó el guante el Olympique de Marsella en una de las operaciones más gruesas de la historia del Granada. La negociación se cerró por un montante de 10 millones de euros que, entre distintos bonus, se elevaba hasta los 12 'kilos' por el 75% de sus derechos -un 25% todavía pertenecía entonces al Watford-. Sin embargo, en la Ligue 1 solo tuvo un buen arranque, con un doblete en su debut. No logró asentarse en el once marsellés y acabó cedido con una opción de compra al Almería, donde finalizó el curso y compitió la pasada campaña.

Precisamente fue en el ejercicio anterior cuando se vio las caras de nuevo con el Granada, en el choque de la primera vuelta entre el cuadro nazarí y el conjunto indálico. Marcó tres goles, antes de sufrir una grave lesión que le hizo perderse tres meses y medio de competición. Acabó, aun así, con seis dianas en su cuenta, insuficientes para evitar el descenso almeriense. De vuelta a Segunda, ha comenzado como un tiro. Ha anotado en más de la mitad de los duelos que ha disputado y ha rubricado dos dobletes para auparse en lo más alto de la tabla de goleadores.

Una temporada, experiencias contrapuestas

El paso de Luís Maximiano y Álex Pozo fue más breve. Ambos vivieron solo una campaña como rojiblancos horizontales, con experiencias contrapuestas. El guardameta fichó tras la marcha de Rui Silva para proteger la portería de Los Cármenes en la temporada 2021/2022. Fue indiscutible y rindió a buen nivel, pero no pudo detener la caída granadinista a Segunda División, con 55 goles en contra con él bajo los palos. Le fichó la Lazio al verano siguiente, por 10 millones de euros más una serie de bonus ligados a la consecución de distintos objetivos, pero en Italia no tuvo fortuna. Fue expulsado a los seis minutos de debutar y no volvió a jugar un partido de Serie A. En Almería, vivió otro descenso y ahora, tras haber jugado diez de los once primeros encuentros, trata de recuperar la titularidad que ha perdido.

Pozo, en cambio, vivió el origen del EuroGranada. Formó parte del primer equipo nazarí que dirigió Diego Martínez y fue una pieza clave, aunque con asiduidad como revulsivo. Disputó 30 encuentros, en los que marcó cuatro goles. Regresó al Sevilla, club que le había cedido al conjunto rojiblanco, y encadenó préstamos al Mallorca y el Eibar antes de recalar en el Almería ya reconvertido al lateral derecho. Celebró con el combinado indálico el ascenso a Primera y una permanencia, si bien en la última temporada perdió protagonismo. En esta, ha jugado 12 encuentros, ocho como titular.