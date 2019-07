Luis Salvador: “Granada lo tiene todo para ser más de lo que es, pero debemos despertar y salir a competir”

Luis Miguel Salvador García (Córdoba, 1963) estudió para político y es político. Se podría decir que vive la política durante las 24 horas del día, incluso cuando está haciendo deporte, que es una actividad para la que consigue sacar tiempo como sea. Piensa rápido, habla aún más rápido y gesticula continuamente. Hay veces que lanza tantas ideas en tan poco tiempo que es difícil seguir su ritmo. Y lo mismo pasa cuando se pone a andar. Quienes han trabajado o colaborado con él saben que en las distancias cortas es amable y respetuoso y que no se altera con facilidad. Este rojiblanco por partida doble (es del Granada y del Atleti) es desde el pasado 15 de junio el alcalde de Granada. Y desde su posición insiste una y otra vez en que lo que le importa es la ciudad y su futuro, no si permanecerá en el cargo dos o cuatro años. Ahí, por más que se le pregunte, no se sacará nada en claro.

Pregunta: Se pone al frente de un ayuntamiento con una deuda estimada en al menos 180 millones de euros, con problemas para el pago a proveedores, con un presupuesto prorrogado desde 2015… ¿Cómo se puede revertir esa situación?

Respuesta: La deuda es de casi 300 millones, entre financiera y pago a proveedores. En primer lugar, hay que rebajarla, refinanciarla y dar una solución económica para que no vaya a peor y se pueda ir reduciendo y, por otro lado, conseguir que, además de prestar sus servicios, el ayuntamiento sea el principal actor político de la provincia, que eso genere actividad y que eso a su vez genere empleo y mayores ingresos. Hay ideas para que se pueda hacer un gran proyecto en ese sentido.

P: En el anterior mandato no se consiguió aprobar un presupuesto municipal por falta de acuerdo entre los grupos. ¿Qué le lleva a pensar que ahora las cosas pueden ser diferentes?

R: No es que hubiera una falta de acuerdo, es que el anterior equipo de gobierno no nos puso un borrador de presupuesto encima de la mesa y por eso no se aprobó. Tengo la absoluta seguridad de que en 2020 se va a aprobar un presupuesto, porque la ciudad no se puede permitir estar otro año más sin él, y porque haremos un presupuesto flexible, se dialogará con los grupos, se alcanzarán acuerdos y el que no esté en eso, que le explique a la sociedad granadina por qué no quiere poner el reloj de 2015 a 2020 en hora. Estoy seguro de que lo conseguiremos. Ahora estamos haciendo el diagnóstico de cómo está todo. Entre la situación financiera, las subvenciones que no se han acometido y otros muchos problemas, como que la ciudad está sucia, llena de grafitis… Hay que hacer antes muchas cosas del día a día para cambiar su imagen y no podemos fijar una fecha. Si se aprueba en enero, febrero o marzo no es lo más relevante.

Prioridades

P: ¿Cuáles son sus prioridades como alcalde de Granada?

R: Vamos a hacer el Plan Estratégico de la Cultura, que va a mejorar la cultura, el turismo, el comercio y los sectores tradicionales. Nuestra apuesta por la capitalidad cultural, avalada por el presidente de la Junta, conlleva hacer los equipamientos, como el Museo de la Ciudad, el Gran Espacio Escénico, la Ciudad de la Música… Ya hemos dado el pistoletazo de salida para recuperar el Maristán y recobrar así el hospital andalusí, el primero de Europa, también está el tren histórico a la Alhambra…Todo eso generará actividad. Y tenemos también el compromiso del presidente de la Junta es que Granada sea capital startup, capital de la tecnología, de la innovación. Ahí tendremos un polo de crecimiento muy importante.

P: En la campaña electoral hizo mucho hincapié en la necesidad de apoyar a los autónomos como generadores de empleo. ¿Qué medidas va a poner en marcha en ese sentido?

R: Si hay algún partido que cree y ha apostado por los autónomos a nivel nacional, con medidas para no subirles los impuestos, para conciliar su vida laboral y personal, para estar exentos de pagar cuota durante un tiempo, para que puedan tener desempleo y jubilación… Ese partido es Ciudadanos. Eso lo vamos a trasladar al concepto de Granada Startup o Granada tecnológica, vamos a darles facilidades para dar de alta a empresas porque hay que apoyar a quien crea empleo. Recibirán mucha ayuda por parte del ayuntamiento.

P: Granada, como toda gran ciudad, debe aspirar a ser lo más habitable y cómoda para quienes vivan en ella o la visiten. Un problema muy importante, quizás de los mayores, es el de la contaminación. Ciudadanos propuso la creación de cinco parques periurbanos, pero ¿no debería eso complementarse con una restricción del tráfico en el centro, incluso con su prohibición en algunos puntos? Se ha hecho en ciudades cercanas, como Málaga, o más lejanas, como Pontevedra, y los resultados han sido muy positivos.

R: Estudiaremos medidas, pero para hacer eso lo principal es terminar la segunda circunvalación y hacer aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad. Si más adelante culminamos la infraestructura del Metro, también rebajaremos el número de vehículos. Además, tenemos que completar eso con medidas para paliar la contaminación acústica o lumínica. De ahí esos parques, por ejemplo.

P: El teleférico a Sierra Nevada, las escaleras a la Alhambra, el cierre del Anillo… ¿Son todas ellas infraestructuras viables, teniendo en cuenta la situación económica y que en algunos casos su construcción depende de otras administraciones?

R: Precisamente porque dependen de otras administraciones, son más viables. La situación del ayuntamiento no es la mejor, pero si la Junta se compromete a desarrollar el tranvía histórico a la Alhambra o el Espacio Escénico, y fomentamos la colaboración público-privada con proyectos necesarios como el teleférico, estaremos encontrando soluciones donde otros sólo ven problemas. No le veo mayor problema a que sean otras instituciones las que tengan que invertir, aprovechando que ahora, después de muchos años, hay un gobierno de la Junta que trabaja con Granada.

Medio y largo plazo

P: Algunas obras que menciona, como el teleférico o el Espacio Escénico, son de gran envergadura y no van a estar listas a corto plazo. Sorprende esa planificación cuando los políticos tienden a priorizar proyectos que les den réditos casi inmediatos.

R: Creo que debemos ser ambiciosos y tener grandes objetivos. Lo tenemos todo para ser mucho más de lo que somos. Por eso estamos lanzando el mensaje de que Granada sale a competir, porque tenemos que despertar. Si queremos ser iguales o mejores que Sevilla o Málaga, tenemos que meternos en ese circuito, presentar proyectos, aspirar a atraer inversiones y ofrecer más al conjunto de Andalucía. Por eso queremos destacar por el uso de la tecnología y la innovación, por crear servicios que exportemos al mundo. Nosotros presentamos en la campaña un proyecto a doce años vista, que es la Capitalidad Cultural de 2031, que además se conmemora el 500 aniversario de la Universidad. Por eso dijimos que había propuestas a corto, medio y largo plazo. Todo el equipamiento del que estamos hablando empieza a tener ahora su recorrido y será de dos, cuatro, siete, ocho o doce años. Para nosotros, cultura, turismo y patrimonio es algo importantísimo para nuestra economía, pero también tenemos el PTS, el Parque de las Ciencias, la ciudad startup… Ahora mismo, Israel es el país startup por excelencia y exporta tecnología e innovación a todo el mundo. La diferencia de un país o una ciudad que pasa a ser alguien importante en nueva economía es que tomó la decisión de hacerlo. Cuando Israel dijo que quería ser el país de referencia en ese campo y lo llevó a cabo, se hizo importante. Yo quiero eso para Granada.

P: Otro de los retos es el acelerador de partículas. ¿Lo ve en Granada?

R: Lo hemos defendido como una grandísima oportunidad. Pero también tenemos Granada OnTech, que está haciendo un gran trabajo, tenemos centros de la Junta que contribuyen, tenemos emprendedores que necesitan proyectos en los que quieren embarcarse. Hay 25.000 millones de euros disponibles por parte de la Unión Europea para financiar proyectos de innovación y tecnología aplicables a casi cualquier ámbito. Hay dinero, lo va a haber para quienes sean más listos y lo hagan antes, para quienes apuesten por la tecnología como nueva industria. Y Granada puede hacer eso y seguir poniendo a la vez en valor nuestro patrimonio y nuestra cultura, nuestras referencias de siempre.

P: Durante estos últimos años, por factores como la desconexión ferroviaria en particular y las malas infraestructuras en general, Granada ha perdido terreno respecto a otras ciudades en cuanto a organizadora de grandes congresos. ¿Se puede recuperar ese espacio?

R: Completamente. Primero, porque ya tenemos AVE. Segundo, porque hay que potenciar más el aeropuerto. Y también tenemos que meter en el mapa el aeropuerto de Málaga, que está a una hora y nos conecta con España y Europa. A algunos les puede parecer raro, pero lo que nos interesa es que nos llegue la gente, no cómo nos llegue. También Málaga promociona a Granada desde allí y no pasa nada. Vienen tiempos buenos para ese campo de los congresos y para el turismo de calidad que queremos atraer.

Política de las cosas, cosas de la política

P: Es inevitable hablar de política pura y dura.¿Cómo le podría explicar que, además de legal y justo, es conveniente que Granada tenga un alcalde cuyo partido sólo sacó cuatro concejales?

R: Todo lo anterior también era política, la política de las cosas. Ahora me pregunta por las cosas de la política. Vale. Dicho esto, sacamos en las elecciones 16.500 votos, que son muchos y en condiciones diferentes a otros partidos, porque a nosotros nos costó cada concejal 4.100 votos y a los otros, 3.500. Cada uno de esos votos es muy importante. Además, dije en toda la campaña que gobernaría quien fuese capaz de sumar catorce concejales en el pleno de investidura. Paco Cuenca sumó 13, alguna otra opción sumó 11 y la única que sumó 14 fue la nuestra, por lo que gobierna la opción que consiguió la mayoría absoluta. Y ahora gobierna una coalición con once concejales, que son tres más de los que tenía Paco Cuenca cuando gobernaba con el síndrome de la mayoría absoluta. Somos un equipo de gobierno sólido, hemos hecho una buena división de parcelas, tenemos un proyecto de cambio que conecta con la Junta de Andalucía y que es muy provechoso para Granada.

P: La aritmética del pleno le hizo alcalde (catorce votos para usted, trece para Cuenca). Hablando de aritmética, ¿se aplicará el 2+2? ¿No considera que se está mareando mucho la perdiz y que debería dejarse claro ese punto para que los granadinos supieran a qué atenerse?

R: Voy a responder muy salomónicamente: dos más dos son 4.

P: ¿Puede ser un poco más explícito?

R: No va a haber falta de gobierno en Granada, ni de alcalde, en estos cuatro años

P: Si usted dice que no hubo ese pacto para el 2+2 pero el PP y Vox aseguran que sí existió, alguno no está diciendo la verdad.

R: Que cada uno diga lo que quiera. Pregúnteme mejor por la política de las cosas y ahí me encontrará. Enredar con cosas que no me preocupan no lleva a ningún sitio.

P: ¿Cree que el PP haría una moción de censura si mediado el mandato no logra la alcaldía? ¿Entiende que Vox, que ya ha amagado con esa medida un par de veces, puede llevarla a cabo?

R: El Partido Popular nunca amagó con una moción de censura. Aquí hay un equipo de once concejales, un equipo único de gobierno. Nuestros dos partidos tienen un proyecto en común aquí y en muchos otros sitios. ¿Alguien entendería una moción de censura teniendo en cuenta eso? Sí hay una situación nacional donde Vox busca un encaje y está haciendo ruido. Eso ha dado como resultado alguna investidura fallida y eso afecta indirectamente a Granada. Pero la ventaja es que ya tenemos conformado un equipo de gobierno. Veo imposible que PSOE y Vox firmen conjuntamente una moción de censura, o que la firme Podemos, que también sería necesario.

P: El PP no habló de moción de censura, cierto, pero sí dijo que, si en 2021 no tenía la alcaldía, tomaría medidas.

R: Es darle vueltas y marear la perdiz. Va a haber un gobierno de PP y Ciudadanos donde dos más dos son cuatro durante cuatro años. Tenemos muchos planes de futuro, es un proyecto a cuatro, ocho o doce años, estamos apoyados por la Junta, que ha mostrado su lealtad absoluta… No me preocupa otra cosa.

P: Entonces, en lo personal, si dentro de dos años tiene que cederle el bastón de mando, ¿lo haría sin problemas?

R: No lo sé. A lo mejor entonces Almeida se lo da a Villacís, Sánchez a otro… Nosotros tenemos un proyecto a largo plazo, con una unidad inquebrantable entre los once concejales, y el que quiera ver inestabilidad está fuera de la realidad. No va a haber ningún problema porque somos partidos serios, que llegamos a acuerdos y que éstos se respetan. Los líos los tendrá la oposición, que se ha tirado al monte desde el primer minuto. A nosotros, que nos dejen trabajar.

P: Para terminar, una de fútbol. Granada vuelve a ser de Primera también en eso. ¿Qué beneficios puede obtener la ciudad del salto a la máxima categoría?

R: Hay estudios que estiman en casi 150.000 los empleos que genera el fútbol profesional en España, además de constituir un importante porcentaje del PIB. A Granada la sitúa en el mapa nacional e internacional, vamos a poner el foco en distintos países para que inviertan en nuestra ciudad y, en fin, la Liga es un embajador y es importante para muchos mercados que queremos abrir y en los que queremos estar.