"Me he desintoxicado del deporte, ya no me entero de lo que ocurre y soy más feliz"

Hay mundo más allá de la política o las próximas elecciones municipales. Lejos de campañas, folletos y programas electorales, los candidatos de los doce partidos que se presentan a los comicios en Granada tienen una versión más personal que en GranadaDigital tratamos de descubrir algo más. El amor que profesa por su familia, su "desintoxicación" a los deportes o el desafío que cree que los políticos tienen para demostrar a los ciudadanos "que somos capaces de unirnos, de reír y llorar juntos" son algunas de las respuestas de Luis Antonio Rodríguez.

El candidato de Por Un Mundo Más Justo, contesta a diez breves preguntas de carácter personal para que los granadinos puedan conocerlo algo mejor. Este cuestionario será contestado por cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Granada y se puede escuchar también en formato podcast.



Pregunta: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

Respuesta: Tomarme un par de días con mi mujer y mi hijo, que están haciendo un esfuerzo titánico y se lo merecen. Mi hijo tiene cuatro años. Estoy enamorado de él y de mi mujer y creo que me debo a ellos, así que haré un pequeño paréntesis para estar con ellos y después que venga lo que venga.

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: El mirador de San Miguel Alto, desde ahí se ve toda la ciudad, ahí me siento pequeño. Ahí me hago cargo de los sufrimientos de tantas personas, me ayuda también a tomar aire y disfrutar de la belleza de nuestra ciudad

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Badajoz. Soy extremeño de crianza, allí tengo a mis seres queridos enterrados y es un sitio al que me gusta volver a cargar pilas. Me siento granadino desde hace muchos años, pero tengo mis raíces extremeñas

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: Con todos. Ese es el desafío. Hay pequeños momentos de piques, pero tenemos que demostrar a los ciudadanos que somos capaces de unirnos, de reír y llorar juntos, así que me iría con todos

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: No. Alguno que tenga más problemas económicos, a ese hay que darle la tapa gratuita. Como decimos en el partido, los últimos los primeros.

P: ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R: Estamos programando mi mujer y yo. Iremos algunos días a la playa, a visitar a la familia, pero todavía estamos diseñando las vacaciones. No puedo decir nada seguro que sino mi mujer me escucha y luego dice que he tomado la decisión yo solo (risas).

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Hace tiempo que dejé las dos cosas. Veo documentales. Creo que estamos muy saturados, pero me gustan las películas históricas, con mensaje feliz y esperanzador aunque sean duras.

P: ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R: He practicado fútbol, pero he dejado de ser seguidor. Yo era del Madrid, pero me he desintoxicado, le daba una energía al fútbol... Llevo unos años en los que no me entero de lo que ocurre y soy más feliz.

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: De Manolo Martín, el Defensor del Ciudadano, 'De la necesidad, virtud'.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: 'Eso lo primero' o algo así me suena, de Bisbal creo.