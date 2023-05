Luis Antonio Rodríguez (PUM+J): "Seguir escuchando a la sociedad es nuestra propuesta estrella"

Rigor, respeto y fraternidad. Con estas tres simples palabras define Luis Antonio Rodríguez el programa electoral de su partido. Por Un Mundo Más Justo llega a las elecciones municipales del 28 de mayo con la esperanza de conseguir, por primera vez en Granada, los 5.000 votos que dan acceso a un concejal. Para este propósito, la formación conformada por miembros de "izquierdas y derechas" aboga por la importancia de "escuchar a la ciudadanía para tomar decisiones acertadas".

Su programa detalla propuestas para cada uno de los sectores de la sociedad. Personas mayores, jóvenes, con discapacidad, sin hogar, con adicciones, cualquier persona vulnerable pasa por el foco de las políticas de PUM+J. Ejemplo de ello es la importancia que la formación encabezada por Luis Antonio Rodríguez le da al problema de los cortes de luz en la zona Norte, situación para la que plantea "obligar a Endesa a que compre un sistema de alimentación intermitente para aquellos hogares que sufran la interrupción del suministro eléctrico". En esta entrevista, que también se puede escuchar en formato podcast, el candidato a la Alcaldía de Granada detalla la visión del partido y sus propuestas en áreas como la movilidad, el empleo, el turismo y el modo de actuación con los sectores más vulnerables.



Pregunta: Lo primero un poco a nivel más personal, las elecciones se acercan y me gustaría saber cómo se encuentra, ¿comienzan los nervios?

Respuesta: "Grabé un vídeo hace unas semanas que titulé 'El miedo se lo comió el gato'. Es la primera vez en nuestra historia que tenemos una pequeña posibilidad de conseguir la concejalía. Me tiemblan un poco las piernas y me da un poco de vértigo. Lo estoy viviendo con un podo de miedo, pero amansando a la fiera tirando del entusiasmo que nos caracteriza a todos los que estamos en este partido. La gente con la que me rodeo, son personas de corazón, con humanidad. Hay cansancio acumulado, pero el rodearte de gente que te transmite tan buenas vibraciones pues te sube la moral".

P: Antes de comenzar a hablar sobre las cuestiones que le preocupan a los granadinos y granadinas, me gustaría señor Rodríguez que definiese la esencia de su partido, de Por un Mundo más Justo y la esencia de su campaña bajo el lema '5000 votos para ayudar a los que ayudan'.

R: Nuestro partido es un poco original, además de que es poco conocido, tiene unos focos que no suelen coincidir con el resto de las formaciones. Todos los partidos hablan de acabar con la pobreza o minorar la desigualdad. Pero eso, que no dudo que haya buena voluntad, después se ve comido por otras prioridades. Nuestro partido se caracteriza porque esos colectivos más vulnerables sean siempre lo prioritario. No entendemos que la política no parta, en primer lugar, de atender las necesidades de los colectivos más vulnerables. Esta forma de trabajar por esas personas que se están quedando atrás, no puede ir sino acompañado de un estilo de hacer política basado en el rigor, respecto y fraternidad. La sociedad necesita ser capaz de ponerse de acuerdo en temas peliagudos. Todo esto lo hacemos con gente de izquierdas y derechas, la gente no se lo termina de creer, pero es así. Las personas que estamos en el partido venimos de todos los lados. Juntarte con gente diferente te enriquece y a ver las cosas desde diferentes perspectivas.

P: Vamos a ir tocando diversos temas que afectan a Granada, empezando por el empleo, un empleo centrado en gran parte en el turismo, ¿Hacia donde se dirigen la políticas de empleo de 'Por un Mundo más Justo' para Granada?

R: No hay una sociedad justa sino hay una oportunidad de trabajo. Hacemos una discriminación positiva a favor de aquellos colectivos que lo están pasando peor. El colectivo de desempleados es de los más castigados actualmente. Tenemos propuestas para reactivar el empleo, empezando para que todas las personas tengan la capacidad de vivir dignamente de su trabajo. Pensamos en obligar a todas las empresas que se instalen aquí en Granada, como Adia Lab, a que el 50% de los trabajadores de su plantilla sean granadinos, no solo los trabajos indirectos como la hostelería. Nosotros queremos que, si viene una empresa aquí, que los granadinos puedan disfrutar del trabajo de esa empresa. Eso significa también que pueden ser puestos muy cualificados, pero para ello se harán convenios de colaboración con la Universidad para preparar a nuestros ciudadanos. Nosotros querríamos recuperar algo que hubo hace unos años que era una Oficina de Formación para el Empleo. Creemos que está bien que haya una puerta de entrada, un organismo que se encargue de la dinamización del tejido laboral en nuestra ciudad. Que haga un diagnostico de las vulnerabilidades más grandes, de los lugares donde hay más demanda. Nuestro programa se llama '155 medidas para Granada, la ciudad que ayuda'. Damos mucha importancia a lo que es el entramado de personas trabajadoras del sector social. Hay una bolsa enorme en el Ayuntamiento de Granada de trabajadores sociales, psicólogos..., parada de hace tiempo. Podemos cambiar partidas para que, esas personas que son una vía de salvación para muchos ciudadanos, puedan hacer ese trabajo de calle que quieren, no de despacho, puedan ayudar a quienes más lo necesitan.

P: El turismo, otro de los grandes puntos a tratar para Granada. Se habla en las últimas semanas de ese problema o futuro problema que puede haber en la ciudad por la llegada masiva de turistas y la salida casi obligada de los granadinos de zona como el centro de Granada, ¿Qué propone 'Por un Mundo más Justo' a en esta materia?

R: No estamos reñidos con el turismo, Granada tiene muchas cosas preciosas que la población tiene que conocer, pero si no acotamos se nos va a ir comiendo. Cada vez hay menos gente de origen granadino que vive en el centro. Ese no es el modelo apropiado. A futuro esto no es sostenible. La calidad de vida se empobrece, se crean bolsas de pobreza, crea distintos niveles de disfrute de los espacios urbanos. No es fácil resolver esto.

P: La movilidad, otro de los grandes dilemas de la ciudad. La ampliación del Metro es uno de los asuntos más debatidos de las últimas semanas. En materia de movilidad, ¿Qué propuestas plantea 'Por un Mundo más Justo'?

R: Creemos que hay que mirar por las generaciones que vienen, si estoy en política es por mi hijo y por mis futuros nietos. Espero dejar una ciudad mejor que la actual, que es muy buena en muchas cosas, pero que tiene carencias en unas tantas otras. Nosotros apostamos por un modelo de ciudad de los quince minutos. Una experiencia que ya está teniendo éxito en otras ciudades europeas. Que un ciudadano tenga a su acceso a todos los bienes y servicios básicos para vivir a menos de 15 minutos, por lo que se limita así el uso del transporte. Si no queremos una masificación de nuestros centros, hay que hacer renuncias. Si queremos una ciudad menos contaminada, que todos podamos disfrutar, igual hay que ser algo más austero. Cuando las decisiones se toman solo desde un partido, nos estamos equivocando. Creo que se puede aspirar a ampliar el Metro de Granada, pero de una forma muy sostenible y muy medida, que no sea para colocarnos galones. Tienen que ser decisiones tomadas por todas las formaciones y por la sociedad para crear una ciudad de futuro que sea limpia, accesible, no masificada y donde todos tengan las mismas oportunidades.

P: Ahora sí, vamos a tocar aspectos más concretos de su programa electoral. Empezamos por las medidas para acabar con el sinhogarismo.

R: Nuestro programa, el primer apartado tiene cinco grandes puntos. El primero es trabajar por una ciudad inclusiva, ahí vamos desgranando a algunos colectivos que son prioritarios. Las personas sin hogar son un ejemplo paradigmático de lo que no queremos la sociedad, sobre todo, porque están invisibilizados. En Grada hay 200 personas que viven sin hogar, aspiramos a que se pueda erradicar y creemos que es posible porque en otras ciudades se ha hecho. Hace dos años conseguimos que todos los partidos presentes en el Ayuntamiento firmasen una declaración institucional en las que se comprometían a acabar con el sinhogarismo, pero se quedó en la foto. Una clave fundamental para erradicarlo es apostar por el modelo de 'primero vivienda'. Está demostrado que cuando a una persona sin hogar se le da una vivienda propia, es un éxito seguro. Esa persona empieza a tener una vida más normalizada, con una seguridad personal que genera tranquilidad, con más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, a relaciones sociales... Hay muchas casas vacías en Granada y el Ayuntamiento puede buscar convenios para que las personas que no tienen hogar puedan acceder a estas viviendas. Sabiendo que esto es complicado a corto plazo, lo primero es hacer un albergue de mayor capacidad. Que estas personas tengan un techo en el que cobijarse en las peores épocas del año.

P: En su programa electoral tratan a toda la sociedad caso por caso, hablan de las personas mayores, de los jóvenes, de los inmigrantes, personas con discapacidad, con adiciones.. ¿Qué medidas plantean para estos sectores de la población?

R: Queremos ser el pepito grillo del Ayuntamiento, que quien gobierne no se olvide de atender a las personas más débiles. Hay que escuchar a las personas, eso es lo primero. Hay que hacer mucha labor de calle, irnos con los colectivos. Para nosotros, es importante trabajar mano a mano con las entidades especializadas en estos sectores de la población. Desde hace tiempo, estamos trabajando en encontrar estas entidades ya que las mejores propuestas son heredadas de estas entidades. Gran parte de nuestra lista viene del sector social, pero todo se enriquece más al encontrar a personas que trabajan con estos colectivos.

P: Incluso hablan de la prostitución, un asunto quizás no demasiado tratado e incluso tabú.

R: Hacemos un trabajo de base muy importante. Ahora mismo en el partido hay un debate muy importante por ver si nos definimos como abolicionistas o regulacionistas. Está ganado el discurso del abolicionismo, creemos que la prostitución denigra a la mujer. Habrá casos, muy contados, que haya mujeres que desarrollen este trabajo desde la libertad, pero en su mayoría no es así, por eso queremos abolirlo, es una lacra para la sociedad. Para acabar con la prostitución primero habría que regular. Tenemos que buscar una vía en la que esas mujeres tengan acceso a otros empleos, que tengan una seguridad y una protección. En nuestro partido tenemos 40 equipos de trabajo, en especial, trabajamos con personas destinatarias a nuestras políticas. Es decir, trabajamos con personas que han sido víctimas de la trata de blancas. Queremos llegar a esa situación en la que las mujeres no se vean sometidas a esas circunstancias.

P: Algo que se quede en el tintero y que considere que nuestros lectores y oyentes deban saber de su proyecto.

R: Nosotros somos defensores de lo público. Es cierto que no llega, actualmente, por muchas deficiencias de nuestro sistema. Ahí surge con mucha fuerza la sociedad civil. Nosotros queremos generar una Mesa del Tercer Sector, que estas entidades vean reconocidas su presencia en la ciudad y tengan un espacio en el que puedan coordinarse, tomar decisiones e ir acompañado de un presupuesto.