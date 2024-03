Marifrán Carazo: "Necesitamos que el ciudadano se implique y colabore para mantener limpia la ciudad"

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada ha acogido este lunes una nueva charla de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital', que ha tratado de cómo lograr una ciudad más limpia y sostenible. La charla, moderada por el director de GranadaDigital, Juan Prieto, ha contado la participación de Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Ana Sánchez, concejala de Limpieza Viaria; Ana Agudo, concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation; José Antonio García Galdón, director del Área de Negocio de PreZero España, y Pablo García, director general de Inagra.

La limpieza de la ciudad es “una cuestión que parece pequeña, pero es grande”, como ha resaltado la alcaldesa, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Granada vela para que se mantenga “de la mano de la empresa concesionaria, Inagra”. Carazo ha destacado también que cuenta con una concejala que es exclusivamente de Limpieza Viaria, pero que para que todo esté limpio en la ciudad necesitan “la ayuda de los ciudadanos, comerciantes y hosteleros”.

Carazo ha desgranado las primeras medidas de choque para afrontar la limpieza en Granada que implantó después de tomar posesión junto a su equipo de gobierno. Ese plan de choque, con 1.500 actuaciones, se centraba en la limpieza de contenedores y las pintadas. “Era un plan de limpieza profunda, aprovechando los meses de verano, para llegar a septiembre con ese plan implantado”, ha señalado. Incluía varias campañas de sensibilización en la ciudad y en los colegios, porque, como ha remarcado Carazo, “los pequeños también tienen que ayudar”. “Confío mucho en los más pequeños, porque se comprometen y participan con los centros educativos en la limpieza de la ciudad. Colaboran en el reciclaje también”, ha apuntado.

La primera edil ha explicado que también decidieron “continuar la limpieza a fondo en mobiliario urbano, en espacios municipales” y que continúan “en ese camino”. Además, ha subrayado las buenas cifras en materia de reciclaje, ya que Granada “ha batido todos los récords”.

El contenedor marrón para reciclar materia orgánica es el último que Granada ha incorporado. Carazo ha señalado que en abril tienen el gran reto de favorecer esa recogida y que más de 400 contenedores se van a ubicar en la ciudad para reciclar esa materia orgánica y “aumentar la cifra de reciclaje”. “Que seamos de las ciudades que más reciclan. 2024 va a ser importante para favorecer ese reciclaje, la recogida de residuos y contribuir a una ciudad más sostenible”, ha indicado.

Para Carazo, “la comunicación a los ciudadanos es esencial” para que Granada esté limpia y por ello están “intentando llegar a las comunidades de vecinos y a los centros educativos”. “Tenemos una campaña solo para la recogida de muebles y enseres, que hicimos llegar a comunidades de vecinos. También la recogida de pilas o la última campaña ‘La buena voluntá granaína’ para favorecer la limpieza de nuestra ciudad. Tenemos que mostrarnos orgullosos de mostrarla. Tenemos muchos visitantes y turistas y tienen que comprobar que la ciudad luce y está limpia. Esta última campaña es de sensibilización para todos. Si todos ponemos buena ‘voluntá’ de reciclar, de cumplir los horarios de tirar la basura o la recogida de excrementos de las mascotas, ayudará”, ha comentado.

Granada tiene el problema de las pintadas, que desgraciadamente deslucen muchas de las fachadas de edificios en la ciudad. Sobre esto, Carazo ha recordado que aprobaron en Pleno una medida para endurecer las multas, pues las pintadas “han pasado de ser consideradas falta leve a grave” y “las multas de 1.500 a 3.000 euros, lo que permite la ley”. La alcaldesa ha destacado, además, que van a introducir “Inteligencia Artificial para una detección precoz de las pintadas”.

En esta charla de ‘Los Imprescindibles de GranadaDigital’, Carazo ha hecho hincapié en que con la colaboración de los ciudadanos y de la mano de los trabajadores de Inagra se puede “contribuir a que la ciudad esté más limpia” para que los ciudadanos se sientan “orgullosos” de ella. Para la alcaldesa, “es una obligación cívica que tenemos como ciudadanos y ello contribuye a cuidar de nuestra ciudad en nuestro día a día”.

Carazo ha insistido en que “entre todos” se tiene que “cuidar de Granada” para que se mantenga limpia y ha querido destacar las tareas que desde el Ayuntamiento hacen “de forma extraordinaria” con actividades especiales como fue la Cumbre Europea, que requirió un refuerzo para mantener limpia la ciudad, o durante la Semana Santa. “El Plan Parihuela recoge que habrá 82 operarios para mantener limpia la ciudad. Repartiremos más de 15.000 depósitos para la cera de las velas. Debemos ser conscientes de que si podemos evitar la suciedad en la ciudad, mejor que mejor”, ha comentado.

La primera edil considera que hay que “sumar innovación, digitalización y eficiencia energética en los vehículos” y hacia ahí se deben dirigir los esfuerzos. “Creo que estamos dando pasos. Lo hacemos en el comercio con la recogida selectiva de cartones y papel gracias a la colaboración de los comerciantes. Es una recogida a demanda. El servicio de recogida de muebles y de enseres, es cómodo, lo queremos poner fácil. Desde la web de Inagra, el teléfono de información municipal o la aplicación se puede reclamar o dar una aportación. La Inteligencia Artificial nos tiene que ayudar en la recogida de basura también”, ha remarcado.

En el segundo bloque de la charla ha participado Ana Sánchez, la concejala de Limpieza Viaria, que está “encantada” de ocupar esta concejalía, en la que ha tenido un “trabajo intenso” desde que se hizo cargo por la cantidad de eventos que ha habido en Granada, como la Cumbre Europea, la Magna, Navidad… Ana Sánchez ha comentado que las campañas de concienciación y de información al ciudadano “son muy importantes porque a veces no colabora porque tiene desconocimiento, no sabe cuál es el horario de tirar la basura o el teléfono gratuito para avisar de la recogida de muebles o enseres”. “A mí me gusta el contacto con el ciudadano, un sistema de limpieza colaborativa para estar en contacto con el ciudadano”, ha indicado.

Tanto Carazo como Sánchez han recordado que el Ayuntamiento ofrece cada vez nuevos cauces “para tener la máxima información y buscar la implicación del ciudadano”. “La app es rápida, tenemos ese teléfono y la campaña de ‘La buena voluntá granaína’. Ese cauce de comunicación es importante para esa recogida selectiva. Además, por las redes sociales se reciben muchos mensajes. Son aportaciones que agradecemos y respondemos”, ha dicho la alcaldesa.

Sánchez ha explicado también que para la recogida de papel y cartón, el Ayuntamiento de Granada ofrece un servicio de puerta a puerta para los comerciantes y hosteleros, a las 14:00 horas y a las 21:00 horas. “Los comerciantes hacen auténticas obras de arte cuando pliegan los cartones en la puerta de su establecimiento”, ha subrayado.

Granada tiene buenos datos de reciclaje de envases y pilas. La concejala de Limpieza Viaria ha dicho que han puesto contenedores para que se acopien las pilas en grandes urbanizaciones y que también han repartido cajitas para el ciudadano, para que luego eche las pilas en los contenedores de la vía pública.

En una de las últimas campañas de limpieza han colaborado jugadores del Covirán Granada. Para la concejala, esto es importante porque los deportistas son referentes y “los jóvenes hacen lo que sus ídolos deportivos”. Esta campaña ayuda a que “sean consciente de la limpieza en la ciudad”.

En el siguiente bloque de la charla ha intervenido Ana Agudo, concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, quien ha remarcado que quieren que Granada sea “una ciudad más sostenible y más saludable”. Agudo ha explicado que están trabajando “con temas energéticos, ya que la ciudad no llega a los mínimos de autoconsumo” y han hecho “trabajos de análisis para continuar con la implantación”.

Agudo también ha indicado que quieren que la ciudad de Granada “sea más accesible” y por ello han realizado cambios de rutas de autobuses o han reforzado los servicios de taxis. “Estamos preocupados por la calidad del aire de la ciudad y los ruidos que afectan a los ciudadanos”, ha dicho. Así, sobre el problema de la contaminación, Agudo ha recordado que Granada está “en una situación y con una climatología que no ayuda” y que han propuesto medidas “para atajar el problema de la calidad del aire”. “Queremos regular mejor el tema de las calderas dentro de las competencias del Ayuntamiento. La calidad del aire es un tema crítico para la salubridad de la ciudad”, ha remarcado. Sobre esto, Carazo ha afirmado que “queda mucho para hacer” y que se tiene que hacer “de forma coordinada” ya que “el Ayuntamiento de Granada tiene competencias”, pero necesita a los consistorios del área metropolitana y a la Junta. “Es una estrategia global y hay que tomar decisiones que no dificulten el día a día de la ciudad y la economía. La estrategia es compleja, pero tenemos equipo para ello”, ha explicado.

La charla ha continuado con la participación de José Antonio García Galdón, director del Área de Negocio de PreZero España, empresa que se encarga de gestionar la limpieza de la ciudad de Granada desde hace años junto a Inagra y que también está presente en una treintena de municipios del área metropolitana. García Galdón ha comentado que Granada va a un modelo de ciudad “donde el ciudadano está en el centro” ya que es “el que demanda y ayuda a reciclar”. “Ahora estamos lejos en porcentajes de reciclaje en España. Estamos en un 40% y deberíamos estar según la Unión Europea en un 60%. Esto se alcanza solo cuando el ciudadano recicla en casa”, ha recalcado. García Galdón ha comentado que el nuevo contenedor marrón ayuda a generar compost y que en España hay generación de biometano que no está aprovechando. “El 45% del gas natural podría ser generado por biometano”, ha querido remarcar.

La economía circular y su importancia ha sido otro de los asuntos sobre los que Juan Prieto ha cuestionado al director del Área de Negocio de PreZero España. García Galdón ha señalado que otro de los objetivos “ambiciosos” está relacionado con los residuos que van al vertedero. “Va un 50% y el objetivo es el 10%. Se tiene que llegar en 2035 a ese objetivo. Según la UE, se tiene que invertir más en economía circular, que además genera empleos importantes”, ha asegurado. Carazo también ha hecho hincapié en abogar por la economía circular y ha subrayado que el Ayuntamiento se apoya en PreZero para “mejorar” el servicio que presta y hacerlo más eficiente”.

En el último bloque de la charla ha participado Pablo García, el director de Inagra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en la ciudad de Granada, quien ha destacado que desde hace años trabajan “en la modernización del servicio”. “Tenemos la aplicación ‘Granada mejora’ del Ayuntamiento que está conectada con nuestra app. Ahí llegan las incidencias. Tenemos la sensorización de llenado de contenedores, que indica los contenedores que no se tienen que recoger. Con esto hemos logrado reducir la emisión de Co2 a la atmósfera”, ha remarcado. La implantación del contenedor marrón y las nuevas rutas para recoger ese selectivo es una de las tareas en las que está inmersa Inagra.

Pablo García ha subrayado la importancia de prestar “el mejor servicio” ya que eso es “garantía de participación del ciudadano”. También ha comentado que la firma del convenio colectivo ha permitido dar estabilidad a los trabajadores de Inagra, empresa que tiene como retos de futuro “la concienciación ciudadana para conseguir mejores datos de reciclaje” y “aplicar las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para la detección de incidencias y dar un servicio más personalizado al ciudadano”. Sobre esto, Carazo ha comentado que hay que “seguir profundizando y seguir sumando digitalización para resolver incidencias cuanto antes”. “Tenemos que asumirlo como experiencia, la IA ha llegado para quedarse y esto va a ayudar a mejorar”, ha agregado.

Para cerrar la charla, la alcaldesa ha querido resaltar que “no sirve de nada el esfuerzo que haga el Ayuntamiento para mejorar la limpieza de la ciudad” si todos los ciudadanos no contribuyen y ponen “lo mejor” de sí mismos. “Podemos poner esa digitalización, pero necesitamos que el ciudadano se implique y colabore para mantener limpia la ciudad. Vamos a insistir en campañas de sensibilización, en ponerle fácil ese servicio de recogida y seguir con la educación como pilar fundamental. Vamos a seguir con campañas en los colegios, porque los niños son los granadinos del presente y del futuro. Si desde pequeños son conscientes y colaboran en la limpieza de la ciudad, tenemos camino ya hecho. Que ellos sean también protagonistas del cuidado de su ciudad. Que estemos orgullosos de esta ciudad para lucirla a los demás”, ha finalizado.