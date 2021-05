‘Los Antihéroes de LaLiga’, el libro que no te arrepentirás de leer

José Quesada es un historiador granadino autor de obras como ‘Los Antihéroes del Granada CF’ o ‘Balón Ubuntu’. Además, ha publicado artículos en diversas revistas destacadas como Cuadernos de fútbol del Centro de Investigaciones de Historias y Estadísticas del Fútbol Español (CIHEFE) y en la Revista Líbero. Asimismo, colabora con portales webs como Fútbol Retro o Kodro Magazine, además de publicar columnas de opinión en esta casa.

Recientemente, anunció el lanzamiento de otra publicación de antihéroes, esta vez titulada como ‘Los Antihéroes de LaLiga’. Una publicación de 30 relatos de futbolistas marcadas por un perfil “maldito”, más allá de sus logros o éxitos futbolísticos a lo largo de su carrera. En ella, encontramos historias como la de Wilfred -histórico guardameta del Rayo Vallecano-, la del exrojiblanco Echecopar o la del funesto final del sevillano José Antonio Reyes.

30 relatos en los que es complejo destacar alguna por encima de otra. “Para escribir cada uno de ellos he pasado muchas horas de trabajo, investigando. La de Wilfred llama mucho la atención. La gente que lo vimos jugar y todo lo que ocurrió es triste”, destaca Quesada. “Me tira un poco la camiseta, por lo que al ser Echecopar uno de los que vistió la rojiblanca horizontal, me quedo con él. Es un caso que refleja muy bien lo que fue el Granada”, comenta.

José Quesada comenzó su andadura en el mundo de los libros con la publicación de ‘Los Antihéroes del Granada CF’, recomendable para que todos los amantes del club nazarí conozcan un poco más su historia. “Fue la casualidad lo que me llevó a escribir ‘Los Antihéroes del Granada CF’. El conocer historias y escribir sobre ellas es lo que me llena, llevo mucho tiempo”, afirma. “Durante muchos años se presumía del pasado; ese sentimiento te lleva a conocer un poco más de lo vivido. Disfruto más buscando esas historias curiosas que escribiéndolas”, asegura el historiador granadino.

A la hora de sumergirnos en ‘Los Antihéroes de LaLiga’, encontramos unas páginas repletas de sensaciones. El prólogo del libro lo escribe Rafa Guerrero, quizá el linier más recordado de la Primera División española por aquel “¡Rafa, no me jodas!” de Mejuto González en un Zaragoza-Barcelona en La Romareda en 1996. Aprovechando que la figura del colegiado está más de moda que nunca por la toma de algunas decisiones esperpénticas -como aquella cesión de Gonalons a Aarón dictada por Soto Grado en el Villamarín-, Quesada no lo duda a la hora de señalar que los árbitros son los antihéroes del fútbol. “Históricamente vestido de negro, es el antiespectáculo, nunca va a ser aplaudido por nadie. Si el árbitro no pita un penalti el partido se decide por esa ocasión, aunque antes haya una más clara. El VAR también casi que se puede vestir de antihéroe esta temporada”, afirma entre risas.

‘Los Antihéroes de LaLiga’ está levantando mucha expectación desde que salió a la venta hace una semana. A los lectores parece que les está gustando; tanto que la acogida no se la esperaban. “Nos llegan críticas que gustan leer. Estoy encantado que la gente le encuentre atractivo a este formato, intento que los relatos no sean pesados. Toco palos muy diferentes en el libro, una combinación peligrosa que parece que a la gente le está agradando”, declara sonriente José. Incluso referentes del periodismo deportivo como José Antonio Martín ‘Petón’ o Raúl Ruiz han escrito reseñas positivas respecto a la publicación. Cuestionado por esto, el escritor manifiesta que “vas conociendo gente que te animan en tocar puertas para asesorarte”. “Mi intención era que el libro se asemejase lo más posible a la realidad. Es complicado desde Granada llegar a informaciones, por ejemplo, de jugadores de la Real Sociedad. Se ha ido formando un equipo de Champions, estoy muy contento de poder acceder a este tipo de personas. Lograr que me atiendan y que el libro les haya gustado es un privilegio”, explica.

De cara al futuro, seguro que José Quesada nos sorprende con algo más. Él mismo cuenta que ahora mismo no está en sus planes, lo deja a su inspiración. “Quizá en algún momento puntual cuando quiero desconectar de mi trabajo. Este medio me dio la oportunidad de tener una columna de opinión. Me está gustando mucho el estilo, me brinda un espacio en el que expresarme”, agradece. Para conformar otro libro, le “aplasta un poco el pensar a largo plazo”. “Los primeros capítulos de ‘Los Antihéroes de LaLiga’ fueron escritos hace dos años. Me da un poco de vértigo”, indica. Una muestra del trabajo del perseverante escritor plasmada de manera deslumbrante en cada una de las palabras del libro.

Para encontrar un antihéroe no hay que alejarse a personajes famosos que no cumplieron expectativas. Todos, nosotros mismos, tenemos un lado de héroe y otro de antihéroe. “Hay una época de nuestra vida en la que pensamos que podemos con todo y hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Un antihéroe es aquel capaz de rehacerse, levantarse. Con la mayor humildad, pasamos a buscar otros objetivos”, explica Quesada.