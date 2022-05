Lluís Costa: "Nos lo merecemos más que nadie"

A pie de pista, y con los ojos enrojecidos, Lluís Costa aseguró a Granada Digital que lo vivido esta noche en el Palacio de los Deportes es "una locura". "Siento una mezcla de sensaciones. Estoy en una nube ahora mismo. No soy consciente de lo que estoy viviendo. Seguro que mañana me voy a levantar y voy a seguir pensando que no es real. Es una puta fiesta. Es una locura y nos lo merecemos más que nadie", aseguró el base del Covirán Granada durante el festejo del ascenso del equipo a ACB.

Fue, para el jugador rojinegro, una forma de quitarse la espinita de no ascender la pasada campaña. "Había malas lenguas que decían que nos habíamos dejado perder el año pasado. Supongo que todos esos se habrán quedado en casa, encerrados con llave. Esta gente es la que de verdad confía en nosotros. Se lo merecen -los aficionados-. Esto es para ellos", esgrimió, antes de analizar lo que considera un gran curso, que ha concluido con este ascenso. "Lo hemos hecho de escándalo. Hemos pasado por encima de un equipazo como Estudiantes, con jugadores campeones del mundo, MVP de las ACB. Coruña es otro equipazo… y aquí estamos, celebrando que somos campeones. De verdad, es para ponerlo en valor, porque es muy difícil", indicó.

Por último, el jugador del Covirán Granada calificó lo conseguido durante su estancia en el cuadro rojinegro como "una puta locura", Hace dos años, cuando llegué, decía que era un proyecto que iría a más, pero la realidad es que habían estado peleando por no descender en la temporada del Covid. Al año siguiente, nos metimos en la final y quedamos campeones de la Liga regular, a un partido de ascender. Hemos seguido confiando en este proyecto y ahora estamos levantando la copa", se congratuló.