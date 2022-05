Pablo Pin: "Esta es una noche con la que siempre sueñas"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, compareció emocionado ante los medios de comunicación tras lograr el ascenso a ACB. "Esta es una noche con la que siempre sueñas", acertó a articular el técnico rojinegro, antes de que sus pupilos le interrumpieran para darle un auténtico baño y de que Óscar Fernández-Arenas, presidente del club, le reclamara para poder continuar la fiesta. "Yo no suelo salir, pero hoy voy a hacer una excepción", advirtió.

En medio de toda la celebración, Pin subrayó que su equipo hizo "un gran partido". "Lo que le había pedido a los jugadores era que hoy, más que nunca, fuéramos nosotros, un equipo, que trabajásemos como equipo", reveló el preparador granadino, que recordó la dificultad mental de afrontar este choque porque "había mucha expectación". "No es fácil ganar un partido de 42. Todos los jugadores han aportado en pista", elogió, a lo que agregó que ya durante la semana vio "un nivel de concentración muy alto" en su plantilla. "Hemos sido capaces de empezar bien y disfrutar del ambiente", zanjó, no sin admitir que "no te esperas un partido así".

Se detuvo para analizar la actuación de Germán Martínez, cuya irrupción en pista fue, a su juicio, "increíble". "Se lo merece, es un trabajador incansable. No para de aportar al equipo. Se merecía hacer un partido como este, en su casa. Me alegro muchísimo por él", aseveró, antes de poner el foco en el ambiente que se respiró en el feudo nazarí. "El Palacio ha estado espectacular. He vivido aquí como socio todas las noches mágicas que ha tenido el Palacio. También las no mágicas. Que llegue el premio de conseguir este ascenso supone una presión, pero estaba tranquilo", detalló. "Realmente, creo que nos lo merecíamos. Tenía que caer de nuestro lado", concluyó, tras resaltar el trabajo de su cuerpo técnico.

A pie de pista

Antes, a pie de pista, Pin atendió a GranadaDigital para asegurar que el objetivo del club siempre fue "trabajar, mejorar todos los días e intentar ser cada vez más sólidos". "Con esta visión es con la que hemos trabajado. Hemos dado pasos cortos, intentando hacer las cosas bien. Este es el premio a muchos años", sostuvo. En este sentido, aseguró que ese esfuerzo "es la línea en la que hay que seguir trabajando".

También destacó la capacidad del club para " conseguir todos los ascensos a nivel deportivo, tener la cabeza fría en los buenos y en los malos momentos y, sobre todo, estar unidos", antes de subrayar que su equipo ha hecho "un temporadón". "Es una temporada buenísima. Creo que todos los jugadores han jugado a un nivel buenísimo y, sobre todo, hemos divertido a la gente, que eso es lo importante", finalizó.