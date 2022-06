La Liga Provincial de Milla Urbana de Diputación llevará el atletismo a 16 municipios

La Diputación de Granada, a través de la delegación de Deportes, ha organizado la III Liga Provincial de Milla Urbana en colaboración con los ayuntamientos sede, la empresa Cronometavolante y la Federación Andaluza de Atletismo (FAA). La competición, que tiene como objetivo principal fomentar el atletismo en los pueblos de la provincia, se disputará en 16 municipios de la provincia de junio a noviembre con pruebas de 1,6 kilómetros de recorrido (una milla).

En el acto de presentación, el diputado de Deportes, Manuel Guirado, ha estado acompañado por la alcaldesa de Diezma, Emilia Troncoso, y la gerente de Cronometavolante, Keila Fernández. Guirado ha explicado que esta liga viene a completar el programa de atletismo de la Diputación, con pruebas “con especial incidencia en los municipios, de corta duración y que puedan realizarse en familia”.

Con esta competición, ha explicado el diputado, se busca fomentar el atletismo y dar la oportunidad a los pueblos de formar parte de una actividad deportiva de esta modalidad. Por otro lado, se quiere fomentar la actividad física y los buenos hábitos, tanto en los más pequeños como en los mayores. Además, la organización de la liga también pretende potenciar el conocimiento de la provincia y sus tradiciones a través de sus municipios.

Los deportistas de las categorías superiores -de Sub 14 a Máster C- recorrerán pruebas con un recorrido de 1,6 kilómetros, mientras que los participantes de las categorías inferiores -hasta Sub 12- realizarán un recorrido de 800 metros. Todas las categorías son inclusivas. La competición, que comienza el próximo sábado 18 de junio en Lecrín, concluirá con una gala de clausura, en la que podrán participar todos los atletas que hayan finalizado el 70% de las pruebas.

Las inscripciones a las diferentes pruebas pueden realizarse a través del portal de inscripciones de la Federación Andaluza de Atletismo.