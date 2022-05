'Las niñas salvajes', la novela negra de May R. Ayamonte ambientada en Granada

“Necesitaba dar un salto en mi narrativa y en los conflictos madurativos de mis personajes. Por eso decidí lanzarme de una vez a escribir literatura adulta. Esa decisión también conllevó elegir qué género quería escribir. Soy lectora de novela negra desde hace años y amante de las historias de Stieg Larsson, así que no fue difícil decantarme por escribir novela negra histórica-política. Mis obras siempre tienen una carga política detrás y no quería que 'Las niñas salvajes' fuera menos. Me siento cómoda escribiendo novela negra con perspectiva de género y con mis ideales en primera fila”. Así explica May R. Ayamonte (Huelva, 1996) su decisión de estrenarse en la narrativa dirigida a un público adulto.

En 'Las niñas salvajes' aparece Jimena Cruz, una periodista en horas bajas que está frustrada con su vida. Cuando Jimena comienza a investigar el asesinato de una monja que aparece en El Albaicín y que había sido como una tía para ella, comenzarán a sucederse una serie de crímenes que cambiarán su vida y la de los que le rodean para siempre. Ayamonte sitúa la acción en Granada, ciudad en la que vive actualmente. “Es una ciudad mágica y cargada de historia. Necesitaba una ambientación que me diera juego histórico y que pudiera seguir explotando en el futuro. No hay nada tan fácil como ambientar una obra en un lugar que conoces como la palma de tu mano. Llevo viviendo aquí cinco años y mi plan es quedarme. Así que no fue difícil. Además, se presta a la oscuridad y el misterio porque de noche tiene un aura interesante por el contraste de culturas que se mantienen vivas en los símbolos históricos. Para mí, parte del proceso de escribir 'Las niñas salvajes' es aprender más sobre Granada y su historia. Creo que la trama se enlaza muy bien con todo ese legado histórico que tiene esta bella ciudad”, comenta la autora.

La escritora y creadora de contenidos digitales aborda en esta obra cuestiones de género y de memoria histórica. Señala que es una novela que va más allá de unos crímenes que hay que resolver y que se remonta a cuestiones histórico-políticas que, espera, harán reflexionar a los lectores. “Además, hay un gran abanico de personajes que construyen la historia y que no dejarán indiferente a nadie. Pero, sobre todo y como he mencionado, la emoción está a la orden del día”, añade.

'Las niñas salvajes' es un reflejo de la sociedad granadina actual, con una gran variedad de personajes muy verosímiles que representan a diferentes secciones de la población. El lector fácilmente encontrará alguno con el que se pueda sentir más identificado. Para crearlos, la autora hizo un intenso trabajo de documentación sobre familias granadinas con una posición similar a la de la protagonista.

Otro de los retos a la hora de escribir 'Las niñas salvajes' ha sido pasar a escribir para un público adulto. “Aunque hay elementos en común porque el proceso de escritura ha sido similar. Sin embargo, en 'Las niñas salvajes' he cuidado mucho más el estilo, he profundizado en descripciones y me ha llevado muchísimos días de documentación que con otras obras no he tenido que hacer. Otra gran diferencia, que además buscaba, ha sido plantear los conflictos de los personajes desde una edad más adulta y que ya se asemeja un poco más a la mía. He podido tratar otros temas y, sobre todo, darles una perspectiva más madura”, afirma May R. Ayamonte.

Historias inolvidables

Contraluz es el nuevo sello generalista dedicado a la literatura y la no ficción para el gran público que nace en el seno del Grupo Anaya con el propósito de ofrecer a cada lector una historia única a través de una temática variada y atractiva y con la aspiración de ocupar un lugar destacado en las mesas de novedades de los puntos de venta de todo el país.

Este nuevo proyecto de narrativa contemporánea plantea una propuesta plural de géneros y autores de diferentes partes del mundo, si bien nace con la vocación de dar un especial protagonismo a las firmas de habla hispana.

“Cada lector es único y encuentra en distintas historias la suya propia; la que le permite divertirse, reír, llorar o enamorarse de la mano de los protagonistas. Desde Contraluz estamos convencidos de que hay una historia inolvidable para cada lector y nuestro objetivo es que estas lleguen a sus manos”, explica Fernando Paz, director del área de Narrativa de Grupo Anaya.